Гороскоп на сегодня, 23 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 23 мая, астрологи прогнозируют чрезвычайно эмоциональный день. Луна в огненном Овне заряжает нас решительностью, импульсивностью, а вместе с этим прямолинейностью и агрессивностью. В то же время 27-е лунные сутки — это шанс заглянуть вглубь себя. Интуиция будет чрезвычайно острой. В эту пятницу знакам Зодиака стоит избегать перенапряжения, отказаться от сложных дел и сосредоточиться на душевном комфорте.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 23 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы будете в эпицентре событий. Энергии — хоть отбавляй, но будьте осторожны с эмоциями. Импульсивность может привести к конфликтам на работе или дома. Избегайте поспешных решений. С финансами лучше не рисковать. Вечер — хорошее время для спорта или очищающих процедур.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День Тельцов будет неспешным, но насыщенным мыслями. Ваше тело может просить отдыха, поэтому не принуждайте себя к чрезмерной активности. Астрологи советуют заняться здоровьем — немного больше сна, легкие упражнения, что-то полезное на ужин. Интуиция сегодня может подсказать что-то важное.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ожидайте новостей — они могут коснуться либо работы, либо близких отношений. Вы сегодня как антенна: улавливаете все вокруг. В коллективе могут возникнуть ссоры — лучше избегать горячих дискуссий. Вечером займитесь медитацией или запишите свои мысли — это поможет разложить все по полочкам.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день может быть немного трудным — эмоции переполняют, а люди вокруг кажутся слишком резкими. Работа будет требовать выдержки. Сосредоточьтесь на одной задаче и не распыляйтесь. Вечер обещает гармонию, особенно если проведете его в тишине или с близким человеком.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня звезды предсказывают Львам день вдохновения и драйва. Вы способны реализовать смелые идеи, найти новых союзников или блеснуть на совещании. Вечер будет прекрасен для романтики или душевного разговора. Астрологи советуют прислушиваться к своему сердцу.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи предупреждают Дев, энергии сегодня может не хватать. Тем не менее, вы будете изобретательными и будете генерировать интересные идеи. Хороший день для очищения — и в буквальном, и в эмоциональном смысле. Вечером лучше отдохнуть от суеты — релакс, ванна с солью, любимая музыка или книга.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эта пятница, 23 мая, обещает Весам социальную активность: встречи, коллективные дела, возможно — помощь другим. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Будьте миротворцем. Ваши дипломатические навыки сегодня на высоте. А вечером можете неожиданно получить вдохновение для нового проекта.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вас ждет насыщенная пятница — много работы, срочных дел и вызовов. Но именно сейчас вы способны проявить себя лидером. Избегайте чрезмерной жесткости, особенно в общении с коллегами. Вечером желательно выключить все и погрузиться в тишину — это восстановит силы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня — день приключений, новых идей и творческого полета. Если у вас были какие-то "сумасшедшие" планы — самое время дать им ход. Ваша интуиция работает на максимум. А вечером возможна неожиданная романтическая встреча или искреннее признание.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите себя в руках — люди вокруг могут раздражать, но работа потребует сосредоточенности. Сегодня легко сорваться, а еще легче испортить отношения. День не для важных финансовых решений. Вечер подойдет для анализа прошлого и планирования будущего.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День открывает возможности для командной работы, социальной активности, даже волонтерства. Вы сегодня — вдохновение для других. Но эмоциональное переутомление возможно ближе к вечеру, поэтому заранее запланируйте отдых. Возможна приятная неожиданность от старого знакомого.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня может появиться желание уединиться — и это нормально. Мир будет казаться слишком шумным, люди — слишком требовательными и грубыми. Но именно в тишине вы сможете услышать себя. Астрологи советуют избегать эмоционального истощения — не вступайте в споры, не переживайте по пустякам. Прислушайся к интуиции: она ваш лучший советчик. Вечер обещает быть магическим — появится шанс на глубокий душевный разговор или нежную романтическую встречу.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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