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Главная Праздники Гороскоп на 6 июля: Ракам — крик интуиции, Скорпионам — озарение

Гороскоп на 6 июля: Ракам — крик интуиции, Скорпионам — озарение

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Дата публикации 6 июля 2025 00:13
Гороскоп на 6 июля 2025 року — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 6 июля, Луна растет в глубоком знаке Скорпиона, который подбрасывает знакам Зодиака эмоций, но также дает глубину для самопонимания. А 12-е лунные сутки — один из самых духовных дней месяца — обостряет интуицию. Как говорят астрологи, в это время подсознание будет посылать подсказки через сны и знаки. Сегодня хорошо уединиться, прислушаться к себе, практиковать медитацию, отказаться от лишнего.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 6 июля.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на воскресенье, 6 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам захочется побыть в одиночестве — это будет полезно. Астрологи советуют уменьшить нагрузку, отказаться от активностей, вместо этого сделать что-то приятное для тела. Вечером стоит уделить время хобби, включить спокойную музыку и расслабиться.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам воскресенье принесет потребность в заботе о себе. Вы можете получить приятные новости или неожиданный звонок, который вызовет улыбку. Хорошо пойдет легкий шопинг — особенно, если хочется обновить что-то для дома. Вечером стоит избегать шума — только уют и тишина.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы могут почувствовать колебания настроения. Не стоит реагировать импульсивно — лучше займитесь делами, которые дарят вам удовольствие. Вечером возможна интересная встреча или сообщение, которое изменит ваше настроение к лучшему.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков это будет очень чувственный день. Интуиция просто кричит — доверьтесь ей. Вам захочется тишины, близости и размышлений. Хорошее время для домашних дел, которые требуют внимания, но не суеты. Вечер подарит вдохновение — или через кино, или через воспоминания, или через теплый разговор с кем-то родным.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Это воскресенье, 6 июля, может начаться для Львов с легкого раздражения — так что позвольте себе не спешить. День прекрасно подходит для небольших дел по дому, приготовления любимых блюд или ухода за собой. Вечером вы сможете обрести баланс и спокойствие.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам день откроет внутренние ресурсы. Вам легко удастся погрузиться в творчество или саморефлексию. Хорошо выйти на прогулку, чтобы восстановить эмоциональное равновесие. Вечером вас ждут гармония и вдохновение.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам сегодня стоит замедлиться. Хоть и будет соблазн нагрузить себя делами, лучше отложить все, что можно. Возможен неожиданный визит или звонок, который вернет вас к чему-то важному. Вечер проведите в комфорте.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке — и это обостряет все ощущения. Может тянуть на драму, но лучше направить эмоции в творчество или тишину. Вы — на волне чувствительности, поэтому легко считываете сигналы от окружающих. Вечером возможно сильное озарение — не игнорируйте знаки.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это воскресенье, 6 июля, потребует от Стрельцов меньше активности и больше присутствия. Это отличный день для разговоров с семьей, просмотра старых фотографий, легкой уборки. Если появится желание что-то купить — выберите что-то символическое. Вечер будет спокойный и глубокий.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам важно сегодня не давить на себя. День подходит для легкой разгрузки — как физической, так и эмоциональной. Массаж, теплая ванна, музыка — все, что успокаивает. Вечером посмотрите фильм, который натолкнет на интересные мысли.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут сегодня неожиданно что-то осознать — из глубины поднимется важный ответ. День хорош для самоанализа, наблюдений, работы с эмоциями. Вечером лучше побыть наедине и отдохнуть перед новой рабочей неделей.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, вы сегодня просто волшебники — тонко чувствуете мир и людей. День идеален для творчества, медитации, тишины. Астрологи советуют не нагружать себя физически, а вместо этого прислушиваться к телу. Вечером — легкий свет в душе, вдохновение и ощущение, что все на своих местах.

 

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, кто получит невероятную удачу в первые выходные июля.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака Вселенная подарит неисчерпаемое счастье в июле 2025 года.

Также мы делились, кто из знаков Зодиака будет иметь огромные прибыли во второй месяц лета.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 6 июля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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