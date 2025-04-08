Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 квітня, 10-й місячний день, який астрологи вважають одним із найсильніших для початку довготривалих справ, запуску проєктів, оформлення документів і зміцнення родинних зв'язків. У цей вівторок астрологи радять знакам Зодіаку згадати про своє коріння, традиції, підтримати близьких, або навіть зробити крок до примирення, якщо між вами була сварка. До 17:39 Місяць, що росте, перебуватиме під впливом вогняного Лева, підштовхуючи нас до активності, ініціатив і рішучості. А вже ввечері він плавно перейде під керівництво практичної Діви, подарувавши спокій та зосередженість.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 8 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні зможуть проявити на повну свої лідерські якості та пристрасть. Ваші ідеї та пропозиції отримають схвалення. Проте, астрологи радять прислухатися й до думки інших. Ближче до вечора драйвова енергія зміниться — і треба буде перемикнутися на деталі, цифри, плани. Ввечері добре зайнятися побутовими справами або здоров'ям.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ранок Тельців буде продуктивним. Якщо у якійсь справі був застій, то нарешті її вдасться зрушити з мертвої точки. Сьогодні чудовий день для фінансових рішень. А от ввечері, коли Місяць перейде у Діву, виникне бажання впорядкувати все навколо — від думок до шафи. Обов'язково подзвоніть близькій людині, ви їй потрібні зараз як ніколи.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей вівторок, 8 квітня, обіцяє Близнюкам бути соціально активним. Ви буквально поринете у зустрічі, листування, переговори. Якщо у вас є якісь ідеї, які давно чекали "зеленого світла", — саме час. У другій половині дня знадобиться більше зосередженості: документи, звіти, побутові питання можуть раптово вибити з колії. Вечір — ідеальний для теплих розмов або перегляду сімейних фото.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ваша інтуїція працюватиме як годинник. Зірки пророкують, що цей день може стати точкою примирення, особливо якщо ви давно не говорили із кимось важливим. Зранку на вас чекає багато турбот, але приємних. А от увечері настане момент, коли треба заземлитись. Займіться тим, що приносить стабільність: готування, прибирання, перегляд бюджету — це заспокоїть.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні ви відчуватимете силу та впевненість. Важливі питання варто вирішити у першій половині дня. Успішними будуть будь-які переговори, виступи, презентації. Вам вдасться вразити інших своєю енергією. Уже ввечері на зміну вогню прийде холодна логіка. Вечір підходить для сімейних посиденьок та планування майбутніх справ.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ранок може початися безладно. Вас дратуватиме метушня інших. А от вже ближче до вечора ви відчуєте гармонію та впевненість у власних рішеннях. З'явиться друге дихання, і все складеться в чітку картинку. Вечір присвятіть родині або справам, які давно відкладали.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей вівторок, 8 квітня, почнеться для Терезів динамічно. Можуть бути зустрічі, новини, несподівані рішення. Астрологи радять Терезам виділити час для зустрічей з близькими, вони пройдуть вдало та надихнуть. Це також чудовий день для відновлення стосунків. Увечері — час для душевної розмови або листа з вибаченнями.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ви як вулкан, що може або спокійно спати, або раптово вибухнути. Місяць у Леві може провокувати емоційні сплески, особливо на роботі. До обіду можливі новини, які вимагатимуть миттєвої реакції. Інтуїція у цей день буде посилена — ви можете відчути, де брехня, а де правда. Вже до вечора енергія нарешті стабілізується, прийде бажання впорядкувати життя: від паперів до емоцій.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні будуть неймовірно енергійними та впевненими у собі. Ідеальний час для зустрічей, обговорень, презентацій. Астрологи радять використати цей час для просування власних ідей. Ввечері вам може захотітися тиші та порядку. Добре спланувати подальші кроки, розібратись у документах чи зробити ревізію бюджету.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні у Козерогів може виникнути ситуація, коли доведеться проявити жорсткість і рішучість. Можлива розмова з керівництвом або важливе завдання, яке потребує повної концентрації. Не ігноруйте дрібниці. Вечір буде набагато легший: на перший план вийде домашній затишок, сімейні справи, турбота про близьких.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні будуть натхненними та зарядженими на позитив. У першій половині дня варто виконати найважливіші завдання. Це вдалий час для угод та переговорів. Увечері активується практичне мислення: захочеться системності. Ви можете відчути потребу навести лад у паперах, електронній пошті або навіть думках.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Початок вівторка може видатись невиразним: прокинутись буде важко, голова ніби ще десь у снах. Астрологи радять не поспішати. Уникайте конфліктів, особливо з тими, хто не вміє слухати — сьогодні вас просто не зрозуміють. А от ближче до вечора усе зміниться: Місяць у Діві подарує чіткість думок, бажання навести лад у побуті, гармонізувати простір. Варто обов'язково поспілкуватися з рідними — навіть коротка розмова зігріє душу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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