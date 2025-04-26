Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 26 апреля, особый день, когда Луна в горячем и импульсивном знаке Овна соединилась с 28 лунными сутками, одними из самых глубоких, которые настраивают на духовное. Астрологи предупреждают знаки Зодиака, эта суббота может стать как полем битвы за внутреннее спокойствие, так и дорогой к вдохновению. Это отличное время для творчества, самопознания, работы с символами, планирования и даже переездов. Но споров и конфликтов все же стоит избегать. Слушайте сердце, но не забывайте о разуме.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 26 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня энергия будет бить через край, однако важно не потратить ее на ссоры или импульсивные решения. День может принести Овнам отдых, приятные разговоры и позитивное настроение. Также это будет благоприятное время для прогулок или занятий, которые помогают разрядить напряжение — спорт, творчество, музыка, танцы. Вечер подарит прояснение в личных делах, а кому-то — новое романтическое знакомство.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта суббота может показаться вам немного утомительной — настроение неустойчивое, а силы на нуле. Не стоит браться за важные дела, лучше погрузитесь в созерцание, медитацию или наведение уюта в доме. Астрологи советуют избегать ссор с близкими — сейчас это легко может вылиться во что-то неприятное. Вечером возможно вдохновение или глубокий разговор, который что-то изменит внутри.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День идеален для того, чтобы отдохнуть от рутины, встретиться с друзьями или побыть в компании единомышленников. Сегодня в воздухе энергия идей и творчества. Если давно планировали что-то новое — время подумать над первыми шагами. Вечером возможны новости, которые заставят пересмотреть взгляды на определенную ситуацию.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Домашняя атмосфера — главное пространство силы сегодня. Можно заняться мелкими делами, но не перегружайте себя. День благоприятен для восстановления равновесия, духовных практик и внутреннего диалога. Астрологи советуют Ракам избегать споров. Вечер подойдет для романтического ужина или тихого чаепития с кем-то особенным.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут бодрыми, но немного нервными. Луна в Овне подогревает желание действовать, но 28-е лунные сутки напоминают: не спешите. Сегодня стоит больше слушать, чем говорить. Хорошо пойдет планирование предстоящих дел или поездок. Вечером возможна вспышка страсти — либо с новым человеком, либо с тем, кого уже хорошо знаете.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Суббота, 26 апреля, способствует самоанализу и переосмыслению ценностей. День для тихой радости: уборки, чтения, прослушивания музыки, медитации. Астрологи советуют избегать критических замечаний — даже в добрых намерениях, иначе можете ненароком испортить отношения. Вечер подарит легкость и, возможно, неожиданную поддержку от кого-то из прошлого.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представители этого знака Зодиака сегодня почувствуют, как трудно сохранять спокойствие и гармонию, когда окружающий мир будто постоянно пытается испытать их терпение. Не принимайте близко к сердцу чужую эмоциональность, берегите свои нервы и гармонию в душе. Это хороший день для спокойного общения, творчества или обновления пространства вокруг. Вечером — вдохновение, романтика или даже важное предложение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионы почувствуют энергию почти физически — захочется перемен, действий, прорывов. Благоприятный день для прояснения старых вопросов, очищения пространства и освобождения от лишнего. Но важно не превысить внутренний ресурс. Вечером возможны внутреннее прозрение или приятные неожиданности в отношениях.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Суббота, 26 апреля, потребует от Стрельцов сдержанности, а это не самая сильная черта вашего знака. Импульсивность может стать причиной споров. Но если сумеете сконцентрироваться, день принесет духовный рост, вдохновение и даже открытия. Вечером вас ждет неожиданное известие или интересная встреча.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День побуждает к переосмыслению того, что действительно важно, а что уже стоит отпустить. Домашние дела лучше отложить — сегодня они не дадут радости. Вместо этого займитесь планированием или погрузитесь в любимое дело. Вечером Козерогов ждет тепло от родных, вдохновение или романтическое настроение.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эта суббота будет для Водолеев как глоток свежего воздуха. Луна в Овне дает импульс к действиям, а 28-е лунные сутки — глубину для правильных решений. Идеальное время для творчества, новых проектов и даже изменений в жизни. Вечером звезды предсказывают яркий эмоциональный момент или неожиданное признание.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Вселенная будет призывать Рыб погрузиться в свой внутренний мир. День благоприятен для творчества, созерцания, чтения или душевных разговоров. Интуиция сегодня чрезвычайно острая — прислушайся к ней, даже если логика говорит другое. Избегай суеты и шумных компаний: лучшее настроение подарят тишина, природа и искренность. А вечером возможно неожиданное чувство облегчения.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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