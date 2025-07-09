Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 9 липня: Тельцям — забути про витрати, Левам — тиша

Гороскоп на 9 липня: Тельцям — забути про витрати, Левам — тиша

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 05:03
Гороскоп на 9 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 липня, Місяць росте у стриманому та рішучому знаку Козерога, даруючи сприятливий час для зосередженої праці, серйозних рішень та наведення порядку в думках і справах. Водночас 15-та місячна доба непроста — можливі емоційні спалахи, внутрішнє напруження та конфлікти. Знаки Зодіаку, які зуміють тримати емоції під контролем, матимуть шанс використати цей період з максимальною користю.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 9 липня.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на середу, 9 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні вам знадобиться терпіння. Середа вимагатиме зосередженості на дрібницях і дисципліни. Астрологи радять Овнам не встрявати в суперечки — вони можуть завершитись сваркою. Вечір найкраще провести в тиші.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто уникати необдуманих витрат, навіть якщо з'явиться бажання "побалувати себе". Робота потребує точності, тож не відкладайте рутину. Зустріч із близькою людиною ввечері подарує розраду та душевну рівновагу.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Середа, 9 липня, буде трохи суворою до вас. Можлива жорстка розмова або новина, що змусить переглянути пріоритети. Важливо не піддаватися миттєвим емоціям. Залишайтесь спокійними. Вечір — час для відпочинку в компанії тих, кому довіряєте.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам сьогодні не впадати у відчай та не жалкувати про щось із минулого. День сприятливий для наведення ладу — як вдома, так і в думках. Вечір може принести легку втому, але також — відчуття внутрішнього очищення.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів середа стане перевіркою на витримку. Ваші амбіції можуть зіткнутись із реальністю. Сьогодні краще не конфліктувати. Дозвольте собі ввечері хоча б годину тиші або зануртесь у книгу — це допоможе зберегти гармонію.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви почуватимуться як риба у воді — день сприяє порядку, логіці та зосередженості. Робочі питання вирішуються легко. Добрий день для планування бюджету, покупок за списком, ведення обліку. Увечері добре побути вдома або навести лад у шафі — це справжня терапія для душі.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам сьогодні доведеться знайти баланс між внутрішніми бажаннями й зовнішніми обов'язками. Можлива ситуація, коли потрібно сказати "ні". Астрологи радять не приймати важливих рішень — завтра вони побачаться інакше. Ввечері приділіть час догляду за собою.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ваша сила — у стриманості. Емоції вирують під поверхнею, але їх варто тримати під контролем. День може подарувати важливе усвідомлення — особливо в особистих стосунках. Увечері дозволено трошки пристрасті.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День не для великих пригод. Сьогодні Стрільцям важливо зануритися у рутину й довести до кінця те, що давно відкладається. Фінансові питання вимагатимуть уваги. Увечері — чашка чаю, затишок і впорядкування думок.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви в тонусі, зібрані, спокійні й готові до роботи. Можливе зростання авторитету або приємна подяка за зусилля. День вдалий для важливих справ, планів, документації, зустрічей. Увечері — час для себе.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Середа, 9 липня, для Водоліїв стане трохи похмурою — але не без причини. Всесвіт ніби змушує вас призупинитись і подумати. Але саме сьогодні можливі цінні підказки. Довіряйте інтуїції. Ввечері не варто перевантажувати себе — краще присвятити час тілу: ванна, масаж, догляд за тілом.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам потрібен захист від чужих емоцій. Вас може поглинати чужий біль або напруга, тому важливо поставити внутрішні межі. День підходить для тихої роботи, рукоділля або вдосконалення навичок. Ввечері зробіть щось для душі та відпочинку.

 

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку тиждень з 7 по 13 липня принесе неймовірну удачу.

Нагадаємо, ми писали, яких знаків Зодіаку повня 10 липня поставить перед доленосним рішенням.

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку липень 2025 року подарує справжнє щастя

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 9 липня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації