Гороскоп на сьогодні, 7 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 травня, на нас чекає потужна за енергетикою 11-та місячна доба. Це час дії, руху, концентрації та плідної праці. Місяць, що росте в знаку Діви, посилює увагу до деталей і закликає до відповідальності. День ідеальний для тих, хто хоче щось змінити в собі або довкола: займіться спортом, приберіться вдома чи почніть нову корисну звичку. Можна сміливо поринати в роботу. Астрологи застерігають знаки Зодіаку, не можна байдикувати — організм готовий до навантажень, розум працює на повну, а будь-яка пасивність може обернутись втомою і навіть хворобами.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 7 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні день вимагатиме від Овнів концентрації: багато справ, дедлайни, дзвінки. Але ваша енергія буде на максимумі. Не втрачайте її на суперечки, які так і провокуватимуться через дрібниці. Увечері знайдіть час для спорту або прогулянки — це допоможе позбутися напруги.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

На роботі — стабільність, але буде спокуса все зробити по-своєму. Утримайтеся від нав’язування думки — сьогодні варто бути гнучкішим. День сприятливий для фізичних навантажень. Вечір ідеальний для романтики: несподіваний жест або тепла розмова зміцнять стосунки.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки будуть заклопотані. День обіцяє бути насичений: новини, дзвінки, зустрічі. Це також сприятливий час для навчання, роботи з цифрами, підписання документів. Поспіху слід уникати. Увечері приділіть час тілу: ванна, масаж або йога дадуть заряд енергії.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні все буде крутитися довкола дому або близьких. На роботі — стабільність, а от у спілкуванні з рідними варто уникати критики. Вечір ідеальний для тихого відпочинку з найріднішими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цю середу, 7 травня, ви будете натхненними та енергійними. Не бійтеся брати на себе ініціативу. На роботі можливі похвала або навіть вигідна пропозиція. Вечір сприятливий для зустрічей або творчих занять.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цього дня на Дів чекає емоційний підйом та ясність думок. Це ідеальна можливість розібратися з усім, що відкладали. Робота йде на ура, але не забувайте — не всі такі зібрані, як ви. Ввечері дозвольте собі невеличкий відпочинок або саморефлексію.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні важливо зберігати баланс, і не лише у справах, а й у настрої. День підкине дрібні подразники — не ведіться. Гарний час, щоб доробити старі справи або впорядкувати фінанси. Увечері можливе романтичне знайомство або приємне побачення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша енергія сьогодні особливо сильна. Добре вдаються всі справи, що потребують точності, аналітики. Уникайте конфліктів — особливо на роботі. Увечері вас чекає час для пристрасті або глибокої розмови.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Середа, 7 травня, буде сповнена викликів — можуть змінюватися плани, з'являтися нові задачі. Але енергії вистачає, тож ви впораєтесь. Не піддавайтеся бажанню все кинути. Вечір бажано провести активно — спорт або хоча б прогулянка дадуть емоційне полегшення.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Практичність і педантичність — ваші головні союзники сьогодні. Ідеальний день для важливих справ, підготовки звітів, аналізу. Оточення може здаватися повільним — не дратуйтеся. Увечері можливі гарні новини від родичів або приємна зустріч.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можлива втома або розсіяність — енергії наче й багато, але вона кудись зникає. Не перенапружуйтеся. Сконцентруйтеся на одному — і результат вас здивує. Вечір може подарувати натхнення або творче прозріння — не ігноруйте спонтанні ідеї.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні зірки радять подбати про здоров’я: можливо, час почати нову оздоровчу практику чи нарешті записатися до лікаря. Робота йде мляво, але настрій — хороший. Уникайте пасивності. Увечері можлива приємна романтична несподіванка або емоційне піднесення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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