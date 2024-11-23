Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2024, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп на 23 ноября: Овнам — деньги, Близнецам — возможности
Сегодня, 23 ноября, — 22 лунный день. Луна под знаком Дева, а это благоприятное время для решения проблем со здоровьем, питанием и образом жизни. Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака заниматься уборкой дома.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 23 ноября.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 23 ноября:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня Овнам не очень повезет, однако, они могут получить деньги в течение дня. Следите за тем, чтобы не переедать, и начните заниматься физическими упражнениями, как минимум, дважды в неделю.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Астрологи советуют Тельцам не подорвать свой бюджет на выходных, как бы это ни было трудно. Сегодня есть определенный спад энергии, поэтому лучше лечь спать раньше.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Если последние несколько недель у Близнецов были проблемы с деньгами, то на их пути возникнут новые возможности снова их заработать. Астрологи советуют лучше заботиться о своем здоровье и собственном благополучии.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот день Ракам повезет в плане рекламы, а звезды советуют быть организованнее в финансах и планировать все заранее. К тому же, следует положительно мыслить и оптимистично решать вопросы занятий спортом и похудения.
Лев (23 июля — 21 августа)
Звезды советуют Львам внимательнее относиться к деньгам и даже открыть сберегательный счет. Если у вас проблемы с психическим здоровьем, лучше сегодня записаться к психотерапевту.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Звезды советуют Девам искать новую работу, где будет выше уровень заработной платы. Сегодня вы можете испытать сильный стресс, поэтому ваше общее самочувствие будет не очень.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Безработные Весы получат предложение с прошлого места работы, а те, у кого есть работа, должны сосредоточиться на групповом проекте. Стресс оказывает большое влияние на ваше здоровье, поэтому попробуйте избавиться от причин возникновения этого стресса.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Звезды советуют Скорпионам выстраивать хорошие отношения с коллегами по работе. Сегодня вы можете добиться больших успехов в финансовом плане. Слабым местом, вероятно, будет мочевой пузырь.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Звезды советуют Стрельцам окружить себя вещами, от которых веет положительной энергетикой. Если у вас возникают мысли о будущем на работе, тогда пора сделать что-то с этим. Слабым местом у вас сегодня будут ноги.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Это благоприятный день для того, чтобы Козероги могли лучше узнать своих сотрудников. Что касается состояния здоровья, то оно немного ухудшается, а если у вас плохое зрение, обратитесь за помощью к специалисту.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня у Водолеев будет удачливый день, а то, как они относятся к самим себе, повлияет на здоровый образ жизни.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Когда Рыбы заметят перед собой число 28, им очень повезет. Сейчас вы находитесь на пике взлета своей карьеры, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Если вы сегодня слабы и хотите спать, то вам лучше обратиться к врачу и добавить в рацион витамины с железом.
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