Гороскоп на сьогодні, 8 лютого 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 лютого, Місяць опинився під впливом чуттєвого та вразливого знака Рака. Цей день налаштовуватиме знаків Зодіаку на домашній затишок, романтику та глибокі почуття. Хтось із представників зодіакального кола може відчути приплив енергії та натхнення, а хтось — необхідність зробити важливий вибір. Астрологи рекомендують провести цю суботу у спокійному ритмі, не поспішати та приділити увагу близьким. Витрат краще уникати.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 8 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни відчуватимуть у собі велику силу, яка допоможе впоратися з будь-якими завданнями. Однак важливо не поспішати й уникати імпульсивних вчинків. У фінансовому плані можливі несподівані витрати, тому варто бути обачними. У любовних справах невеликий сюрприз допоможе зміцнити стосунки.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто приділити час домашнім справам та плануванню важливих справ. Уникайте спонтанних покупок і зосередьтеся на заощадженнях. У стосунках важливо відкрито говорити про свої почуття. Вечір ідеально підійде для сімейного відпочинку або романтичної вечері.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У цю суботу, 8 лютого, Близнюкам варто контролювати свої фінанси та уникати імпульсивних витрат. День ідеальний для вивчення чогось нового, творчості та саморозвитку. Не відмовляйтесь від зустрічей та цікавих заходів, спілкування піде вам на користь. Можливі нові знайомства та вигідні контакти.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Інтуїція Раків сьогодні буде особливо загострена. Тож, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Водночас ви можете бути сьогодні занадто емоційними, варто бути обережними, щоб не допустити конфліктів. День ідеально підходить для родинних зустрічей, облаштування дому та відпочинку. У любовних питаннях варто довіряти своїм почуттям — вони вас не підведуть.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ваш природний магнетизм сьогодні особливо сильний. У робочих справах варто проявити ініціативу, але не забувайте слухати інших. У фінансах астрологи радять дотримуватися золотої середини — сьогодні не час для ризикованих витрат чи вкладень. Увечері займіться творчістю або відпочиньте у приємній компанії.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День сприяє впорядкуванню справ та аналізу ситуацій. Перед серйозним завданням прорахуйте кожен крок. На роботі ви зможете довести свою компетентність, а в особистому житті — знайти відповіді на важливі питання. Фінансові справи потребують уважності, тому не поспішайте з великими покупками.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваше природне прагнення до гармонії допоможе вирішити конфлікти та покращити стосунки з оточенням. Це вдалий день для налагодження контактів, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Будьте уважні до своїх витрат — гроші можуть знадобитися у найближчому майбутньому.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Інтуїція сьогодні буде вашим головним помічником. Ви можете відчути зміни у стосунках або дізнатися щось важливе. На роботі варто бути обережним з секретною інформацією. Вечір добре провести у спокійній атмосфері, щоб відновити сили.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День сприятливий для подорожей, навчання та нових знайомств. Ваша енергія та оптимізм заразять оточення, що відкриє перед вами нові перспективи. У фінансах варто уникати ризиків. Вечір проведіть активно — це допоможе вам відновити емоційний баланс.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні варто зосередитися на практичних справах. Ви зможете значно просунутися у своїй кар'єрі, якщо проявите відповідальність. Проте, астрологи наголошують, що Козерогам вкрай важливо знайти баланс між роботою та особистим життям, інакше близькі можуть почуватися обділеними вашою увагою.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша креативність сьогодні на піку! Використовуйте цей день для нових ідей та нестандартних рішень. Це гарний час для знайомств і спілкування. У фінансах варто бути обачним — можливі несподівані витрати. Вечір проведіть у гармонії із собою.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваша інтуїція сьогодні напрочуд сильна. Використовуйте її, щоб ухвалити правильні рішення у роботі та особистому житті. День сприяє романтиці, творчості та духовним практикам. Вечір, за словами астрологів, ідеально підходить для медитації або перегляду фільму, що надихає.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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