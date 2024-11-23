Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2024, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik

Сьогодні, 23 листопада, — 22 місячний день. Місяць під знаком Діва, а це сприятливий час для вирішення проблем зі здоров'ям, харчуванням і образом життя. Астрологи рекомендують всім знакам Зодіаку займатися прибиранням вдома.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку в цю суботу, 23 листопада.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам не дуже пощастить, однак, вони можуть отримати гроші протягом дня. Стежте за тим, щоб не переїдати, і почніть займатися фізичними вправами, щонайменше, двічі на тиждень.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять Тельцям не підірвати свій бюджет на вихідних, як би це важко не було. Сьогодні є певний спад енергії, тому краще лягти спати раніше.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо останні декілька тижнів у Близнюків були проблеми з грошима, то на їхньому шляху виникнуть нові можливості знову їх заробити. Астрологи радять краще дбати про своє здоров’я і власний добробут.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня Ракам пощастить у плані реклами, а зірки радять бути більш організованими у фінансах і планувати все заздалегідь. До того ж, варто позитивно мислити і оптимістично вирішувати питання занять спортом і схуднення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Зірки радять Левам уважніше ставитися до грошей і навіть відкрити ощадний рахунок. Якщо у вас проблеми з психічним здоров’ям, краще сьогодні записатися до психотерапевта.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Зірки радять Дівам шукати нову роботу, де буде вищий рівень заробітної плати. Сьогодні ви можете відчути сильний стрес, через що ваше загальне самопочуття буде не дуже.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Безробітні Терези отримають пропозицію з минулого місця роботи, а ті, в кого є робота, повинні зосередитися на груповому проєкті. Стрес дуже впливає на ваше здоров’я, тому спробуйте позбутися причин виникнення цього стресу.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Зірки радять Скорпіонам будувати хороші стосунки з колегами по роботі. Сьогодні ви можете досягти великих успіхів у фінансовому плані. Слабким місцем, ймовірно, буде сечовий міхур.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зірки радять Стрільцям оточити себе речами, від яких віє позитивною енергетикою. Якщо у вас виникають думки про майбутнє на роботі, тоді настав час зробити щось із цим. Слабким місцем у вас сьогодні будуть ноги.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це сприятливий день для того, щоб Козероги могли краще пізнати своїх співробітників. Що стосується стану здоров’я, то воно трохи погіршується, а якщо у вас поганий зір, зверніться по допомогу до фахівця.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні у Водоліїв буде удачливий день, а те, як вони ставляться до самих себе, вплине на здоровий спосіб життя.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Коли Риби помітять перед собою число 28, то їм дуже пощастить. Зараз ви перебуваєте на піку зльоту своєї кар’єри, тому не зупиняйтеся на досягнутому. Якщо ви сьогодні слабкі та хочете спати, то вам краще звернутися до лікаря і додати до раціону вітаміни із залізом.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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