Гороскоп на сегодня, 28 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 мая, Вселенная будет буквально подталкивать нас к действиям. Луна растет в знаке Близнецы, а это значит, что появляется больше энергии, интереса ко всему новому, желание общаться, куда-то бежать и что-то начинать. В свою очередь вторые лунные сутки — время доброты, щедрости, первых шагов и реализации задуманного. Астрологи советуют не медлить, ведь все знаки Зодиака имеют возможность воплотить планы, начать здоровый образ жизни или новый проект. Однако стоит быть внимательными: есть риск увлечься мелочами, потратить время на лишнее, а потом жалеть.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 28 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

День сегодня пройдет буквально в бешеном темпе. Работы много, и от вас ожидают результатов. Не нервничайте — главное расставить приоритеты. Вечером постарайтесь выделить время для близких — общение зарядит позитивом.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День удачен для дел, связанных с финансами или здоровьем. Возможно, стоит пересмотреть рацион или начать курс витаминов. Астрологи советуют избегать спонтанных трат — есть риск пожалеть. Вечером вас ждет домашний уют и тишина.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня будут чрезвычайно энергичными и вдохновенными, но весь этот большой потенциал важно правильно направить. 28 мая — отличный день для новых начинаний, встреч, поездок. Не бойтесь экспериментировать. Вечером может появиться шанс для романтического знакомства или флирта.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков это не самый простой день: эмоции зашкаливают, а все вокруг раздражает. Астрологи советуют избегать конфликтов, особенно дома. Работа идет медленно, но лучше не форсировать события. Вечер принесет облегчение — позвольте себе ванну, книгу и покой.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут продуктивными и уверенными. Можно начинать новые дела и осуществлять задуманное. Астрологи советуют позаботиться о теле — прогулка, массаж или вкусная, но полезная еда сделают день намного приятнее. Вечер идеально подойдет для приятного общения. Возможно, неожиданный звонок от друга порадует больше, чем вы думаете.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день потребует от Дев сосредоточенности. Вы легко можете поддаться излишнему влиянию — не принимайте поспешных решений. Лучше заняться бумагами или планированием. Организм сегодня чутко реагирует на питание — прислушайтесь к себе. Вечером желательно отдохнуть от гаджетов.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День активный, но местами немного хаотичный. Может казаться, что дела неудаются — но на самом деле вы просто пытаетесь охватить слишком много. Астрологи советуют выбрать максимум две-три задачи. Возможна приятная встреча или неожиданный флирт вечером.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Даже если очень хочется наконец-то высказать все что наболело, лучше переждать. Зато день подходит для саморефлексии, йоги, медитации. Вечером не исключена романтика — если дадите себе шанс расслабиться.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас просто разрывает на части — столько интересных идей, людей, событий. Но стоит выбрать главное, иначе распылитесь. Возможны поездки или новые знакомства. Вечер идеально подходит для прогулки или душевного разговора с другом.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День напряженный: рабочих задач немало, и все важные. Но вы с этим справитесь, если не потеряете темп. Астрологи советуют заняться здоровьем — даже легкая физнагрузка принесет энергию и хорошее настроение. Вечером будет приятно просто ничего не делать — позвольте себе это.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Энергии сегодня много, и ее хватит на все: и на работу, и на идеи, и на что-то спонтанное. Но будьте осторожны с эмоциями — можете сорваться, даже не заметив. Вечером возможен приятный сюрприз — следите за сообщениями.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Немного вялый день, бодрости не хватает. Но если не требовать от себя многого, все будет хорошо. Работайте в комфортном темпе. Можно начинать что-то новое — даже с минимального шага. Вечером — время для вдохновения: слушайте музыку, творите, мечтайте.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака добьется успеха в последнюю неделю мая.

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