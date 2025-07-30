Гороскоп на 30 липня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп на 30 липня: Близнюкам — відкриття, Рибам — рівновага
Сьогодні, 30 липня, день обіцяє бути насиченим на емоції, роздуми й внутрішні пошуки. Місяць, що росте, проходить через знак Терези, а це значить — ми прагнемо гармонії, миру й компромісу. Але астрологи радять знакам Зодіаку не поспішати з важливими рішеннями: сьома місячна доба — час енергетичного переходу, коли варто бути обережними зі словами, адже ним можна не лише зцілити, а й поранити.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 30 липня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 30 липня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
День стабільної продуктивності. Ви зможете багато встигнути, але зранку буде важко зібратися з думками. Сконцентруйтеся на одному завданні та уникайте суперечок.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Вдалий день для вирішення фінансових питань і дипломатичних переговорів. Ви сьогодні переконливі, як ніколи, але будьте обережні зі словами — один необережний жарт може зіпсувати атмосферу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День відкриттів і натхнення. Ваші ідеї сьогодні мають силу трансформації. Можливі важливі дзвінки або новини, які вплинуть на ваші плани. Дійте одразу, не відкладайте на завтра.
Рак (22 червня — 22 липня)
Середа буде спокійною, але емоційно глибокою. Ви більше думаєте, ніж дієте і це нормально. Не бійтесь бути м'якими — ваша сила у щирості.
Лев (23 липня — 21 серпня)
День вимагатиме стриманості. Ви можете легко образити когось словом, навіть не помітивши цього. Будьте уважними. Не витрачайте енергію на дрібниці. Скажіть те, що справді має значення — і отримаєте більше, ніж чекали.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
30 липня для Дів — продуктивний день, якщо з самого ранку скласти чіткий план. Водночас сьогодні варто довіритися інтуїції. Саме вона виведе вас на новий рівень.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Сьогодні світ віддзеркалює ваш внутрішній стан — і якщо ви в гармонії з собою, все навколо відповість тим самим. Навіть випадкова розмова може стати поворотною точкою. Не шукайте баланс — станьте ним. І тоді саме життя почне підлаштовуватись під ваш ритм.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Середа, 29 липня, обіцяє Скорпіонам загострену інтуїцію. Ви можете зробити важливе відкриття або зрозуміти щось про себе чи іншу людину. Астрологи застерігають: не діліться всім, що думаєте. Збережіть свої думки до кращого моменту.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
День активного спілкування. Неочікувані дзвінки, повідомлення, зустрічі — усе це може дати вам нові ідеї або навіть відкриття. Ввечері можлива приємна зустріч, яка дозволить розслабитися та відпочити душею.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ваша відповідальність сьогодні — ваш головний актив. Ви зможете довести до кінця важливу справу, якщо не дасте емоціям взяти верх. Дійте чітко та обережно.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
День суперечливий. Може бути важко зосередитися, з'явиться бажання поговорити з усіма про все. Але серед цього — можливість творчого прориву. Відмовтесь від багатослів'я.
Риби (19 лютого — 20 березня)
День внутрішньої рівноваги. Він ідеально підходить для творчості, медитації, роботи зі словом. Уникайте негативу та пліток. Сьогодні ви створюєте свою реальність словом.
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