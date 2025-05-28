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Головна Свята Гороскоп на 28 травня: Левам — гарна розмова, Водоліям — сюрприз

Гороскоп на 28 травня: Левам — гарна розмова, Водоліям — сюрприз

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Дата публікації: 28 травня 2025 04:45
Гороскоп на сьогодні, 28 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 травня, Всесвіт буквально підштовхуватиме нас до дій. Місяць росте у знаку Близнюки, а це значить, що з'являється більше енергії, цікавості до всього нового, бажання спілкуватися, кудись бігти й щось починати. Своєю чергою друга місячна доба — час доброти, щедрості, перших кроків і реалізації задуманого. Астрологи радять не зволікати, адже усі знаки Зодіаку мають можливість втілити плани, почати здоровий спосіб життя або новий проєкт. Проте варто бути уважними: є ризик захопитися дрібницями, витратити час на зайве, а потім шкодувати.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 28 травня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на середу, 28 травня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

День сьогодні пройде буквально у шаленому темпі. Роботи багато, і від вас очікують результатів. Не нервуйте — головне розставити пріоритети. Увечері постарайтесь виділити час для близьких — спілкування зарядить позитивом.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День вдалий для справ, пов'язаних із фінансами або здоров'ям. Можливо, варто переглянути раціон або розпочати курс вітамінів. Астрологи радять уникати спонтанних витрат — є ризик пожалкувати. Увечері на вас чекає домашній затишок і тиша.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні будуть надзвичайно енергійними та натхненними, але увесь цей великий потенціал важливо правильно спрямувати. 28 травня — чудовий день для нових починань, зустрічей, поїздок. Не бійтеся експериментувати. Увечері може з'явитися шанс для романтичного знайомства або флірту.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків це не найпростіший день: емоції зашкалюють, а все навколо дратує. Астрологи радять уникати конфліктів, особливо вдома. Робота йде повільно, але краще не форсувати події. Вечір принесе полегшення — дозвольте собі ванну, книгу й спокій.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть продуктивними та впевненими. Можна розпочинати нові справи та здійснювати задумане. Астрологи радять потурбуватись про тіло — прогулянка, масаж або смачна, але корисна їжа зроблять день набагато приємнішим. Вечір ідеально підійде для приємного спілкування. Можливо, несподіваний дзвінок від друга потішить більше, ніж ви думаєте.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день вимагатиме від Дів зосередженості. Ви легко можете піддатися зайвому впливу — не приймайте поспішних рішень. Краще зайнятися паперами або плануванням. Організм сьогодні чутливо реагує на харчування — дослухайтеся до себе. Увечері бажано відпочити від гаджетів.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День активний, але місцями трохи хаотичний. Може здаватися, що справи невдаються — та насправді ви просто намагаєтеся охопити забагато. Астрологи радять обрати максимум дві-три задачі. Можлива приємна зустріч або несподіваний флірт увечері.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Зараз не найкращий час для з'ясування стосунків. Навіть якщо дуже хочеться нарешті висловити все що наболіло, краще перечекати. Зате день підходить для саморефлексії, йога, медитації. Увечері не виключена романтика — якщо дасте собі шанс розслабитися.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вас просто розриває на частини — стільки цікавих ідей, людей, подій. Але варто обрати головне, інакше розпорошитесь. Можливі поїздки або нові знайомства. Вечір ідеально підходить для прогулянки або душевної розмови з другом.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День напружений: робочих задач чимало, і всі важливі. Та ви з цим впораєтесь, якщо не втратите темпу. Астрологи радять зайнятися здоров'ям — навіть легке фізнавантаження принесе енергію та гарний настрій. Увечері буде приємно просто нічого не робити — дозвольте собі це.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Енергії сьогодні багато, і її вистачить на все: і на роботу, і на ідеї, і на щось спонтанне. Але будьте обережні з емоціями — можете зірватися, навіть не помітивши. Увечері можливий приємний сюрприз — слідкуйте за повідомленнями.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Трохи млявий день, бадьорості не вистачає. Але якщо не вимагати від себе забагато, все буде добре. Працюйте в комфортному темпі. Можна починати щось нове — навіть з мінімального кроку. Увечері — час для натхнення: слухайте музику, творіть, мрійте.

 

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку досягне успіху в останній тиждень травня. 

Нагадаємо, ми писали, яким знакам Зодіаку кінець травня принесе неочікувані зміни.

Також пропонуємо дізнатися, які знаки Зодіаку здійснять мрії вже у червні.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 28 травня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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