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Гороскоп на 23 листопада: Овнам — гроші, Близнюкам — можливості

23 листопада 2024 06:50
Світлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2024, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 23 листопада, — 22 місячний день. Місяць під знаком Діва, а це сприятливий час для вирішення проблем зі здоров'ям, харчуванням і образом життя. Астрологи рекомендують всім знакам Зодіаку займатися прибиранням вдома.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку в цю суботу, 23 листопада.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 23 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овнам не дуже пощастить, однак, вони можуть отримати гроші протягом дня. Стежте за тим, щоб не переїдати, і почніть займатися фізичними вправами, щонайменше, двічі на тиждень.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять Тельцям не підірвати свій бюджет на вихідних, як би це важко не було. Сьогодні є певний спад енергії, тому краще лягти спати раніше. 

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо останні декілька тижнів у Близнюків були проблеми з грошима, то на їхньому шляху виникнуть нові можливості знову їх заробити. Астрологи радять краще дбати про своє здоров’я і власний добробут.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня Ракам пощастить у плані реклами, а зірки радять бути більш організованими у фінансах і планувати все заздалегідь. До того ж, варто позитивно мислити і оптимістично вирішувати питання занять спортом і схуднення. 

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Зірки радять Левам уважніше ставитися до грошей і навіть відкрити ощадний рахунок. Якщо у вас проблеми з психічним здоров’ям, краще сьогодні записатися до психотерапевта.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Зірки радять Дівам шукати нову роботу, де буде вищий рівень заробітної плати. Сьогодні ви можете відчути сильний стрес, через що ваше загальне самопочуття буде не дуже.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Безробітні Терези отримають пропозицію з минулого місця роботи, а ті, в кого є робота, повинні зосередитися на груповому проєкті. Стрес дуже впливає на ваше здоров’я, тому спробуйте позбутися причин виникнення цього стресу. 

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Зірки радять Скорпіонам будувати хороші стосунки з колегами по роботі. Сьогодні ви можете досягти великих успіхів у фінансовому плані. Слабким місцем, ймовірно, буде сечовий міхур.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зірки радять Стрільцям оточити себе речами, від яких віє позитивною енергетикою. Якщо у вас виникають думки про майбутнє на роботі, тоді настав час зробити щось із цим. Слабким місцем у вас сьогодні будуть ноги. 

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це сприятливий день для того, щоб Козероги могли краще пізнати своїх співробітників. Що стосується стану здоров’я, то воно трохи погіршується, а якщо у вас поганий зір, зверніться по допомогу до фахівця.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні у Водоліїв буде удачливий день, а те, як вони ставляться до самих себе, вплине на здоровий спосіб життя.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Коли Риби помітять перед собою число 28, то їм дуже пощастить. Зараз ви перебуваєте на піку зльоту своєї кар’єри, тому не зупиняйтеся на досягнутому. Якщо ви сьогодні слабкі та хочете спати, то вам краще звернутися до лікаря і додати до раціону вітаміни із залізом.

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку отримають пропозицію руки і серця наступного року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку народять дитину в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть піднятися кар'єрними сходами в 2025 році. 

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