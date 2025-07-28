Гороскоп на 28 июля 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 июля, начало недели встречает нас энергиями пятых лунных суток и Луны, растущей в знаке Дева. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: этот день не терпит спешки, импульсивных решений и излишних эмоций. Может возникнуть путаница в мыслях, а поступающая информация способна сбить с толку. Вместо этого можно планировать, заниматься мелкой рутинной работой. Сосредоточенность, осторожность и дистанция от токсичных людей — три ключа к спокойному понедельнику.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 28 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Начало недели для вас будет чрезвычайно продуктивным. Вы проснетесь с ясной головой, поэтому важно не растратить заряд энергии по мелочам. Не позволяйте эмоциям управлять вами. Возможно важное сообщение или идея, которая повлияет на будущее.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня утром вы можете почувствовать усталость после выходных. Это нормально. Астрологи говорят, что вам нужен мягкий старт. Не беритесь за новые дела — лучше доведите до ума то, что давно откладываете. Избегайте шумных мест и шумных людей. Расслабление в тишине, без экранов — то, что нужно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может начаться со смешанных эмоций и излишней суеты. Вас будут дергать с разных сторон — особенно в чатах и мессенджерах. Соблюдайте информационную гигиену. Отключите лишние оповещения и не ведитесь на провокации.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы способны сделать открытие о себе или близких. Возможно, вас кто-то приятно удивит. На работе день стабильный, но требует внимания к мелочам. Сосредоточьтесь на анализе ситуаций — не спешите с выводами. Вечер благоприятен для душевных разговоров или написания личных заметок.

Лев (23 июля — 21 августа)

Этот понедельник, 28 июля, может вас немного притормозить — после ярких выходных трудно собраться. Однако уже после обеда вернется фокус.

Распишите день по часам, даже бытовые мелочи. Так вы вернете себе ритм. Вечер принесет облегчение и творческую мысль.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы сегодня на пике рациональности, но не перегибайте палку. Можете стать слишком критичными к себе и другим. Дайте себе и другим право на ошибку. Вам пойдет на пользу фокус на быт и здоровье. Хорошее время для дел, требующих внимания к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Начало недели покажется слишком требовательным. Вы будете чувствовать себя рассеянными, а люди вокруг — навязчивыми. Структурируйте пространство: приберитесь на рабочем столе, удалите лишнее из телефона — это стабилизирует настроение. Возможны неожиданный звонок или интересная встреча.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День может быть одним из самых успешных на этой неделе, но при условии, что вы сохраните холодную голову. Вас ждет возможность завершить давнее дело. Астрологи советуют проверять все дважды. Сегодня не стоит доверять на слово.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы сегодня захотите действий, но вокруг все тормозит. Идеи будут, но с реализацией — глухо. Не нервничайте, просто перенесите реализацию на вторник. Сегодня хорошо планировать и исследовать. Вечер может навеять вдохновение — запишите идеи, не упустите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы сегодня — образец собранности. Можно пересмотреть финансовые планы, результаты будут точными. Дела идут хорошо, но не забудьте уделить внимание близким. Хотя бы 15 минут теплого разговора пойдут на пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Внимание рассеивается, мысли прыгают. Этот день не о фокусе, а о наблюдении. Не пытайтесь все контролировать. Лучше довериться процессу. Также вас могут ждать неожиданные сообщения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня — не самый простой день. Вас могут сбить с толку чужие эмоции. Но если погрузитесь в рутину — обретете спокойствие. Отгородите себя от людей, которые вносят хаос. Вечер благоприятен для релаксации.

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