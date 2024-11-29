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Гороскоп на 29 листопада: Ракам — романтика, Терезам — сюрпризи

29 листопада 2024 06:50
Світлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сьогодні, 29 листопада, 2024 для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 29 листопада — 28 місячний день. Місяцем керує рішучий Скорпіон. Саме цього дня знаки Зодіаку отримають можливість розібратися з будь-якими земними справами: від ремонту до придбання дорогих речей та укладання серйозних угод. Проте, може погіршитися самопочуття або психічний стан. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 29 листопада.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на п'ятницю, 29 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні вам варто зосередитися на особистих цілях. Уникайте метушні та приділіть час плануванню. Ділові зустрічі Овнам краще перенести, а ось розв'язання старих питань принесе успіх.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять сьогодні Тельцям уникати фінансових ризиків. Зосередьтеся на підтримці стабільності в особистому та професійному житті. Вдалий час для сімейних зустрічей та відпочинку.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для навчання та самоаналізу. Зірки підказують Близнюкам уникати конфліктів із колегами. Прислухайтесь до своєї інтуїції — вона допоможе знайти відповіді на важливі питання.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Зосередьтесь на гармонії у стосунках. Венера підказує Ракам, що цей день ідеальний для романтики. Уникайте надмірних навантажень і конфліктів у побуті.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Левам краще уникати імпульсивних рішень. Вдалий час для завершення проєктів. У сімейних питаннях проявіть більше терпіння та розуміння.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Зірки радять приділити увагу своєму здоров'ю. Легка прогулянка чи домашні справи покращать настрій. Уникайте надмірної критики, щоб уникнути конфліктів.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

П'ятниця сприяє вирішенню старих справ. Приділіть час рідним і близьким. Дрібні приємні сюрпризи можуть покращити настрій.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваш знак керує Місяцем, що підсилює емоційність. Уникайте конфліктів і дозвольте собі відпочити. Зверніть увагу на важливі підказки інтуїції.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні астрологи рекомендують зміцнювати стосунки. Невеликі зміни в особистому житті допоможуть додати гармонії. Уникайте рутини та шукайте нових вражень.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День вимагає терпіння. Не варто доводити ситуацію до крайності. Вчасно зробіть паузу, щоб уникнути конфліктів з близькими.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Інтуїція сьогодні на висоті, використовуйте це для вирішення складних питань. Зосередьтесь на завданнях, які вимагають аналітичного підходу.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День сприятливий для завершення давніх проєктів. Емоційна рівновага допоможе уникнути непорозумінь з оточенням. Увечері приділіть час хобі чи спілкуванню. Уникайте поспіху, насолоджуйтесь моментами.

 

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яка квітка відповідає вашому знаку Зодіаку та буде вашим талісманом на щастя та удачу.

Нагадаємо, ми писали, які три знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху ще до 2025 року. 

Також пропонуємо дізнатися, який ви овоч за знаком Зодіаку.

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