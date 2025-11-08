Видео
Видео

Гороскоп на 9 ноября: Тельцу — вдохновение, Водолею — день тишины

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 15:09
обновлено: 15:07
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Воскресенье, 9 ноября, пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Рака, а это значит — день будет эмоциональным, глубоким и полным внутренних открытий. 20-е лунные сутки дарят каждому знаку Зодиака вдохновение для больших планов, новых решений и даже переосмысления своего пути. Астрологи говорят, что Вселенная помогает тем, кто стремится к определенности — главное не суетиться и не распылять силы на мелочи.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 9 ноября.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 9 ноября:

Овен (21 марта — 20 апреля)

День может начаться с размышлений и ностальгии, но именно это поможет вам понять, куда двигаться дальше. Астрологи советуют не спешить — спокойствие и теплое общение с семьей или близкими людьми станут лучшим решением.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com
Телец (21 апреля — 21 мая)

9 ноября принесет вдохновение для домашних дел и творчества. Если вы позволите себе расслабиться, получите больше, чем ожидаете — даже небольшие радости подарят внутренний баланс.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эмоции могут качаться, как маятник. Не спешите делиться планами, лучше сосредоточьтесь на своем комфорте — хорошая книга, музыка или приятный разговор помогут восстановить силы.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Рак (22 июня — 22 июля)

Луна в вашем знаке усиливает чувствительность и интуицию. Вы можете почувствовать, что все вокруг говорит знаками — прислушайтесь к сердцу, оно подскажет правильное направление.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 июля — 21 августа)

Вы будете стремиться к признанию, но день скорее о тишине, чем о громких событиях. Отложите дела, требующие внимания публики, и посвятите время семье или душевному разговору.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют не брать на себя лишнего — воскресенье создано для передышки. Проведите день спокойно, без планов, и вы почувствуете, как появляется внутренняя гармония.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете почувствовать потребность в душевной поддержке или понимании. Не бойтесь быть откровенными с близкими — это укрепит отношения и подарит ощущение тепла.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com
Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш эмоциональный фон глубокий, даже немного драматический. Не стоит принимать решений под влиянием чувств — дайте им пройти, и увидите ситуацию яснее.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день откроет интересные идеи для будущих планов. Если вы дадите себе покой и время на размышления, сможете понять, куда направить энергию после выходных.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы могут меняться, и это будет вызывать легкое раздражение. Но не сопротивляйтесь — день подходит для гибкости и принятия, а не для контроля.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com
Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы почувствуете потребность отдалиться от шума мира. Воскресенье благоприятно для духовных практик, чтения или просто отдыха без новостей и соцсетей.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша интуиция будет на максимуме, поэтому доверяйте предчувствиям. Если хотите что-то изменить — начните с очищения дома или прощения старых обид.

 

Гороскоп на 9 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
