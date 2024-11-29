Гороскоп на сегодня, 29 ноября, 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 ноября — 28 лунный день. Луной управляет решительный Скорпион. Именно в этот день знаки Зодиака получат возможность разобраться с любыми земными делами: от ремонта до приобретения дорогих вещей и заключения серьезных сделок. Однако может ухудшиться самочувствие или психическое состояние.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 29 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам следует сосредоточиться на личных целях. Избегайте суеты и уделите время планировке. Деловые встречи Овнам лучше перенести, а вот решение старых вопросов принесет успех.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют сегодня Тельцам избегать финансовых рисков. Сосредоточьтесь на поддержании стабильности в личной и профессиональной жизни. Удачное время для семейных встреч и отдыха.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для обучения и самоанализа. Звезды подсказывают Близнецам избегать конфликтов с коллегами. Прислушайтесь к своей интуиции — она поможет найти ответы на важные вопросы.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сосредоточьтесь на гармонии в отношениях. Венера подсказывает Ракам, что этот день идеален для романтики. Избегайте чрезмерных нагрузок и конфликтов в быту.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам лучше избегать импульсивных решений. Удачное время для завершения проектов. В семейных вопросах проявите большее терпение и понимание.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Звезды советуют уделить внимание своему здоровью. Легкая прогулка или домашние дела улучшат настроение. Избегайте чрезмерной критики во избежание конфликтов.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пятница способствует решению старых дел. Уделите время родным и близким. Мелкие приятные сюрпризы могут улучшить настроение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш знак руководит Луной, что усиливает эмоциональность. Избегайте конфликтов и позвольте себе отдохнуть. Обратите внимание на важные подсказки интуиции.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня астрологи рекомендуют укреплять отношения. Небольшие изменения в личной жизни помогут придать гармонии. Избегайте рутины и ищите новые впечатления.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День требует терпения. Не стоит доводить ситуацию до крайности. Вовремя сделайте паузу во избежание конфликтов с близкими.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Интуиция сегодня на высоте используйте это для решения сложных вопросов. Сосредоточьтесь на задачах, требующих аналитического подхода.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День благоприятен для завершения старых проектов. Эмоциональное равновесие поможет избежать недоразумений с окружающими. Вечером уделите время хобби или общению. Избегайте спешки, наслаждайтесь моментами.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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