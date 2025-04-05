Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 5 апреля, Вселенная готовит каждому знаку Зодиака особое настроение. Луна, растущая в чувственном и глубоком знаке Рака, принесет день творчества, мечтаний, уюта и теплых бесед. Астрологи предупреждают, сегодня слова имеют особую силу — даже обычный разговор способен повлиять на реальность. Поэтому стоит отказаться от критики, споров и негативных утверждений.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 5 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны словно магнит для новостей. День может начаться неспешно, но уже к обеду будут ждать неожиданные звонки или сообщения. Астрологи советуют быть внимательными к сказанному, даже шутка может быть воспринята серьезно. Вечер идеален для анализа событий — интуиция подскажет правильный вывод.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Суббота, 5 апреля, принесет долгожданное ощущение гармонии Тельцам. Это будет идеальный день для домашних дел, семейных посиделок или просто отдыха в тишине. Кто-то из близких или друзей может поделиться с вами важной новостью. Возможна неожиданная приятность: теплые слова, которые вы давно хотели услышать, или маленький подарок.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сила Близнецов сегодня в слове. Все, что вы скажете, будет услышано. Можете смело выступать перед людьми, делиться своими мыслями — эффект будет мощным. Вечером неожиданный комплимент или признание поднимут настроение.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Вселенная будет на стороне Раков, поэтому не удивляйтесь, если все будет складываться так, как вы запланировали. Эмоциональность может усилиться, однако сильной будет и ваша интуиция. Уделите время старым вещам, письмам или фото — вы найдете что-то важное.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов эта суббота, 5 апреля, будет яркой, хоть и без шума. Вы можете оказаться в центре внимания благодаря удачно сказанному слову или комментарию. Астрологи советуют сделать что-то творческое — результат превзойдет ожидания.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваша суббота — об искренности. Если говорить правду и не замалчивать важного, день сложится гармонично. Даже простой разговор с другом может дать глубокое осознание. Избегайте самокритики — сегодня стоит быть к себе добрее. Поддержите себя, запишите все, что вы сделали хорошего за неделю. Порадуйте себя чем-то приятным.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День подходит для душевного отдыха: фильм, книга, чай и тишина — вот ваш идеальный сценарий. Но не исключено, что кто-то попытается втянуть вас в обсуждение или даже сплетни. В таких моментах лучше сменить тему или с улыбкой выйти из разговора. Вечером могут появиться интересные мысли или вдохновение на что-то новое.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше слово сегодня — как заклинание. Если что-то долго не получалось, сформулируйте желание вслух — и оно сдвинется с места. Стоит избегать сарказма или критики — день имеет слишком тонкую энергетику. Прислушивайтесь к тому, что говорят другие — среди слов может быть подсказка.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Суббота, 5 апреля, подарит Стрельцам энергию для встреч и искренних разговоров. Вы можете неожиданно оказаться в кругу интересных людей. Возможно интересное предложение или идея, которая заслуживает внимания. Если чувствуете вдохновение — сразу записывайте, эти мысли могут быть пророческими.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов сегодня — день проверки на искренность. Если вы будете честными с собой и другими, получите невероятную поддержку от Вселенной, которая вам так необходима. В общении не спешите — лучше сказать меньше, но содержательнее. День может принести новый взгляд на знакомые вещи.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День хорош для диалогов. Не удивляйтесь, если утром кто-то обратится за советом — вы сейчас как проводник мудрости. Хорошее время, чтобы делиться своим опытом — он действительно ценен. Вечером кто-то из близких может порадовать приятной новостью.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эмоции сегодня сильнее, чем обычно. Но именно через них к вам приходит вдохновение. Вы можете создать что-то, что тронет других — пишите, рисуйте, творите. Все глубокие чувства в этот день — ваш внутренний ресурс, а не слабость.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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