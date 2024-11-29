Гороскоп на сьогодні, 29 листопада, 2024 для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 листопада — 28 місячний день. Місяцем керує рішучий Скорпіон. Саме цього дня знаки Зодіаку отримають можливість розібратися з будь-якими земними справами: від ремонту до придбання дорогих речей та укладання серйозних угод. Проте, може погіршитися самопочуття або психічний стан.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 29 листопада.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам варто зосередитися на особистих цілях. Уникайте метушні та приділіть час плануванню. Ділові зустрічі Овнам краще перенести, а ось розв'язання старих питань принесе успіх.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять сьогодні Тельцям уникати фінансових ризиків. Зосередьтеся на підтримці стабільності в особистому та професійному житті. Вдалий час для сімейних зустрічей та відпочинку.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для навчання та самоаналізу. Зірки підказують Близнюкам уникати конфліктів із колегами. Прислухайтесь до своєї інтуїції — вона допоможе знайти відповіді на важливі питання.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Зосередьтесь на гармонії у стосунках. Венера підказує Ракам, що цей день ідеальний для романтики. Уникайте надмірних навантажень і конфліктів у побуті.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Левам краще уникати імпульсивних рішень. Вдалий час для завершення проєктів. У сімейних питаннях проявіть більше терпіння та розуміння.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Зірки радять приділити увагу своєму здоров'ю. Легка прогулянка чи домашні справи покращать настрій. Уникайте надмірної критики, щоб уникнути конфліктів.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

П'ятниця сприяє вирішенню старих справ. Приділіть час рідним і близьким. Дрібні приємні сюрпризи можуть покращити настрій.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваш знак керує Місяцем, що підсилює емоційність. Уникайте конфліктів і дозвольте собі відпочити. Зверніть увагу на важливі підказки інтуїції.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні астрологи рекомендують зміцнювати стосунки. Невеликі зміни в особистому житті допоможуть додати гармонії. Уникайте рутини та шукайте нових вражень.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День вимагає терпіння. Не варто доводити ситуацію до крайності. Вчасно зробіть паузу, щоб уникнути конфліктів з близькими.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Інтуїція сьогодні на висоті, використовуйте це для вирішення складних питань. Зосередьтесь на завданнях, які вимагають аналітичного підходу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День сприятливий для завершення давніх проєктів. Емоційна рівновага допоможе уникнути непорозумінь з оточенням. Увечері приділіть час хобі чи спілкуванню. Уникайте поспіху, насолоджуйтесь моментами.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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