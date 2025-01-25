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Гороскоп на 25 січня: Терезам — враження, Стрільцям — звістка

25 січня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Місяць у знаку Стрільця, що панує сьогодні, 25 січня, обіцяє яскравий та насичений день, наповнений оптимізмом, бажанням досліджувати нове та насолоджуватися життям. Астрологи радять знакам Зодіаку використати вихідний для планування майбутнього, зустрічей із друзями чи просто відпочинку від буденних справ. Це також чудовий час для творчості, романтики та несподіваних відкриттів. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 25 січня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 25 січня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цей день ідеально підходить Овнам для активного відпочинку та вирішення важливих справ. Сьогодні можна наблизитися до своїх цілей впритул. Вечір із друзями та спільні розваги подарують незабутні емоції.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця субота стане для Тельців часом гармонії та відновлення. Займіться домашніми справами або створіть комфорт у своєму просторі. Вечір проведіть у колі близьких — теплі розмови зарядять позитивом.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам ця субота подарує відпочинок та відновлення сил. Гармонія і щастя переповнюватимуть ваш день. Можна сміливо планувати романтичні побачення та зустрічі з близькими. Увечері можливий приємний сюрприз. 

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам зірки радять сьогодні присвятити час розслабленню. Залиште всі турботи позаду та присвятіть цей вихідний відпочинку, натхненню та спілкуванню з близькими. Якщо у вас з'явиться вільний час, використайте його для творчості чи задумів, які давно чекали на реалізацію.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Субота, 25 січня, обіцяє Левам гармонію та позитивну енергію. Ваш гарний настрій і оптимізм стануть справжнім "ліками", які зміцнять здоров'я та впевненість у собі. Романтична вечеря чи вечірка додадуть нотку магії до цього дня.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день обіцяє Дівам бути сповненим можливостями для гармонії та оновлення. Ваш душевний спокій стане фундаментом як для фізичного здоров'я, так і духовного розвитку. Зірки радять зосередитися на позитивному мисленні — це допоможе побачити світло навіть у найскладніших ситуаціях. День також сприяє приємним сімейним прогулянкам, які можуть привести вас до торгових центрів чи магазинів. Але будьте обережні з витратами. 

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терези отримають нові враження та будуть насолоджуватися кожною секундою цього дня. Найприємніші моменти будуть пов'язані з найріднішими людьми — їхня енергія та щирість допоможуть вам забути про будь-які турботи. День також підходить для нових ідей та цікавих починань.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Скорпіонам варто ретельно проаналізувати своє фінансове становище. Можливо деякі витрати варто скоротити. Астрологи радять також використати цей вихідний, щоб побути в тиші та налаштувати свій внутрішній світ. Відпочиньте, займіться улюбленою справою чи просто поміркуйте над важливими життєвими питаннями.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні будуть сповнені енергією та натхненням. День буде сприятливим для сімейних зустрічей і важливих подій. Очікуйте приємного повідомлення, яке принесе радість для вас і вашої родини. Це може бути важлива звістка або позитивна новина, яка подарує натхнення і підніме настрій.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Приділіть увагу довгостроковим планам і професійним питанням. Це гарний час для роздумів і аналізу. Нещодавні події можуть викликати тривогу, але якісний відпочинок допоможе повернути спокій і покращить не лише духовний, а й фізичний стан.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви сьогодні відчуєте потребу у нових враженнях і свіжих емоціях. Використовуйте цей день для зустрічей або участі в цікавих заходах. Експериментуйте: спробуйте нове хобі або приготуйте незвичайну страву.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні варто зосередитися на внутрішній рівновазі та сімейних цінностях. Ваша чутливість дозволить глибше зрозуміти себе та інших. Астрологи прогнозують, що цей день може здивувати Риб приємною дрібничкою або навіть значущим жестом від близької людини.

 

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, хто зі знаків Зодіаку отримає неймовірні прибутки наприкінці січня. 

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку постануть перед складним вибором до кінця першого місяця 2025 року.

Також пропонуємо вам дізнатися, яким знакам Зодіаку чекати на великі зміни у житті цієї зими. 

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 25 січня

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04:30 Обмежено придатним можуть подовжити термін проходження ВЛК

04:20 Нічна атака РФ на Київську область — пошкоджено житловий будинок

03:26 "Азову" потрібні оператори БпЛА — платять високу зарплату

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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02:54 У Києві знову пролунав вибух

02:46 Військовий пояснив, як потрапити у конкретну бригада ЗСУ

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