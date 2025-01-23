Гороскоп на сегодня, 23 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 23 января, под влиянием Луны в знаке Скорпиона представители зодиакального круга почувствуют прилив энергии и желание действовать решительно. Этот день поможет знакам Зодиака решить сложные вопросы и завершить важные дела. Однако стоит прислушиваться к своим потребностям и ощущениям, давать себе время на отдых и избегать конфликтных ситуаций.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 23 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут смело планировать важные встречи, переговоры и собеседования. Ваши идеи обретут поддержку, а интуиция поможет разрешить сложные ситуации. В отношениях с любимым человеком или близкими проявите терпение и тактичность. Вечер обещает быть активным.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов этот день принесет возможности решить финансовые вопросы. Вложения, планирование бюджета, сделки — все будет удаваться и принесет выгоду. Обязательно сегодня устройте себе домашний вечер с уютом: включите любимый фильм или приготовьте что-нибудь вкусненькое.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы почувствуют 23 января прилив творческой энергии — используйте это для завершения важных дел. Вечер будет идеальным для искренних разговоров. Но если желаете уединиться, попробуйте почитать книгу или заняться чем-то, что подарит новые знания.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам астрологи советуют сегодня обратить внимание на свои внутренние ощущения. День благоприятен для саморефлексии и планирования будущего. Выделите время для ухода за собой, побалуйте себя приятными расслабляющими и дарящими настроение процедурами.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов это отличный день, чтобы проявить свои лидерские качества. Ваша уверенность и харизма помогут завоевать поддержку окружающих. Вечер лучше провести весело и изысканно. Это может быть прогулка по городу в красивом наряде или приятный ужин в вашем любимом ресторане.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам сегодня стоит сконцентрироваться на работе — возможны важные изменения или предложения. Чтобы принять решение, используйте холодный ум. В отношениях проявите больше внимания и заботы к любимому человеку. А вечер посвятите восстановлению сил.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы почувствуют сегодня гармонию между эмоциями и разумом. День подходит для принятия важных решений или разговоров о будущем. Вечер будет идеальным для общения с приятными людьми.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы получат сегодня большую порцию энергии. Этим необходимо воспользоваться, чтобы подойти ближе к своей цели и разобраться с накопившимися делами. Чтобы расслабиться и снять напряжение, порадуйте себя теплой ванной с пеной, любимой музыкой или хорошим фильмом.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют в этот четверг, 23 января, обратить внимание на семейные вопросы. Вечер будет благоприятным для обсуждения планов с близкими. Обязательно отправьтесь на прогулку, даже короткую. Она поможет упорядочить мысли.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов этот день станет продуктивным. Ваше трудолюбие принесет ожидаемые результаты. Вечер будет идеальным для общения с приятными людьми. Встреча с друзьями или романтический ужин принесут безграничное удовольствие.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям звезды обещают новые знакомства, которые могут изменить жизнь. Не бойтесь открывать сердце для новых впечатлений. Сделайте этот вечер временем для себя, наполнив его приятными мелочами, которые подарят вам тепло и спокойствие.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, ваши мечты сегодня могут найти реальное воплощение. Главное — действовать решительно. Уделите время творчеству или саморазвитию — это принесет удовольствие.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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