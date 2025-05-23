Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 травня, астрологи прогнозують надзвичайно емоційний день. Спадний Місяць у вогненному Овні заряджає нас рішучістю, імпульсивністю, а разом із цим прямолінійністю та агресивністю. Водночас 27-ма місячна доба — це шанс заглянути вглиб себе. Інтуїція буде надзвичайно гострою. У цю п'ятницю знакам Зодіаку варто уникати перевантаження, відмовитися від складних справ і зосередитися на душевному комфорті.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 23 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви будете в епіцентрі подій. Енергії — хоч відбавляй, але будьте обережними з емоціями. Імпульсивність може призвести до конфліктів на роботі або вдома. Уникайте поспішних рішень. Із фінансами краще не ризикувати. Вечір — гарний час для спорту або очищувальних процедур.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День Тельців буде неспішним, але насиченим думками. Ваше тіло може просити відпочинку, тому не змушуйте себе до надмірної активності. Астрологи радять зайнятися здоров'ям — трохи більше сну, легкі вправи, щось корисне на вечерю. Інтуїція сьогодні може підказати щось важливе.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Очікуйте новин — вони можуть торкнутися або роботи, або близьких стосунків. Ви сьогодні як антенка: вловлюєте все навколо. У колективі можуть виникнути сварки — краще уникати гарячих дискусій. Ввечері займіться медитацією або запишіть свої думки — це допоможе розкласти все по поличках.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день може бути трохи важким — емоції переповнюють, а люди навколо здаються надто різкими. Робота вимагатиме витримки. Зосередьтеся на одному завданні й не розпорошуйтеся. Вечір обіцяє гармонію, особливо якщо проведете його в тиші або з близькою людиною.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні зірки пророкують Левам день натхнення та драйву. Ви здатні реалізувати сміливі ідеї, знайти нових союзників або блиснути на нараді. Вечір буде чудовий для романтики або душевної розмови. Астрологи радять прислухатися до свого серця.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи попереджають Дів, енергії сьогодні може не вистачати. Проте, ви будете винахідливими й генеруватимете цікаві ідеї. Добрий день для очищення — і в буквальному, і в емоційному сенсі. Ввечері краще відпочити від метушні — релакс, ванна з сіллю, улюблена музика або книга.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ця п'ятниця, 23 травня, обіцяє Терезам соціальну активність: зустрічі, колективні справи, можливо — допомога іншим. Не втручайтеся в чужі конфлікти. Будьте миротворцем. Ваші дипломатичні навички сьогодні на висоті. А ввечері можете несподівано отримати натхнення для нового проєкту.



Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вас чекає насичена п'ятниця — багато роботи, термінових справ і викликів. Але саме зараз ви здатні проявити себе лідером. Уникайте надмірної жорсткості, особливо в спілкуванні з колегами. Увечері бажано вимкнути все і зануритись у тишу — це відновить сили.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні — день пригод, нових ідей і творчого польоту. Якщо у вас були якісь "божевільні" плани — саме час дати їм хід. Ваша інтуїція працює на максимум. А ввечері можлива несподівана романтична зустріч або щире зізнання.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Тримайте себе в руках — люди довкола можуть дратувати, але робота вимагатиме зосередженості. Сьогодні легко зірватися, а ще легше зіпсувати стосунки. День не для важливих фінансових рішень. Вечір підійде для аналізу минулого й планування майбутнього.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День відкриває можливості для командної роботи, соціальної активності, навіть волонтерства. Ви сьогодні — натхнення для інших. Але емоційна перевтома можлива ближче до вечора, тому заздалегідь заплануйте відпочинок. Можлива приємна несподіванка від старого знайомого.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні може з'явитися бажання усамітнитися — і це нормально. Світ здаватиметься занадто гучним, люди — надто вимогливими та грубими. Але саме в тиші ви зможете почути себе. Астрологи радять уникати емоційного виснаження — не вступайте у суперечки, не переймайтеся дрібницями. Прислухайся до інтуїції: вона ваш найкращий порадник. Вечір обіцяє бути магічним — з'явиться шанс на глибоку душевну розмову або ніжну романтичну зустріч.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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