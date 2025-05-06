Гороскоп на сегодня, 6 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 6 мая, нас ждет Луна в знаке Девы и десятые лунные сутки. Это означает, что энергии будет достаточно, но ее важно направить в конструктивное русло. Десятый лунный день идеально подходит для начала долгосрочных проектов, закладки "фундамента" как в бизнесе, так и в личной жизни. Сегодня как нельзя лучше получится настроиться на рабочий вайб, навести порядок как в делах, так и в мыслях. Но астрологи предостерегают знаки Зодиака, не стоит зацикливаться на мелочах и чрезмерном контроле.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 5 мая.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на понедельник, 5 мая:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня работа потребует от Овнов полной отдачи, но и результат порадует. Есть шансы получить важную новость или похвалу от руководства. Впрочем, астрологи советуют следить за своими эмоциями — Луна в Деве может вызвать раздражение по пустякам. Вечер стоит провести с близкими: именно семейная атмосфера подарит гармонию.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для творчества и вдохновения. Телец сегодня способен превзойти себя в выполнении задач, особенно если дело связано с красотой или дизайном. Есть вероятность приятного знакомства или романтической встречи. Вечер идеально подходит для домашних уютных дел и создания новых традиций.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют Близнецам немного притормозить. Не пытайтесь быть везде и всюду — лучше сосредоточьтесь на одной задаче. День идеален для наведения порядка, особенно в документах или финансах. Вечером не игнорируйте усталость — дайте себе покой, горячая ванна или прогулка будут как никогда уместны.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам стоит держать свои эмоции под контролем. На работе могут возникать мелкие конфликты, поэтому лучше сосредоточиться на индивидуальных задачах. А вот дома вас будет ждать уют, тепло и понимание. День особенно удачен для совместных семейных дел или разговоров о будущем.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вторник, 6 мая, может быть несколько напряженный, но перспективный. Возможны финансовые вопросы, требующие быстрого и разумного решения. Во второй половине дня появится шанс проявить себя и даже удивить коллег. Вечер подарит романтику — не отказывайся от свидания или приятного разговора с любимым человеком.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня будут энергичными и мотивированными. Но астрологи предостерегают, склонность к перфекционизму может стать ловушкой — не требуйте от себя слишком многого. Хорошо заняться здоровьем: спорт, витамины, режим дня — все пойдет на пользу. Вечером будет потребность в уединении и размышлениях.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам хочется гармонии, но ее придется создать самостоятельно. Рабочие моменты могут быть противоречивыми, однако все решится, если сохраните спокойствие. Есть шанс получить новость, которая повлияет на будущее. Вечер хорошо провести в свое удовольствие — фильм, музыка, приятный ужин.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День обещает быть энергичным и даже немного страстным. Сегодня у вас откроется второе дыхание — беритесь за те дела, до которых давно не доходили руки. Есть вероятность встречи, которая оставит эмоциональный след. Вечером хорошо поговорить с близкими людьми.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Много работы, много дел — но это ваш ритм. Главное — не забывайте о деталях. День подходит для планирования больших дел, особенно тех, которые будут иметь долгосрочный эффект. Вечер побуждает к разговорам о будущем, и это удачное время, чтобы заложить первые кирпичи новых замыслов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День обещает профессиональное развитие и рост. Сегодня вы — машина производительности. Луна в Деве поддерживает ваш прагматизм и решительность. Особенно удачно пойдут дела, связанные с документами, регистрацией или запуском проектов. Вечер стоит провести в спокойствии или с семьей — это подарит баланс.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День Водолеев будет наполнен вдохновением, но и не без хаоса. Астрологи советуют сосредоточиться на том, что приносит удовольствие и развивает. Возможен важный разговор с другом или близким человеком. Вечером хорошо записать свои мысли, цели — это поможет навести внутренний порядок.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня особенно чувствительны к настроениям других. Не позволяйте чужим эмоциям выбивать вас из равновесия. День идеален для работы с информацией, обучения, саморефлексии. Вечером появится потребность в теплоте — объятия, совместный ужин или душевный разговор принесут спокойствие.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака неделя с 5 по 11 мая принесет невероятный успех.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака откроют денежный поток в мае 2025 года.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака удастся осуществить мечты в последний месяц весны.