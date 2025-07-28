Гороскоп на 28 липня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 липня, початок тижня зустрічає нас енергіями п'ятої місячної добу та Місяця, що росте у знаку Діва. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: цей день не терпить поспіху, імпульсивних рішень і зайвих емоцій. Може виникнути плутанина в думках, а інформація, що надходить, здатна збити з пантелику. Натомість можна планувати, займатися дрібною рутинною роботою. Зосередженість, обережність і дистанція від токсичних людей — три ключі до спокійного понеділка.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 28 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Початок тижня для вас буде надзвичайно продуктивний. Ви прокинетесь з ясною головою, тож важливо не розтринькати заряд енергії на дрібниці. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Можливе важливе повідомлення або ідея, що вплине на майбутнє.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні зранку ви можете відчути втому після вихідних. Це нормально. Астрологи кажуть, що вам потрібен м'який старт. Не беріться за нові справи — краще доведіть до ладу те, що давно відкладаєте. Уникайте гучних місць і шумних людей. Розслаблення у тиші, без екранів — те, що треба.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День може початися зі змішаних емоцій і зайвої метушні. Вас будуть смикати з різних боків — особливо в чатах і месенджерах.

Тримайте інформаційну гігієну. Вимкніть зайві сповіщення і не ведіться на провокації.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви здатні зробити відкриття про себе або близьких. Можливо, вас хтось приємно здивує. На роботі день стабільний, але вимагає уваги до дрібниць.

Зосередьтесь на аналізі ситуацій — не поспішайте з висновками. Вечір сприятливий для душевних розмов або написання особистих нотаток.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цей понеділок, 28 липня, може вас трохи пригальмувати — після яскравих вихідних важко зібратися. Проте вже після обіду повернеться фокус.

Розпишіть день по годинах, навіть побутові дрібниці. Так ви повернете собі ритм. Вечір принесе полегшення і творчу думку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви сьогодні на піку раціональності, але не перегинайте палицю. Можете стати надто критичними до себе й інших. Дайте собі та іншим право на помилку. Вам піде на користь фокус на побут і здоров'я. Хороший час для справ, що потребують уваги до деталей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Початок тижня здасться надто вимогливим. Ви почуватиметесь розсіяними, а люди навколо — нав'язливими. Структуруйте простір: приберіться на робочому столі, видаліть зайве з телефона — це стабілізує настрій. Можливі неочікуваний дзвінок або цікава зустріч.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День може бути одним із найуспішніших на цьому тижні, але за умови, що ви ви збережете холодну голову. Вас чекає можливість завершити давню справу. Астрологи радять перевіряти все двічі. Сьогодні не варто довіряти на слово.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви сьогодні захочете дій, але навколо все гальмує. Ідеї будуть, але з реалізацією — глухо. Не нервуйте, просто перенесіть реалізацію на вівторок. Сьогодні добре планувати й досліджувати. Вечір може навіяти натхнення — запишіть ідеї, не втратьте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви сьогодні — зразок зібраності. Можна переглянути фінансові плани, результати будуть точними. Справи йдуть добре, але не забудьте приділити увагу близьким. Хоча б 15 хвилин теплої розмови підуть на користь.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Увага розсіюється, думки стрибають. Цей день не про фокус, а про спостереження. Не намагайтесь усе контролювати. Краще довіритися процесу. Також вас можуть чекати неочікувані повідомлення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні — не найпростіший день. Вас можуть збити з колії чужі емоції. Але якщо зануритеся в рутину — знайдете спокій. Відмежуйте себе від людей, які вносять хаос. Вечір сприятливий для релаксації.

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