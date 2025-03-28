Гороскоп на сегодня, 28 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 марта, убывающая Луна в знаке Рыбы обещает день романтических встреч, неожиданных открытий, теплых разговоров и глубоких размышлений. Интуиция будет оставаться особенно острой, поэтому стоит прислушиваться к своим ощущениям. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать спешки и суеты, ведь этот период несет спокойствие и гармонию. Также это хорошее время для творчества, медитации и духовных практик.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 28 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу, особенно в рабочих делах. В общении с коллегами и близкими старайтесь избегать конфликтов, ведь эмоции могут быть обостренными. Вечер стоит посвятить себе — отдых, любимое хобби помогут обрести гармонию.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам день принесет возможность переосмыслить важные вопросы. Астрологи советуют обратить внимание на финансовые дела, возможны неожиданные траты. В общении с близкими проявите терпение и заботу. Вечером полезно посвятить время любимому занятию.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня стоит сфокусироваться на личных целях и мечтах. Рабочий день пройдет продуктивно, если будете действовать по четкому плану. Вечером ожидайте приятную новость или неожиданный подарок.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков пятница, 28 марта, будет наполнена эмоциональной теплотой. Хорошее время для глубоких разговоров с любимым человеком. Вечер идеален для романтической встречи или отдыха в уютной атмосфере.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

На работе или в личной жизни возможна ситуация, где придется взять инициативу в свои руки. Главное — не волнуйтесь, вы прекрасно с этим справитесь. Во второй половине дня вас ждет интересная встреча или неожиданное романтическое приглашение. Вечер стоит провести с людьми, которые вас вдохновляют, или же посвятить время своему любимому хобби.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День будет спокойным и продуктивным. Тем не менее Девам сегодня стоит быть внимательными к деталям, особенно в работе. Возможен приятный сюрприз от друзей или близких. Вечером найдите время для отдыха, чтобы восстановить силы.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня удачный день для решения личных вопросов. Астрологи подчеркивают, что в этот день Весы смогут найти компромиссы, наладить отношения или принять обдуманные решения. Работа не будет сложной, если будете придерживаться спокойного темпа. Вечер благоприятен для романтических встреч или семейных посиделок.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Интуиция сегодня будет вашим главным помощником. Вы можете получить важный знак от Вселенной, так что будьте внимательны. На работе возможны неожиданные изменения, которые принесут новые возможности. Вечером полезно заняться самоанализом или духовными практиками.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День принесет возможность расширить горизонты. Возможны интересные предложения или приглашения на мероприятия. Работа пройдет без особых трудностей, если будете оставаться сосредоточенными. Вечер подходит для встреч с друзьями или разговоров о будущем.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня важно обратить внимание на финансы и планы на будущее. Вы можете получить полезный совет от человека, которому доверяете. Рабочий день будет насыщенным, но продуктивным. Вечером стоит уделить внимание родным или провести время наедине с собой.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День будет благоприятным для креативной деятельности. Астрологи рекомендуют слушать свое сердце и доверять интуиции. Во второй половине дня возможны неожиданные встречи или знакомства. Вечер благоприятен для расслабления и гармонизации мыслей.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня — ваш день, когда интуиция на пике. Возможны прорывы в творчестве, а также знаки от Вселенной, которые стоит расшифровать. Работа не будет изнурительной. А вечер обещает быть полным романтики, вдохновения и теплых моментов.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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