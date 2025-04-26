Гороскоп на сьогодні, 26 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 квітня, особливий день, коли Місяць у гарячому та імпульсивному знаку Овна поєднався з 28 місячною добою, однією з найглибших, яка налаштовує на духовне. Астрологи попереджають знаки Зодіаку, ця субота може стати як полем битви за внутрішній спокій, так і дорогою до натхнення. Це чудовий час для творчості, самопізнання, роботи з символами, планування і навіть переїздів. Але суперечок та конфліктів все ж варто уникати. Слухайте серце, але не забувайте про розум.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 26 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні енергія битиме через край, проте важливо не витратити її на сварки чи імпульсивні рішення. День може принести Овнам відпочинок, приємні розмови та позитивний настрій. Також це буде сприятливий час для прогулянок або занять, які допомагають розрядити напругу — спорт, творчість, музика, танці. Вечір подарує прояснення в особистих справах, а комусь — нове романтичне знайомство.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця субота може здатися вам трохи втомливою — настрій нестійкий, а сили на нулі. Не варто братися за важливі справи, краще зануртеся у споглядання, медитацію чи наведення затишку в оселі. Астрологи радять уникати сварок із близькими — зараз це легко може вилитися у щось неприємне. Ввечері можливе натхнення або глибока розмова, яка щось змінить усередині.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День ідеальний для того, щоб відпочити від рутини, зустрітися з друзями або побути в компанії однодумців. Сьогодні в повітрі енергія ідей та творчості. Якщо давно планували щось нове — час подумати над першими кроками. Ввечері можливі новини, які змусять переглянути погляди на певну ситуацію.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Домашня атмосфера — головний простір сили сьогодні. Можна зайнятися дрібними справами, але не перевантажуйте себе. День сприятливий для відновлення рівноваги, духовних практик і внутрішнього діалогу. Астрологи радять Ракам уникати суперечок. Вечір підійде для романтичної вечері або тихого чаювання з кимось особливим.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть бадьорими, але трохи нервовими. Місяць в Овні підігріває бажання діяти, але 28-ма місячна доба нагадує: не поспішайте. Сьогодні варто більше слухати, ніж говорити. Добре піде планування майбутніх справ або поїздок. Увечері можливий спалах пристрасті — або з новою людиною, або з тією, кого вже добре знаєте.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота, 26 квітня, сприяє самоаналізу і переосмисленню цінностей. День для тихої радості: прибирання, читання, прослуховування музики, медитації. Астрологи радять уникати критичних зауважень — навіть у добрих намірах, інакше можете ненароком зіпсувати стосунки. Вечір подарує легкість і, можливо, несподівану підтримку від когось з минулого.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Представники цього знаку Зодіаку сьогодні відчують, як важко зберігати спокій і гармонію, коли навколишній світ ніби постійно намагається випробувати їх терпіння. Не беріть близько до серця чужу емоційність, бережіть свої нерви та гармонію у душі. Це гарний день для спокійного спілкування, творчості або оновлення простору навколо. Увечері — натхнення, романтика або навіть важлива пропозиція.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Скорпіони відчують енергію майже фізично — захочеться змін, дій, проривів. Сприятливий день для прояснення старих питань, очищення простору та звільнення від зайвого. Але важливо не перевищити внутрішній ресурс. Увечері можливі внутрішнє прозріння або приємні несподіванки у стосунках.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Субота, 26 квітня, вимагатиме від Стрільців стриманості, а це не найсильніша риса вашого знаку. Імпульсивність може стати причиною суперечок. Але якщо зумієте сконцентруватися, день принесе духовне зростання, натхнення і навіть відкриття. Увечері на вас чекає несподівана звістка або цікава зустріч.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День спонукає до переосмислення того, що справді важливе, а що вже варто відпустити. Домашні справи краще відкласти — сьогодні вони не дадуть радості. Замість цього займіться плануванням або зануртеся в улюблену справу. Ввечері на Козерогів чекає тепло від рідних, натхнення або романтичний настрій.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця субота буде для Водоліїв як ковток свіжого повітря. Місяць в Овні дає імпульс до дій, а 28-ма місячна доба — глибину для правильних рішень. Ідеальний час для творчості, нових проєктів і навіть змін у житті. Увечері зірки пророкують яскравий емоційний момент або несподіване зізнання.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Всесвіт закликатиме Риб зануритися у свій внутрішній світ. День сприятливий для творчості, споглядання, читання або душевних розмов. Інтуїція сьогодні надзвичайно гостра — дослухайся до неї, навіть якщо логіка каже інше. Уникай метушні та гучних компаній: найкращий настрій подарують тиша, природа і щирість. А ввечері можливе несподіване відчуття полегшення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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