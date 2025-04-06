Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 6 апреля, Вселенная обещает всем знакам Зодиака глубокие изменения, внутреннюю трансформацию и очищение. Восьмой лунный день несет в себе мощную энергию перерождения, когда стоит поблагодарить прошлое, попрощаться с болью и сделать шаг в новое. Этот день хорошо подходит для саморазвития, обучения. Не бойтесь заглядывать вглубь себя — именно там растет новый свет. Растущая Луна в знаке Льва наполняет это воскресенье смелостью, решительностью и стремлением к самореализации.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 6 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам захочется уединиться, собраться с мыслями — это отличный повод для глубокой работы над собой. Возможно напоминание о старой обиде, но самое время ее отпустить. Внутренний голос подскажет, что как раз настал момент обновления — пересмотрите свои цели, мечты, желания. В спокойствии появится ясность, а интуиция откроет то, что раньше было скрыто.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня астрологи советуют Тельцам прислушаться к себе. День для очищения мыслей и разговоров с собой. Возможно приятное известие или звонок, который затронет душу. Если почувствуете тягу к смене обстановки — позвольте себе прогулку или небольшую поездку. Вечером следует ждать теплого разговора с близким человеком или даже неожиданный подарок.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов это воскресенье, 6 апреля, станет временем пересмотра убеждений. Возможно, вы поймете, что держитесь за старое, что уже не работает. Астрологи советуют не бояться перемен. Сегодня вам стоит провести время в тишине, полезны будут прогулки на свежем воздухе. А уютный вечер за книгой и горячей чашкой чая наполнит вас энергией и позволит найти ответы на волнующие вопросы.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день подарит Ракам уют, душевные разговоры и искренние признания. Утро идеально для того, чтобы проанализировать прошедшую неделю и построить планы на новую неделю. Возможна ностальгия или встреча с кем-то из прошлого. Но это не повод впадать в грусть — вместо этого, шанс все переосмыслить. Вечер может быть романтическим, или же принесет глубокое ощущение слаженности.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут вдохновенными и энергичными. Это время, когда стоит очистить и мысли, и пространство вокруг, избавиться от ненужных привычек или вещей. Представителей этого знака Зодиака может ждать очень теплая встреча или важный звонок. Вечер благоприятен для уюта, восстановления сил и творческих проявлений.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам не стоит погружаться в дела и взваливать на себя кучу задач. Отложите важное на понедельник. А сейчас прислушайтесь к своему организму и дайте себе возможность восстановить силы. День благоприятен для энергетического очищения — ванна с солью, аромалампа, травяные чаи и тому подобное. Вечер может принести сюрпризы.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День подарит Весам ощущение перезагрузки. Вы сможете избавиться от эмоционального бремени, если честно посмотрите на свои страхи. Сегодня хорошо проводить время с теми, кто понимает без слов. Вечер — для романтики или спокойного просмотра фильма вдвоем с кем-то особенным.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это воскресенье, 6 апреля, принесет Скорпионам день трансформаций и внутренних изменений. Запишите все, что хотите оставить в прошлом, и попрощайтесь с этим. Во второй половине дня возможен энергетический подъем, желание действовать. Ваша интуиция обострится — используйте ее для внутренней работы. Кто-то из близких может удивить подарком или добрым словом, которое затронет сердце.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня отличный день для прогулок, поездок и встреч. Вы получите вдохновение в движении. Во второй половине дня возможны новости издалека, неожиданное общение или даже идея для нового дела. Вечер может принести легкую ностальгию или наоборот — неожиданное романтическое вдохновение. Если появится желание поделиться теплом — не сдерживайтесь, кто-то ждет именно ваших добрых слов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам важно сегодня остановиться и позволить себе передохнуть и восстановить силы. Не стройте планы, не работайте — просто расслабьтесь. Возможна эмоциональная нестабильность, поэтому стоит избегать конфликтов. Вечером возможен звонок или сообщение, что станет толчком для важного переосмысления.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям звезды готовят эмоциональный день. Старые воспоминания могут вдруг вынырнуть на поверхность — не убегайте от них, это часть исцеления. Хорошее время для очищения пространства: поубирайте, выбросьте лишнее, и дома, и в голове. Вечером — романтическая атмосфера. Ожидайте приятного комплимента или даже подарка.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб воскресенье, 6 апреля, — это праздник души. День подойдет для творчества, вдохновения, медитаций. Сегодня вы очень чувствительны к энергиям — выбирайте места и компанию осторожно. Астрологи советуют провести день с искусством или природой. Возможно романтическое свидание или искренний разговор с тем, кого давно хотели услышать. Вечером — внутреннее очищение и спокойствие.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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