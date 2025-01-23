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Гороскоп на 23 січня: Скорпіонам — енергія, Водоліям — знайомства

23 січня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 23 січня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 23 січня, під впливом Місяця у знаку Скорпіона представники зодіакального кола відчують прилив енергії та бажання діяти рішуче. Цей день допоможе знакам Зодіаку розв'язати складні питання та завершити важливі справи. Однак варто прислухатися до своїх потреб та відчуттів, давати собі час на відпочинок та уникати конфліктних ситуацій. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 23 січня.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овни можуть сміливо планувати важливі зустрічі, переговори та співбесіди. Ваші ідеї знайдуть підтримку, а інтуїція допоможе розв'язати складні ситуації. У стосунках з коханою людиною або близькими проявіть терпіння та тактовність. Вечір обіцяє бути активним.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців цей день принесе можливості розв'язати фінансові питання. Вкладення, планування бюджету, угоди — все вдаватиметься та принесе вигоду. Обов'язково сьогодні влаштуйте собі домашній вечір із затишком: увімкніть улюблений фільм або приготуйте щось смачненьке.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки відчують 23 січня приплив творчої енергії — використайте це для завершення важливих справ. Вечір буде ідеальним для щирих розмов. Але якщо бажаєте усамітнитися, спробуйте почитати книгу або зайнятися чимось, що подарує нові знання. 

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам астрологи радять сьогодні звернути увагу на свої внутрішні відчуття. День сприятливий для саморефлексії та планування майбутнього. Виділіть час для догляду за собою, потіште себе приємними процедурами, що розслабляють та дарують настрій. 

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів це чудовий день, щоб проявити свої лідерські якості. Ваша впевненість і харизма допоможуть завоювати підтримку оточення. Вечір краще провести весело та вишукано. Це може бути прогулянка містом у красивому вбранні чи приємна вечеря у вашому улюбленому ресторані.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні варто сконцентруватися на роботі — можливі важливі зміни або пропозиції. Щоб прийняти рішення, використовуйте холодний розум. У стосунках проявіть більше уваги та турботи до коханої людини. А вечір присвятіть відновленню сил. 

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези відчують сьогодні гармонію між емоціями та розумом. День підходить для прийняття важливих рішень або розмов про майбутнє. Вечір буде ідеальним для спілкування з приємними людьми.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони отримають сьогодні велику порцію енергії. Цим необхідно скористатися, щоб підійти ближче до своєї мети та розібратися зі справами, що накопичилися. Щоб розслабитися та зняти напругу, порадуйте себе теплою ванною із піною, улюбленою музикою або гарним фільмом. 

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям зірки радять у цей четвер, 23 січня, звернути увагу на сімейні питання. Вечір буде сприятливим для обговорення планів із близькими. Обов'язково відправтесь на прогулянку, навіть коротку. Вона допоможе впорядкувати думки. 

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козорогів цей день стане продуктивним. Ваша працелюбність принесе очікувані результати. Вечір буде ідеальним для спілкування з приємними людьми. Зустріч із друзями чи романтична вечеря принесуть безмежне задоволення.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям зірки обіцяють нові знайомства, які можуть змінити життя. Не бійтеся відкривати серце для нових вражень. Зробіть цей вечір часом для себе, наповнивши його приємними дрібницями, що подарують вам тепло та спокій.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби, ваші мрії сьогодні можуть знайти реальне втілення. Головне — діяти рішуче. Приділіть час творчості або саморозвитку — це принесе задоволення.

 

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку отримає дуже цікаву пропозицію до кінця січня.

Також ми писали, які знаки Зодіаку справжні багатії.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 23 січня

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04:06 Гірники застрягли на глибині 1300 метрів — відео операції ДСНС

03:26 В "Азов" потрібні радіозв'язківці до сил ППО — яка зарплатня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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