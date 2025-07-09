Гороскоп на 9 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 9 июля, Луна растет в сдержанном и решительном знаке Козерога, даря благоприятное время для сосредоточенного труда, серьезных решений и наведения порядка в мыслях и делах. В то же время 15-е лунные сутки непростые — возможны эмоциональные вспышки, внутреннее напряжение и конфликты. Знаки Зодиака, которые сумеют держать эмоции под контролем, будут иметь шанс использовать этот период с максимальной пользой.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 9 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам понадобится терпение. Среда потребует сосредоточенности на мелочах и дисциплины. Астрологи советуют Овнам не встревать в споры — они могут завершиться ссорой. Вечер лучше всего провести в тишине.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит избегать необдуманных трат, даже если появится желание "побаловать себя". Работа требует точности, поэтому не откладывайте рутину. Встреча с близким человеком вечером подарит утешение и душевное равновесие.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Среда, 9 июля, будет немного суровой к вам. Возможен жесткий разговор или новость, которая заставит пересмотреть приоритеты. Важно не поддаваться сиюминутным эмоциям. Оставайтесь спокойными. Вечер — время для отдыха в компании тех, кому доверяете.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют Ракам сегодня не отчаиваться и не сожалеть о чем-то из прошлого. День благоприятен для наведения порядка — как дома, так и в мыслях. Вечер может принести легкую усталость, но также — ощущение внутреннего очищения.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов среда станет проверкой на выдержку. Ваши амбиции могут столкнуться с реальностью. Сегодня лучше не конфликтовать. Позвольте себе вечером хотя бы час тишины или погрузитесь в книгу — это поможет сохранить гармонию.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы будут чувствовать себя как рыба в воде — день способствует порядку, логике и сосредоточенности. Рабочие вопросы решаются легко. Хороший день для планирования бюджета, покупок по списку, ведения учета. Вечером хорошо побыть дома или навести порядок в шкафу — это настоящая терапия для души.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам сегодня придется найти баланс между внутренними желаниями и внешними обязанностями. Возможна ситуация, когда нужно сказать "нет". Астрологи советуют не принимать важных решений — завтра они увидятся иначе. Вечером уделите время уходу за собой.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваша сила — в сдержанности. Эмоции бушуют под поверхностью, но их стоит держать под контролем. День может подарить важное осознание — особенно в личных отношениях. Вечером позволено немножко страсти.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День не для больших приключений. Сегодня Стрельцам важно погрузиться в рутину и довести до конца то, что давно откладывается. Финансовые вопросы будут требовать внимания. Вечером — чашка чая, уют и упорядочение мыслей.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы в тонусе, собраны, спокойны и готовы к работе. Возможен рост авторитета или приятная благодарность за усилия. День удачен для важных дел, планов, документации, встреч. Вечером — время для себя.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Среда, 9 июля, для Водолеев станет немного мрачной — но не без причины. Вселенная будто заставляет вас приостановиться и подумать. Но именно сегодня возможны ценные подсказки. Доверяйте интуиции. Вечером не стоит перегружать себя — лучше посвятить время телу: ванна, массаж, уход за телом.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам нужна защита от чужих эмоций. Вас может поглощать чужая боль или напряжение, поэтому важно поставить внутренние границы. День подходит для тихой работы, рукоделия или совершенствования навыков. Вечером сделайте что-то для души и отдыха.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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