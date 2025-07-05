Гороскоп на 5 июля 2025 года — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 5 июля, Луна продолжает расти в загадочном и страстном знаке Скорпиона, обостряя эмоции и настраивая знаки Зодиака к активным действиям. Также 11-е лунные сутки считаются одними из самых мощных в плане энергии. Поэтому организм готов к нагрузке, ум — к новым идеям, а душа — к переменам. Полезно заниматься оздоровительными процедурами, спортом, физической активностью, обучением.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 5 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота обещает Овнам мощный прилив энергии — самое время заняться делами по дому. Даже рутинная работа пойдет легко. Возможен неожиданный звонок, который изменит планы, но он будет приятен. Вечером вас будут ждать душевные посиделки или спонтанная встреча, которая подарит вдохновение.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня будут чувствовать себя продуктивными: все, что давно откладывалось, наконец-то удастся завершить. Хорошо пойдет уборка, сортировка вещей или мелкие ремонтные дела. Но астрологи советуют не перегружать себя. Вечером возможно приятное событие или вкусный ужин с близкими.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день зарядит Близнецов идеями. Вы почувствуете прилив креатива — используйте его для хобби или изменения пространства вокруг себя. Возможна покупка, которая принесет радость. Вечером вас ждет интересный разговор.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня тонко будут чувствовать настроение других — именно поэтому день лучше провести с родными или в спокойной атмосфере. Домашние дела принесут удовольствие. Займитесь готовкой, садом, или творчеством. Вечер — для гармонии.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

У Львов суббота, 5 июля, начнется активно: кто-то может неожиданно позвать в гости, или вы сами захотите собрать компанию. День идеален для встреч с друзьями или семьей. Энергии много, но будьте осторожны с эмоциями. Вечером возможна вечеринка или неожиданная радость.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам день принесет ощущение удовольствия от порядка. Займитесь уборкой, складыванием вещей, планированием покупок. Вам это будет даже в радость. Сегодня хорошо пересмотреть расходы и обновить что-то в быту. Вечером приготовьте вкусный ужин или отправляйтесь на легкую прогулку.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сегодня могут получить хорошие новости — особенно, если накануне что-то беспокоило. День хорош для шопинга или смены стиля. Возможна покупка, которая подарит настоящее удовольствие. Вечер лучше провести в хорошей компании или за приятным фильмом.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня в эпицентре эмоций, но если сможете направить энергию в нужное русло — день будет продуктивным. Займитесь тем, что давно планировали. Вечером будет время для глубокого разговора, творчества или музыки, которая вас вдохновляет.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня почувствуют желание убежать от рутины. Поездка за город, неожиданный визит или прогулка дадут новые силы. Домашние дела не обременят, если совместить их с музыкой или любимым сериалом. Вечером живая компания или яркое приключение подарят радость.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эта суббота, 5 июля, для Козерогов — день реализации. Ваша организованность и выдержка позволят сделать многое. Хорошо пойдет все, что касается ремонта, бытовых задач или крупных покупок. Астрологи советуют вечер посвятить отдыху.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня могут почувствовать эмоциональные качели — не поддавайтесь. Направьте энергию в спорт или уборку. Благоприятный день для перемен в доме — возможно, даже для перестановки. Вечером вас ждет приятный разговор.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы получат сегодня много знаков от Вселенной — доверьтесь интуиции. День подходит для творчества, рисования, пения, рукоделия. Займитесь чем-то, что приносит вам эмоциональное удовольствие. Вечером — душевный разговор, который согреет сердце.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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