Гороскоп на 5 липня 2025 року — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 липня, Місяць продовжує зростати у загадковому й пристрасному знаку Скорпіона, загострюючи емоції та налаштовуючи знаки Зодіаку до активних дій. Також 11-та місячна доба вважається однією з найпотужніших у плані енергії. Тому організм готовий до навантаження, розум — до нових ідей, а душа — до змін. Корисно займатися оздоровчими процедурами, спортом, фізичною активністю, навчанням.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 5 липня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 5 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота обіцяє Овнам потужний прилив енергії — саме час зайнятися справами по дому. Навіть рутинна робота піде легко. Можливий несподіваний дзвінок, який змінить плани, але він буде приємний. Увечері на вас чекатимуть душевні посиденьки або спонтанна зустріч, що подарує натхнення.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні почуватимуться продуктивними: все, що давно відкладалося, нарешті вдасться завершити. Добре піде прибирання, сортування речей або дрібні ремонтні справи. Але астрологи радять не перенавантажувати себе. Увечері можлива приємна подія або смачна вечеря з близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день зарядить Близнюків ідеями. Ви відчуєте прилив креативу — використайте його для хобі або зміни простору навколо себе. Можлива покупка, яка принесе радість. Ввечері на вас чекає цікава розмова.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні тонко відчуватимуть настрій інших — саме тому день краще провести з рідними або у спокійній атмосфері. Домашні справи принесуть задоволення. Займіться готуванням, садом, або творчістю. Вечір — для гармонії.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У Левів субота, 5 липня, почнеться активно: хтось може несподівано покликати в гості, або ви самі захочете зібрати компанію. День ідеальний для зустрічей з друзями або родиною. Енергії багато, але будьте обережні з емоціями. Увечері можлива вечірка або несподівана радість.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам день принесе відчуття задоволення від порядку. Займіться прибиранням, складанням речей, плануванням покупок. Вам це буде навіть в радість. Сьогодні добре переглянути витрати й оновити щось у побуті. Ввечері приготуйте смачну вечерю або відправляйтесь на легку прогулянку.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези сьогодні можуть отримати добрі новини — особливо, якщо напередодні щось турбувало. День гарний для шопінгу або зміни стилю. Можлива покупка, яка подарує справжнє задоволення. Вечір краще провести у гарній компанії або за приємним фільмом.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви сьогодні в епіцентрі емоцій, але якщо зможете скерувати енергію в потрібне русло — день буде продуктивним. Займіться тим, що давно планували. Увечері буде час для глибокої розмови, творчості або музики, яка вас надихає.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні відчують бажання втекти від рутини. Поїздка за місто, несподіваний візит або прогулянка дадуть нові сили. Домашні справи не обтяжать, якщо поєднати їх із музикою чи улюбленим серіалом. Увечері жива компанія або яскрава пригода подарують радість.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця субота, 5 липня, для Козерогів — день реалізації. Ваша організованість і витримка дозволять зробити багато. Добре піде все, що стосується ремонту, побутових задач чи великих покупок. Астрологи радять вечір присвятити відпочинку.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні можуть відчути емоційні гойдалки — не піддавайтесь. Направте енергію у спорт або прибирання. Сприятливий день для змін у домі — можливо, навіть для перестановки. Увечері на вас чекає приємна розмова.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби отримають сьогодні багато знаків від Всесвіту — довіртесь інтуїції. День підходить для творчості, малювання, співу, рукоділля. Займіться чимось, що приносить вам емоційне задоволення. Увечері — душевна розмова, яка зігріє серце.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку перші вихідні липня подарують небувалу удачу.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку отримають шалене щастя у липні 2025 року.

Також ми ділилися, які знаки Зодіаку стануть магнітом для грошей у другий місяць літа.