Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 8 апреля, 10-й лунный день, который астрологи считают одним из самых сильных для начала долгосрочных дел, запуска проектов, оформления документов и укрепления родственных связей. В этот вторник астрологи советуют знакам Зодиака вспомнить о своих корнях, традициях, поддержать близких, или даже сделать шаг к примирению, если между вами была ссора. До 17:39 растущая Луна будет находиться под влиянием огненного Льва, подталкивая нас к активности, инициативам и решительности. А уже вечером она плавно перейдет под руководство практичной Девы, подарив спокойствие и сосредоточенность.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 8 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня смогут проявить на полную свои лидерские качества и страсть. Ваши идеи и предложения получат одобрение. Однако астрологи советуют прислушиваться и к мнению других. Ближе к вечеру драйвовая энергия изменится и надо будет переключиться на детали, цифры, планы. Вечером хорошо заняться бытовыми делами или здоровьем.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Утро Тельцов будет продуктивным. Если в каком-то деле был застой, то наконец-то его удастся сдвинуть с мертвой точки. Сегодня отличный день для финансовых решений. А вот вечером, когда Луна перейдет в Деву, возникнет желание упорядочить все вокруг — от мыслей до шкафа. Обязательно позвоните близкому человеку, вы ему нужны сейчас как никогда.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот вторник, 8 апреля, обещает Близнецам быть социально активным. Вы буквально погрузитесь во встречи, переписки, переговоры. Если у вас есть какие-то идеи, которые давно ждали "зеленого света", — самое время. Во второй половине дня понадобится больше сосредоточенности: документы, отчеты, бытовые вопросы могут внезапно выбить из колеи. Вечер — идеален для теплых разговоров или просмотра семейных фото.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня ваша интуиция будет работать как часы. Звезды предсказывают, что этот день может стать точкой примирения, особенно если вы давно не говорили с кем-то важным. Утром вас ждет много забот, но приятных. А вот вечером наступит момент, когда надо заземлиться. Займитесь тем, что приносит стабильность: готовка, уборка, просмотр бюджета — это успокоит.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вы будете чувствовать силу и уверенность. Важные вопросы стоит решить в первой половине дня. Успешными будут любые переговоры, выступления, презентации. Вам удастся поразить других своей энергией. Уже вечером на смену огню придет холодная логика. Вечер подходит для семейных посиделок и планирования будущих дел.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Утро может начаться беспорядочно. Вас будет раздражать суета других. А вот уже ближе к вечеру вы почувствуете гармонию и уверенность в собственных решениях. Появится второе дыхание, и все сложится в четкую картинку. Вечер посвятите семье или делам, которые давно откладывали.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот вторник, 8 апреля, начнется для Весов динамично. Могут быть встречи, новости, неожиданные решения. Астрологи советуют Весам выделить время для встреч с близкими, они пройдут удачно и вдохновят. Это также отличный день для восстановления отношений. Вечером — время для душевного разговора или письма с извинениями.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы как вулкан, который может либо спокойно спать, либо внезапно взорваться. Луна во Льве может провоцировать эмоциональные всплески, особенно на работе. До обеда возможны новости, которые будут требовать мгновенной реакции. Интуиция в этот день будет усилена — вы можете почувствовать, где ложь, а где правда. Уже к вечеру энергия наконец стабилизируется, придет желание упорядочить жизнь: от бумаг до эмоций.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут невероятно энергичными и уверенными в себе. Идеальное время для встреч, обсуждений, презентаций. Астрологи советуют использовать это время для продвижения собственных идей. Вечером вам может захотеться тишины и порядка. Хорошо спланировать дальнейшие шаги, разобраться в документах или сделать ревизию бюджета.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у Козерогов может возникнуть ситуация, когда придется проявить жесткость и решительность. Возможен разговор с руководством или важное задание, требующее полной концентрации. Не игнорируйте мелочи. Вечер будет намного легче: на первый план выйдет домашний уют, семейные дела, забота о близких.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня будут вдохновленными и заряженными на позитив. В первой половине дня стоит выполнить важнейшие задачи. Это удачное время для сделок и переговоров. Вечером активируется практическое мышление: захочется системности. Вы можете почувствовать потребность навести порядок в бумагах, электронной почте или даже мыслях.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Начало вторника может показаться невнятным: проснуться будет трудно, голова будто еще где-то во сне. Астрологи советуют не спешить. Избегайте конфликтов, особенно с теми, кто не умеет слушать — сегодня вас просто не поймут. А вот ближе к вечеру все изменится: Луна в Деве подарит четкость мыслей, желание навести порядок в быту, гармонизировать пространство. Стоит обязательно пообщаться с родными — даже короткий разговор согреет душу.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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