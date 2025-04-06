Гороскоп на сьогодні, 6 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 квітня, Всесвіт обіцяє усім знакам Зодіаку глибокі зміни, внутрішню трансформацію та очищення. Восьмий місячний день несе в собі потужну енергію переродження, коли варто подякувати минулому, попрощатися з болем і зробити крок у нове. Цей день добре підходить для саморозвитку, навчання. Не бійтеся заглядати вглиб себе — саме там росте нове світло. Місяць, що росте, у знаку Лева наповнює цю неділю сміливістю, рішучістю та прагненням до самореалізації.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 6 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам захочеться усамітнитися, зібратися з думками — це чудова нагода для глибокої роботи над собою. Можливе нагадування про стару образу, але саме час її відпустити. Внутрішній голос підкаже, що саме настав момент оновлення — перегляньте свої цілі, мрії, бажання. У спокої з'явиться ясність, а інтуїція відкриє те, що раніше було приховане.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні астрологи радять Тельцям прислухатися до себе. День для очищення думок та розмов із собою. Можлива приємна звістка або дзвінок, що торкне душу. Якщо відчуєте потяг до зміни обстановки — дозвольте собі прогулянку або невеличку поїздку. Увечері слід чекати теплої розмови з близькою людиною або навіть несподіваний подарунок.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків ця неділя, 6 квітня, стане часом перегляду переконань. Можливо, ви зрозумієте, що тримаєтеся за старе, що вже не працює. Астрологи радять не боятися змін. Сьогодні вам варто провести час у тиші, корисні будуть прогулянки на свіжому повітрі. А затишний вечір за книгою та гарячою чашкою чаю наповнить вас енергією та дозволить знайти відповіді на питання, що хвилюють.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день подарує Ракам затишок, душевні розмови та щирі зізнання. Ранок ідеальний для того, щоб проаналізувати тиждень, що минув, та побудувати плани на новий тиждень. Можлива ностальгія або зустріч із кимось із минулого. Але це не привід впадати в смуток — натомість, шанс усе переосмислити. Вечір може бути романтичним, або ж принесе глибоке відчуття злагоди.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть натхненними та енергійними. Це час, коли варто очистити і думки, і простір навколо, позбавитися від непотрібних звичок або речей. На представників цього знаку Зодіаку може чекати дуже тепла зустріч або важливий дзвінок. Вечір сприятливий для затишку, відновлення сил і творчих проявів.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дівам не варто поринати у справи та звалювати на себе купу завдань. Відкладіть важливе на понеділок. А зараз прислухайтеся до свого організму й дайте собі можливість відновити сили. День сприятливий для енергетичного очищення — ванна з сіллю, аромалампа, трав’яні чаї тощо. Вечір може принести сюрпризи.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День подарує Терезам відчуття перезавантаження. Ви зможете позбутися емоційного тягаря, якщо чесно подивитеся на свої страхи. Сьогодні добре проводити час із тими, хто розуміє без слів. Вечір — для романтики або спокійного перегляду фільму вдвох із кимось особливим.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ця неділя, 6 квітня, принесе Скорпіонам день трансформацій та внутрішніх змін. Запишіть усе, що хочете залишити у минулому, і попрощайтеся з цим. У другій половині дня можливий енергетичний підйом, бажання діяти. Ваша інтуїція загостриться — використайте її для внутрішньої роботи. Хтось із близьких може здивувати подарунком або добрим словом, яке торкне серце.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні чудовий день для прогулянок, поїздок та зустрічей. Ви отримаєте натхнення в русі. У другій половині дня можливі новини здалеку, несподіване спілкування або навіть ідея для нової справи. Вечір може принести легку ностальгію або навпаки — несподіване романтичне натхнення. Якщо з’явиться бажання поділитися теплом — не стримуйтеся, хтось чекає саме на ваші добрі слова.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам важливо сьогодні зупинитися та дозволити собі перепочити й відновити сили. Не будуйте плани, не працюйте — просто розслабтеся. Можлива емоційна нестабільність, тому варто уникати конфліктів. Увечері можливий дзвінок або повідомлення, що стане поштовхом для важливого переосмислення.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям зірки готують емоційний день. Старі спогади можуть раптом виринути на поверхню — не тікайте від них, це частина зцілення. Гарний час для очищення простору: поприбирайте, викиньте зайве, і вдома, і в голові. Увечері — романтична атмосфера. Чекайте на приємний комплімент або навіть подарунок.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб неділя, 6 квітня, — це свято душі. День підійде для творчості, натхнення, медитацій. Сьогодні ви дуже чутливі до енергій — обирайте місця і компанію обережно. Астрологи радять провести день із мистецтвом або природою. Можливе романтичне побачення чи щира розмова з тим, кого давно хотіли почути. Увечері — внутрішнє очищення і спокій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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