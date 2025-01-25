Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп на 25 января: Весам — впечатления, Стрельцам — известие arrow

Гороскоп на 25 января: Весам — впечатления, Стрельцам — известие

25 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 25 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Луна в знаке Стрельца, царящая сегодня, 25 января, обещает яркий и насыщенный день, наполненный оптимизмом, желанием исследовать новое и наслаждаться жизнью. Астрологи советуют знакам Зодиака использовать выходной для планирования будущего, встреч с друзьями или просто отдыха от будничных дел. Это также отличное время для творчества, романтики и неожиданных открытий.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 25 января.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 25 января:

Овен (21 марта — 20 апреля) 

Этот день идеально подходит Овнам для активного отдыха и решения важных дел. Сегодня можно приблизиться к своим целям вплотную. Вечер с друзьями и совместные развлечения подарят незабываемые эмоции.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта суббота станет для Тельцов временем гармонии и восстановления. Займитесь домашними делами или создайте комфорт в своем пространстве. Вечер проведите в кругу близких — теплые разговоры зарядят позитивом.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам эта суббота подарит отдых и восстановление сил. Гармония и счастье будут переполнять ваш день. Можно смело планировать романтические свидания и встречи с близкими. Вечером возможен приятный сюрприз. 

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам звезды советуют сегодня посвятить время расслаблению. Оставьте все заботы позади и посвятите этот выходной отдыху, вдохновению и общению с близкими. Если у вас появится свободное время, используйте его для творчества или замыслов, которые давно ждали реализации.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Суббота, 25 января, обещает Львам гармонию и позитивную энергию. Ваше хорошее настроение и оптимизм станут настоящим "лекарством", которые укрепят здоровье и уверенность в себе. Романтический ужин или вечеринка добавят нотку магии к этому дню.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день обещает Девам быть полным возможностями для гармонии и обновления. Ваш душевный покой станет фундаментом как для физического здоровья, так и духовного развития. Звезды советуют сосредоточиться на позитивном мышлении — это поможет увидеть свет даже в самых сложных ситуациях. День также способствует приятным семейным прогулкам, которые могут привести вас в торговые центры или магазины. Но будьте осторожны с расходами.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весы получат новые впечатления и будут наслаждаться каждой секундой этого дня. Самые приятные моменты будут связаны с родными людьми — их энергия и искренность помогут вам забыть о любых заботах. День также подходит для новых идей и интересных начинаний.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит тщательно проанализировать свое финансовое положение. Возможно некоторые расходы стоит сократить. Астрологи советуют также использовать этот выходной, чтобы побыть в тишине и настроить свой внутренний мир. Отдохните, займитесь любимым делом или просто поразмышляйте над важными жизненными вопросами.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут полны энергией и вдохновением. День будет благоприятным для семейных встреч и важных событий. Ожидайте приятного сообщения, которое принесет радость для вас и вашей семьи. Это может быть важное известие или позитивная новость, которая подарит вдохновение и поднимет настроение.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уделите внимание долгосрочным планам и профессиональным вопросам. Это хорошее время для размышлений и анализа. Недавние события могут вызвать тревогу, но качественный отдых поможет вернуть спокойствие и улучшит не только духовное, но и физическое состояние.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня почувствуете потребность в новых впечатлениях и свежих эмоциях. Используйте этот день для встреч или участия в интересных мероприятиях. Экспериментируйте: попробуйте новое хобби или приготовьте необычное блюдо.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня стоит сосредоточиться на внутреннем равновесии и семейных ценностях. Ваша чувствительность позволит глубже понять себя и других. Астрологи прогнозируют, что этот день может удивить Рыб приятным пустяком или даже значимым жестом от близкого человека.

 

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, кто из знаков Зодиака получит невероятные прибыли в конце января.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака станут перед сложным выбором до конца первого месяца 2025 года.

Также предлагаем вам узнать, каким знакам Зодиака ждать больших перемен в жизни этой зимой.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 25 января

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске