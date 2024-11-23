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Гороскоп на 23 ноября: Овнам — деньги, Близнецам — возможности

23 ноября 2024 06:50
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2024, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 23 ноября, — 22 лунный день. Луна под знаком Дева, а это благоприятное время для решения проблем со здоровьем, питанием и образом жизни. Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака заниматься уборкой дома.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 23 ноября.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 23 ноября:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам не очень повезет, однако, они могут получить деньги в течение дня. Следите за тем, чтобы не переедать, и начните заниматься физическими упражнениями, как минимум, дважды в неделю.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам не подорвать свой бюджет на выходных, как бы это ни было трудно. Сегодня есть определенный спад энергии, поэтому лучше лечь спать раньше.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если последние несколько недель у Близнецов были проблемы с деньгами, то на их пути возникнут новые возможности снова их заработать. Астрологи советуют лучше заботиться о своем здоровье и собственном благополучии.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день Ракам повезет в плане рекламы, а звезды советуют быть организованнее в финансах и планировать все заранее. К тому же, следует положительно мыслить и оптимистично решать вопросы занятий спортом и похудения.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Звезды советуют Львам внимательнее относиться к деньгам и даже открыть сберегательный счет. Если у вас проблемы с психическим здоровьем, лучше сегодня записаться к психотерапевту.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам искать новую работу, где будет выше уровень заработной платы. Сегодня вы можете испытать сильный стресс, поэтому ваше общее самочувствие будет не очень.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Безработные Весы получат предложение с прошлого места работы, а те, у кого есть работа, должны сосредоточиться на групповом проекте. Стресс оказывает большое влияние на ваше здоровье, поэтому попробуйте избавиться от причин возникновения этого стресса.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам выстраивать хорошие отношения с коллегами по работе. Сегодня вы можете добиться больших успехов в финансовом плане. Слабым местом, вероятно, будет мочевой пузырь.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам окружить себя вещами, от которых веет положительной энергетикой. Если у вас возникают мысли о будущем на работе, тогда пора сделать что-то с этим. Слабым местом у вас сегодня будут ноги.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятный день для того, чтобы Козероги могли лучше узнать своих сотрудников. Что касается состояния здоровья, то оно немного ухудшается, а если у вас плохое зрение, обратитесь за помощью к специалисту.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у Водолеев будет удачливый день, а то, как они относятся к самим себе, повлияет на здоровый образ жизни.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда Рыбы заметят перед собой число 28, им очень повезет. Сейчас вы находитесь на пике взлета своей карьеры, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Если вы сегодня слабы и хотите спать, то вам лучше обратиться к врачу и добавить в рацион витамины с железом.

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака получат предложение руки и сердца в следующем году.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака родят ребенка в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут подняться по карьерной лестнице в 2025 году.

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