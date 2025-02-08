Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 8 февраля, Луна оказалась под влиянием чувственного и уязвимого знака Рака. Этот день будет настраивать знаков Зодиака на домашний уют, романтику и глубокие чувства. Кто-то из представителей зодиакального круга может почувствовать прилив энергии и вдохновения, а кто-то - необходимость сделать важный выбор. Астрологи рекомендуют провести эту субботу в спокойном ритме, не спешить и уделить внимание близким. Трат лучше избегать.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 8 февраля.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 8 февраля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут чувствовать в себе большую силу, которая поможет справиться с любыми задачами. Однако важно не спешить и избегать импульсивных поступков. В финансовом плане возможны неожиданные траты, поэтому стоит быть осмотрительными. В любовных делах небольшой сюрприз поможет укрепить отношения.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит уделить время домашним делам и планированию важных дел. Избегайте спонтанных покупок и сосредоточьтесь на сбережениях. В отношениях важно открыто говорить о своих чувствах. Вечер идеально подойдет для семейного отдыха или романтического ужина.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту субботу, 8 февраля, Близнецам стоит контролировать свои финансы и избегать импульсивных трат. День идеален для изучения чего-то нового, творчества и саморазвития. Не отказывайтесь от встреч и интересных мероприятий, общение пойдет вам на пользу. Возможны новые знакомства и выгодные контакты.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Интуиция Раков сегодня будет особенно обострена. Поэтому, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. В то же время вы можете быть сегодня слишком эмоциональными, стоит быть осторожными, чтобы не допустить конфликтов. День идеально подходит для семейных встреч, обустройства дома и отдыха. В любовных вопросах стоит доверять своим чувствам — они вас не подведут.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Ваш природный магнетизм сегодня особенно силен. В рабочих делах стоит проявить инициативу, но не забывайте слушать других. В финансах астрологи советуют придерживаться золотой середины — сегодня не время для рискованных трат или вложений. Вечером займитесь творчеством или отдохните в приятной компании.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День способствует упорядочению дел и анализу ситуаций. Перед серьезной задачей просчитайте каждый шаг. На работе вы сможете доказать свою компетентность, а в личной жизни — найти ответы на важные вопросы. Финансовые дела потребуют внимательности, поэтому не спешите с крупными покупками.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше естественное стремление к гармонии поможет решить конфликты и улучшить отношения с окружающими. Это удачный день для налаживания контактов, дружеских встреч и романтических свиданий. Будьте внимательны к своим расходам — деньги могут понадобиться в ближайшем будущем.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Интуиция сегодня будет вашим главным помощником. Вы можете почувствовать изменения в отношениях или узнать что-то важное. На работе стоит быть осторожным с секретной информацией. Вечер хорошо провести в спокойной атмосфере, чтобы восстановить силы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День благоприятен для путешествий, обучения и новых знакомств. Ваша энергия и оптимизм заразят окружающих, что откроет перед вами новые перспективы. В финансах стоит избегать рисков. Вечер проведите активно — это поможет вам восстановить эмоциональный баланс.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стоит сосредоточиться на практических делах. Вы сможете значительно продвинуться в своей карьере, если проявите ответственность. Однако астрологи отмечают, что Козерогам крайне важно найти баланс между работой и личной жизнью, иначе близкие могут чувствовать себя обделенными вашим вниманием.

Знак Зодиака Козерог Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша креативность сегодня на пике! Используйте этот день для новых идей и нестандартных решений. Это хорошее время для знакомств и общения. В финансах стоит быть осмотрительным — возможны неожиданные расходы. Вечер проведите в гармонии с собой.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша интуиция сегодня на удивление сильна. Используйте ее, чтобы принять правильные решения в работе и личной жизни. День способствует романтике, творчеству и духовным практикам. Вечер, по словам астрологов, идеально подходит для медитации или просмотра вдохновляющего фильма.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака невероятно повезет на выходные 8-9 февраля.

Также мы писали, каким знакам Зодиака следует ждать настоящего прорыва в феврале 2025 года.