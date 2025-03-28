Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 березня, спадний Місяць у знаку Риби обіцяє день романтичних зустрічей, несподіваних відкриттів, теплих розмов та глибоких роздумів. Інтуїція залишатиметься особливо гострою, тому варто прислухатися до своїх відчуттів. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати поспіху й метушні, адже цей період несе спокій та гармонію. Також це гарний час для творчості, медитації та духовних практик.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 28 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу, особливо у робочих справах. У спілкуванні з колегами й близькими намагайтеся уникати конфліктів, адже емоції можуть бути загостреними. Вечір варто присвятити собі — відпочинок, улюблене хобі допоможуть знайти гармонію.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям день принесе можливість переосмислити важливі питання. Астрологи радять звернути увагу на фінансові справи, можливі неочікувані витрати. У спілкуванні з близькими проявіть терпіння й турботу. Ввечері корисно присвятити час улюбленому заняттю.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні варто сфокусуватися на особистих цілях та мріях. Робочий день мине продуктивно, якщо будете діяти за чітким планом. Увечері чекайте приємну новину або несподіваний подарунок.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків п'ятниця, 28 березня, буде наповнена емоційною теплотою. Гарний час для глибоких розмов із коханою людиною. Вечір ідеальний для романтичної зустрічі або відпочинку в затишній атмосфері.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

На роботі або в особистому житті можлива ситуація, де доведеться взяти ініціативу у свої руки. Головне — не хвилюйтеся, ви чудово з цим впораєтеся. У другій половині дня на вас чекає цікава зустріч або несподіване романтичне запрошення. Вечір варто провести з людьми, які вас надихають, або ж присвятити час своєму улюбленому хобі.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День буде спокійним та продуктивним. Проте, Дівам сьогодні варто бути уважними до деталей, особливо в роботі. Можливий приємний сюрприз від друзів або близьких. Увечері знайдіть час для відпочинку, щоб відновити сили.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вдалий день для розв'язання особистих питань. Астрологи підкреслюють, що цього дня Терези зможуть знайти компроміси, налагодити стосунки або ухвалити обдумані рішення. Робота не буде складною, якщо дотримуватиметеся спокійного темпу. Вечір сприятливий для романтичних зустрічей або сімейних посиденьок.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Інтуїція сьогодні буде вашим головним помічником. Ви можете отримати важливий знак від Всесвіту, тож будьте уважні. На роботі можливі несподівані зміни, які принесуть нові можливості. Увечері корисно зайнятися самоаналізом або духовними практиками.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День принесе можливість розширити горизонти. Можливі цікаві пропозиції або запрошення на заходи. Робота пройде без особливих труднощів, якщо будете залишатися зосередженими. Вечір підходить для зустрічей з друзями або розмов про майбутнє.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні важливо звернути увагу на фінанси та плани на майбутнє. Ви можете отримати корисну пораду від людини, якій довіряєте. Робочий день буде насиченим, але продуктивним. Увечері варто приділити увагу рідним або провести час наодинці з собою.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День буде сприятливим для креативної діяльності. Астрологи рекомендують слухати своє серце й довіряти інтуїції. У другій половині дня можливі несподівані зустрічі або знайомства. Вечір сприятливий для розслаблення та гармонізації думок.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні — ваш день, коли інтуїція на піку. Можливі прориви у творчості, а також знаки від Всесвіту, які варто розшифрувати. Робота не буде виснажливою. А вечір обіцяє бути сповненим романтики, натхнення і теплих моментів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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