Гороскоп на сьогодні, 6 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 травня, на нас чекає Місяць у знаку Діви та десята місячна доба. Це означає, що енергії буде вдосталь, але її важливо спрямувати у конструктивне русло. Десятий місячний день ідеально підходить для початку довгострокових проєктів, закладання "фундаменту" як у бізнесі, так і в особистому житті. Сьогодні якнайкраще вийде налаштуватися на робочий вайб, навести лад як у справах, так і в думках. Але астрологи застерігають знаки Зодіаку, не варто зациклюватися на дрібницях і надмірному контролі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 5 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні робота вимагатиме від Овнів повної віддачі, але й результат порадує. Є шанси отримати важливу новину або похвалу від керівництва. Утім, астрологи радять стежити за своїми емоціями — Місяць у Діві може викликати роздратування через дрібниці. Вечір варто провести з близькими: саме сімейна атмосфера подарує гармонію.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для творчості та натхнення. Телець сьогодні здатен перевершити себе у виконанні завдань, особливо якщо справа пов'язана з красою або дизайном. Є ймовірність приємного знайомства або романтичної зустрічі. Вечір ідеально підходить для домашніх затишних справ і створення нових традицій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять Близнюкам трохи пригальмувати. Не намагайтеся бути скрізь і всюди — краще зосередьтеся на одному завданні. День ідеальний для наведення ладу, особливо в документах чи фінансах. Увечері не ігноруйте втому — дайте собі спокій, гаряча ванна чи прогулянка будуть як ніколи доречні.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам варто тримати свої емоції під контролем. На роботі можуть виникати дрібні конфлікти, тому краще зосередитися на індивідуальних завданнях. А от вдома на вас чекатиме затишок, тепло і розуміння. День особливо вдалий для спільних сімейних справ або розмов про майбутнє.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вівторок, 6 травня, може бути дещо напружений, але перспективний. Можливі фінансові питання, які потребують швидкого й розумного вирішення. У другій половині дня з'явиться шанс проявити себе і навіть здивувати колег. Вечір подарує романтику — не відмовляйся від побачення або приємної розмови з коханою людиною.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні будуть енергійними та вмотивованими. Але астрологи застерігають, схильність до перфекціонізму може стати пасткою — не вимагайте від себе занадто багато. Добре зайнятися здоров'ям: спорт, вітаміни, режим дня — усе піде на користь. Увечері буде потреба в усамітненні та роздумах.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам хочеться гармонії, але її доведеться створити самостійно. Робочі моменти можуть бути суперечливими, проте все вирішиться, якщо збережете спокій. Є шанс отримати новину, яка вплине на майбутнє. Вечір добре провести у своє задоволення — фільм, музика, приємна вечеря.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє бути енергійним і навіть трохи пристрасним. Сьогодні у вас відкриється друге дихання — беріться за ті справи, до яких давно не доходили руки. Є ймовірність зустрічі, яка залишить емоційний слід. Увечері добре поговорити з близькими людьми.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Багато роботи, багато справ — але це ваш ритм. Головне — не забувайте про деталі. День підходить для планування великих справ, особливо тих, які матимуть довгостроковий ефект. Вечір спонукає до розмов про майбутнє, і це вдалий час, аби закласти перші цеглини нових задумів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє професійний розвиток та зростання. Сьогодні ви — машина продуктивності. Місяць у Діві підтримує ваш прагматизм і рішучість. Особливо вдало підуть справи, пов'язані з документами, реєстрацією або запуском проєктів. Вечір варто провести у спокої або з родиною — це дасть баланс.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День Водоліїв буде наповнений натхненням, але і не без хаосу. Астрологи радять зосередитися на тому, що приносить задоволення і розвиває. Можлива важлива розмова з другом або близькою людиною. Увечері добре записати свої думки, цілі — це допоможе навести внутрішній порядок.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні особливо чутливі до настроїв інших. Не дозволяйте чужим емоціям вибивати вас з рівноваги. День ідеальний для роботи з інформацією, навчання, саморефлексії. Увечері з'явиться потреба у теплоті — обійми, спільна вечеря чи душевна розмова принесуть спокій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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