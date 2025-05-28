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Гороскоп на 28 мая: Львам — приятный разговор, Водолеям — сюрприз

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Дата публикации 28 мая 2025 04:45
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 мая, Вселенная будет буквально подталкивать нас к действиям. Луна растет в знаке Близнецы, а это значит, что появляется больше энергии, интереса ко всему новому, желание общаться, куда-то бежать и что-то начинать. В свою очередь вторые лунные сутки — время доброты, щедрости, первых шагов и реализации задуманного. Астрологи советуют не медлить, ведь все знаки Зодиака имеют возможность воплотить планы, начать здоровый образ жизни или новый проект. Однако стоит быть внимательными: есть риск увлечься мелочами, потратить время на лишнее, а потом жалеть.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 28 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

День сегодня пройдет буквально в бешеном темпе. Работы много, и от вас ожидают результатов. Не нервничайте — главное расставить приоритеты. Вечером постарайтесь выделить время для близких — общение зарядит позитивом.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День удачен для дел, связанных с финансами или здоровьем. Возможно, стоит пересмотреть рацион или начать курс витаминов. Астрологи советуют избегать спонтанных трат — есть риск пожалеть. Вечером вас ждет домашний уют и тишина.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня будут чрезвычайно энергичными и вдохновенными, но весь этот большой потенциал важно правильно направить. 28 мая — отличный день для новых начинаний, встреч, поездок. Не бойтесь экспериментировать. Вечером может появиться шанс для романтического знакомства или флирта.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков это не самый простой день: эмоции зашкаливают, а все вокруг раздражает. Астрологи советуют избегать конфликтов, особенно дома. Работа идет медленно, но лучше не форсировать события. Вечер принесет облегчение — позвольте себе ванну, книгу и покой.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут продуктивными и уверенными. Можно начинать новые дела и осуществлять задуманное. Астрологи советуют позаботиться о теле — прогулка, массаж или вкусная, но полезная еда сделают день намного приятнее. Вечер идеально подойдет для приятного общения. Возможно, неожиданный звонок от друга порадует больше, чем вы думаете.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день потребует от Дев сосредоточенности. Вы легко можете поддаться излишнему влиянию — не принимайте поспешных решений. Лучше заняться бумагами или планированием. Организм сегодня чутко реагирует на питание — прислушайтесь к себе. Вечером желательно отдохнуть от гаджетов.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День активный, но местами немного хаотичный. Может казаться, что дела неудаются — но на самом деле вы просто пытаетесь охватить слишком много. Астрологи советуют выбрать максимум две-три задачи. Возможна приятная встреча или неожиданный флирт вечером.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Даже если очень хочется наконец-то высказать все что наболело, лучше переждать. Зато день подходит для саморефлексии, йоги, медитации. Вечером не исключена романтика — если дадите себе шанс расслабиться.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас просто разрывает на части — столько интересных идей, людей, событий. Но стоит выбрать главное, иначе распылитесь. Возможны поездки или новые знакомства. Вечер идеально подходит для прогулки или душевного разговора с другом.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День напряженный: рабочих задач немало, и все важные. Но вы с этим справитесь, если не потеряете темп. Астрологи советуют заняться здоровьем — даже легкая физнагрузка принесет энергию и хорошее настроение. Вечером будет приятно просто ничего не делать — позвольте себе это.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Энергии сегодня много, и ее хватит на все: и на работу, и на идеи, и на что-то спонтанное. Но будьте осторожны с эмоциями — можете сорваться, даже не заметив. Вечером возможен приятный сюрприз — следите за сообщениями.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Немного вялый день, бодрости не хватает. Но если не требовать от себя многого, все будет хорошо. Работайте в комфортном темпе. Можно начинать что-то новое — даже с минимального шага. Вечером — время для вдохновения: слушайте музыку, творите, мечтайте.

 

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака добьется успеха в последнюю неделю мая.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака конец мая принесет неожиданные перемены.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака осуществят мечты уже в июне.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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