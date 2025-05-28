Гороскоп на сьогодні, 28 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 травня, Всесвіт буквально підштовхуватиме нас до дій. Місяць росте у знаку Близнюки, а це значить, що з'являється більше енергії, цікавості до всього нового, бажання спілкуватися, кудись бігти й щось починати. Своєю чергою друга місячна доба — час доброти, щедрості, перших кроків і реалізації задуманого. Астрологи радять не зволікати, адже усі знаки Зодіаку мають можливість втілити плани, почати здоровий спосіб життя або новий проєкт. Проте варто бути уважними: є ризик захопитися дрібницями, витратити час на зайве, а потім шкодувати.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 28 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День сьогодні пройде буквально у шаленому темпі. Роботи багато, і від вас очікують результатів. Не нервуйте — головне розставити пріоритети. Увечері постарайтесь виділити час для близьких — спілкування зарядить позитивом.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День вдалий для справ, пов'язаних із фінансами або здоров'ям. Можливо, варто переглянути раціон або розпочати курс вітамінів. Астрологи радять уникати спонтанних витрат — є ризик пожалкувати. Увечері на вас чекає домашній затишок і тиша.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні будуть надзвичайно енергійними та натхненними, але увесь цей великий потенціал важливо правильно спрямувати. 28 травня — чудовий день для нових починань, зустрічей, поїздок. Не бійтеся експериментувати. Увечері може з'явитися шанс для романтичного знайомства або флірту.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків це не найпростіший день: емоції зашкалюють, а все навколо дратує. Астрологи радять уникати конфліктів, особливо вдома. Робота йде повільно, але краще не форсувати події. Вечір принесе полегшення — дозвольте собі ванну, книгу й спокій.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть продуктивними та впевненими. Можна розпочинати нові справи та здійснювати задумане. Астрологи радять потурбуватись про тіло — прогулянка, масаж або смачна, але корисна їжа зроблять день набагато приємнішим. Вечір ідеально підійде для приємного спілкування. Можливо, несподіваний дзвінок від друга потішить більше, ніж ви думаєте.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день вимагатиме від Дів зосередженості. Ви легко можете піддатися зайвому впливу — не приймайте поспішних рішень. Краще зайнятися паперами або плануванням. Організм сьогодні чутливо реагує на харчування — дослухайтеся до себе. Увечері бажано відпочити від гаджетів.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День активний, але місцями трохи хаотичний. Може здаватися, що справи невдаються — та насправді ви просто намагаєтеся охопити забагато. Астрологи радять обрати максимум дві-три задачі. Можлива приємна зустріч або несподіваний флірт увечері.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Зараз не найкращий час для з'ясування стосунків. Навіть якщо дуже хочеться нарешті висловити все що наболіло, краще перечекати. Зате день підходить для саморефлексії, йога, медитації. Увечері не виключена романтика — якщо дасте собі шанс розслабитися.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вас просто розриває на частини — стільки цікавих ідей, людей, подій. Але варто обрати головне, інакше розпорошитесь. Можливі поїздки або нові знайомства. Вечір ідеально підходить для прогулянки або душевної розмови з другом.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День напружений: робочих задач чимало, і всі важливі. Та ви з цим впораєтесь, якщо не втратите темпу. Астрологи радять зайнятися здоров'ям — навіть легке фізнавантаження принесе енергію та гарний настрій. Увечері буде приємно просто нічого не робити — дозвольте собі це.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Енергії сьогодні багато, і її вистачить на все: і на роботу, і на ідеї, і на щось спонтанне. Але будьте обережні з емоціями — можете зірватися, навіть не помітивши. Увечері можливий приємний сюрприз — слідкуйте за повідомленнями.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Трохи млявий день, бадьорості не вистачає. Але якщо не вимагати від себе забагато, все буде добре. Працюйте в комфортному темпі. Можна починати щось нове — навіть з мінімального кроку. Увечері — час для натхнення: слухайте музику, творіть, мрійте.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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