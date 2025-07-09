Гороскоп на 9 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 липня, Місяць росте у стриманому та рішучому знаку Козерога, даруючи сприятливий час для зосередженої праці, серйозних рішень та наведення порядку в думках і справах. Водночас 15-та місячна доба непроста — можливі емоційні спалахи, внутрішнє напруження та конфлікти. Знаки Зодіаку, які зуміють тримати емоції під контролем, матимуть шанс використати цей період з максимальною користю.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 9 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам знадобиться терпіння. Середа вимагатиме зосередженості на дрібницях і дисципліни. Астрологи радять Овнам не встрявати в суперечки — вони можуть завершитись сваркою. Вечір найкраще провести в тиші.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто уникати необдуманих витрат, навіть якщо з'явиться бажання "побалувати себе". Робота потребує точності, тож не відкладайте рутину. Зустріч із близькою людиною ввечері подарує розраду та душевну рівновагу.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Середа, 9 липня, буде трохи суворою до вас. Можлива жорстка розмова або новина, що змусить переглянути пріоритети. Важливо не піддаватися миттєвим емоціям. Залишайтесь спокійними. Вечір — час для відпочинку в компанії тих, кому довіряєте.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам сьогодні не впадати у відчай та не жалкувати про щось із минулого. День сприятливий для наведення ладу — як вдома, так і в думках. Вечір може принести легку втому, але також — відчуття внутрішнього очищення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів середа стане перевіркою на витримку. Ваші амбіції можуть зіткнутись із реальністю. Сьогодні краще не конфліктувати. Дозвольте собі ввечері хоча б годину тиші або зануртесь у книгу — це допоможе зберегти гармонію.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви почуватимуться як риба у воді — день сприяє порядку, логіці та зосередженості. Робочі питання вирішуються легко. Добрий день для планування бюджету, покупок за списком, ведення обліку. Увечері добре побути вдома або навести лад у шафі — це справжня терапія для душі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам сьогодні доведеться знайти баланс між внутрішніми бажаннями й зовнішніми обов'язками. Можлива ситуація, коли потрібно сказати "ні". Астрологи радять не приймати важливих рішень — завтра вони побачаться інакше. Ввечері приділіть час догляду за собою.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ваша сила — у стриманості. Емоції вирують під поверхнею, але їх варто тримати під контролем. День може подарувати важливе усвідомлення — особливо в особистих стосунках. Увечері дозволено трошки пристрасті.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День не для великих пригод. Сьогодні Стрільцям важливо зануритися у рутину й довести до кінця те, що давно відкладається. Фінансові питання вимагатимуть уваги. Увечері — чашка чаю, затишок і впорядкування думок.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви в тонусі, зібрані, спокійні й готові до роботи. Можливе зростання авторитету або приємна подяка за зусилля. День вдалий для важливих справ, планів, документації, зустрічей. Увечері — час для себе.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Середа, 9 липня, для Водоліїв стане трохи похмурою — але не без причини. Всесвіт ніби змушує вас призупинитись і подумати. Але саме сьогодні можливі цінні підказки. Довіряйте інтуїції. Ввечері не варто перевантажувати себе — краще присвятити час тілу: ванна, масаж, догляд за тілом.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам потрібен захист від чужих емоцій. Вас може поглинати чужий біль або напруга, тому важливо поставити внутрішні межі. День підходить для тихої роботи, рукоділля або вдосконалення навичок. Ввечері зробіть щось для душі та відпочинку.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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