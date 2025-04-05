Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 квітня, Всесвіт готує кожному знаку Зодіаку особливий настрій. Місяць, що росте у чуттєвому та глибокому знаку Рака, принесе день творчості, мрій, затишку та теплих бесід. Астрологи попереджають, сьогодні слова мають особливу силу — навіть звичайна розмова здатна вплинути на реальність. Тому варто відмовитись від критики, суперечок та негативних тверджень.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 5 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни наче магніт для новин. День може початися неспішно, але вже до обіду чекатимуть несподівані дзвінки або повідомлення. Астрологи радять бути уважними до сказаного, навіть жарт може бути сприйнятий серйозно. Вечір ідеальний для аналізу подій — інтуїція підкаже правильний висновок.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Субота, 5 квітня, принесе довгоочікуване відчуття гармонії Тельцям. Це буде ідеальний день для домашніх справ, родинних посиденьок чи просто відпочинку в тиші. Хтось із близьких або друзів може поділитися з вами важливою новиною. Можлива неочікувана приємність: теплі слова, які ви давно хотіли почути, або маленький подарунок.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сила Близнюків сьогодні у слові. Все, що ви скажете, буде почуто. Можете сміливо виступати перед людьми, ділитися своїми думками — ефект буде потужним. Увечері несподіваний комплімент або визнання піднімуть настрій.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Всесвіт буде на боці Раків, тому не дивуйтеся, якщо все складатиметься так, як ви запланували. Емоційність може посилитися, проте сильною буде й ваша інтуїція. Приділіть час старим речам, листам або фото — ви знайдете щось важливе.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів ця субота, 5 квітня, буде яскравою, хоч і без галасу. Ви можете опинитися у центрі уваги завдяки вдало сказаному слову чи коментарю. Астрологи радять зробити щось творче — результат перевершить очікування.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваша субота — про щирість. Якщо говорити правду і не замовчувати важливого, день складеться гармонійно. Навіть проста розмова з другом може дати глибоке усвідомлення. Уникайте самокритики — сьогодні варто бути до себе лагіднішим. Підтримайте себе, запишіть усе, що ви зробили хорошого за тиждень. Порадуйте себе чимось приємним.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День підходить для душевного відпочинку: фільм, книга, чай і тиша — ось ваш ідеальний сценарій. Але не виключено, що хтось спробує втягнути вас в обговорення чи навіть плітки. У таких моментах краще змінити тему або з усмішкою вийти з розмови. Увечері можуть з'явитися цікаві думки або натхнення на щось нове.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваше слово сьогодні — як заклинання. Якщо щось довго не виходило, сформулюйте бажання вголос — і воно зрушиться з місця. Варто уникати сарказму чи критики — день має надто тонку енергетику. Прислухайтеся до того, що говорять інші — серед слів може бути підказка.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Субота, 5 квітня, подарує Стрільцям енергію для зустрічей та щирих розмов. Ви можете несподівано опинитися у колі цікавих людей. Ймовірна цікава пропозиція або ідея, яка заслуговує уваги. Якщо відчуваєте натхнення — одразу записуйте, ці думки можуть бути пророчими.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів сьогодні — день перевірки на щирість. Якщо ви будете чесними із собою та іншими, отримаєте неймовірну підтримку від Всесвіту, яка вам так необхідна. У спілкуванні не поспішайте — краще сказати менше, але змістовніше. День може принести новий погляд на знайомі речі.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День гарний для діалогів. Не дивуйтеся, якщо зранку хтось звернеться за порадою — ви зараз наче провідник мудрості. Хороший час, щоб ділитися своїм досвідом — він справді цінний. Увечері хтось із близьких може порадувати приємною новиною.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Емоції сьогодні сильніші, ніж зазвичай. Але саме через них до вас приходить натхнення. Ви можете створити щось, що зворушить інших — пишіть, малюйте, творіть. Усі глибокі почуття цього дня — ваш внутрішній ресурс, а не слабкість.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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