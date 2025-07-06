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Головна Свята Гороскоп на 6 липня: Ракам — крик інтуїції, Скорпіонам — осяяння

Гороскоп на 6 липня: Ракам — крик інтуїції, Скорпіонам — осяяння

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Дата публікації: 6 липня 2025 00:13
Гороскоп на 6 липня 2025 року — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 липня, Місяць зростає у глибокому знаку Скорпіона, який підкидає знакам Зодіаку емоцій, але також дає глибину для саморозуміння. А 12-та місячна доба — один із найбільш духовних днів місяця — загострює  інтуїцію. Як кажуть астрологи, у цей час підсвідомість надсилатиме підказки через сни й знаки. Сьогодні добре усамітнитись, прислухатися до себе, практикувати медитацію, відмовитися від зайвого.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 6 липня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на неділю, 6 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні вам захочеться побути на самоті — це буде корисно. Астрологи радять зменшити навантаження, відмовитися від активностей, натомість зробити щось приємне для тіла. Увечері варто приділити час хобі, увімкнути спокійну музику та розслабитися.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям неділя принесе потребу в турботі про себе. Ви можете отримати приємні новини або несподіваний дзвінок, який викличе усмішку. Добре піде легкий шопінг — особливо, якщо хочеться оновити щось для дому. Увечері варто уникати галасу — лише затишок і тиша.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки можуть відчути коливання настрою. Не варто реагувати імпульсивно — краще займіться справами, які дарують вам задоволення. Увечері можлива цікава зустріч або повідомлення, що змінить ваш настрій на краще.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків це буде дуже чуттєвий день. Інтуїція просто кричить — довіртеся їй. Вам захочеться тиші, близькості та роздумів. Гарний час для домашніх справ, які потребують уваги, але не метушні. Вечір подарує натхнення — або через кіно, або через спогади, або через теплу розмову з кимось рідним.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ця неділя, 6 липня, може розпочатися для Левів із легкого роздратування — тож дозвольте собі не поспішати. День чудово підходить для невеликих справ по дому, приготування улюблених страв або догляду за собою. Увечері ви зможете знайти баланс і спокій.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам день відкриє внутрішні ресурси. Вам легко вдасться зануритися у творчість або саморефлексію. Добре вийти на прогулянку, щоб відновити емоційну рівновагу. Увечері на вас чекають гармонія та натхнення.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам сьогодні варто сповільнитись. Хоч і буде спокуса навантажити себе справами, краще відкласти все, що можна. Можливий несподіваний візит або дзвінок, що поверне вас до чогось важливого. Вечір проведіть у комфорті.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Місяць у вашому знаку — і це загострює всі відчуття. Може тягнути на драму, але краще спрямувати емоції у творчість або тишу. Ви — на хвилі чутливості, тож легко зчитуєте сигнали від оточення. Увечері можливе сильне осяяння — не ігноруйте знаки.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ця неділя, 6 липня, зажадає від Стрільців менше активності й більше присутності. Це чудовий день для розмов з родиною, перегляду старих фотографій, легкого прибирання. Якщо з'явиться бажання щось купити — оберіть щось символічне. Вечір буде спокійний та глибокий.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам важливо сьогодні не тиснути на себе. День підходить для легкого розвантаження — як фізичного, так і емоційного. Масаж, тепла ванна, музика — усе, що заспокоює. Увечері подивіться фільм, який наштовхне на цікаві думки.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть сьогодні несподівано щось усвідомити — з глибини підніметься важлива відповідь. День добрий для самоаналізу, спостережень, роботи з емоціями. Увечері краще побути на одинці й відпочити перед новим робочим тижнем.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби, ви сьогодні просто чарівники — тонко відчуваєте світ і людей. День ідеальний для творчості, медитації, тиші. Астрологи радять не навантажувати себе фізично, а натомість прислухатись до тіла. Увечері — легке світло в душі, натхнення й відчуття, що все на своїх місцях.

 

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, хто отримає неймовірну удачу у перші вихідні липня.

Нагадаємо, ми писали, кому зі знаків Зодіаку Всесвіт подарує невичерпне щастя у липні 2025 року.

Також ми ділилися, хто зі знаків Зодіаку матиме шалені прибутки у другий місяць літа.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 6 липня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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