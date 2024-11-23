Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2024, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik

Сегодня, 23 ноября, — 22 лунный день. Луна под знаком Дева, а это благоприятное время для решения проблем со здоровьем, питанием и образом жизни. Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака заниматься уборкой дома.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 23 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам не очень повезет, однако, они могут получить деньги в течение дня. Следите за тем, чтобы не переедать, и начните заниматься физическими упражнениями, как минимум, дважды в неделю.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам не подорвать свой бюджет на выходных, как бы это ни было трудно. Сегодня есть определенный спад энергии, поэтому лучше лечь спать раньше.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если последние несколько недель у Близнецов были проблемы с деньгами, то на их пути возникнут новые возможности снова их заработать. Астрологи советуют лучше заботиться о своем здоровье и собственном благополучии.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день Ракам повезет в плане рекламы, а звезды советуют быть организованнее в финансах и планировать все заранее. К тому же, следует положительно мыслить и оптимистично решать вопросы занятий спортом и похудения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Звезды советуют Львам внимательнее относиться к деньгам и даже открыть сберегательный счет. Если у вас проблемы с психическим здоровьем, лучше сегодня записаться к психотерапевту.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Звезды советуют Девам искать новую работу, где будет выше уровень заработной платы. Сегодня вы можете испытать сильный стресс, поэтому ваше общее самочувствие будет не очень.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Безработные Весы получат предложение с прошлого места работы, а те, у кого есть работа, должны сосредоточиться на групповом проекте. Стресс оказывает большое влияние на ваше здоровье, поэтому попробуйте избавиться от причин возникновения этого стресса.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам выстраивать хорошие отношения с коллегами по работе. Сегодня вы можете добиться больших успехов в финансовом плане. Слабым местом, вероятно, будет мочевой пузырь.

Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам окружить себя вещами, от которых веет положительной энергетикой. Если у вас возникают мысли о будущем на работе, тогда пора сделать что-то с этим. Слабым местом у вас сегодня будут ноги.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятный день для того, чтобы Козероги могли лучше узнать своих сотрудников. Что касается состояния здоровья, то оно немного ухудшается, а если у вас плохое зрение, обратитесь за помощью к специалисту.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у Водолеев будет удачливый день, а то, как они относятся к самим себе, повлияет на здоровый образ жизни.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда Рыбы заметят перед собой число 28, им очень повезет. Сейчас вы находитесь на пике взлета своей карьеры, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Если вы сегодня слабы и хотите спать, то вам лучше обратиться к врачу и добавить в рацион витамины с железом.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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