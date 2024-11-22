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Гороскоп на 22 листопада: Ракам — сюрпризи, Левам — енергія

22 листопада 2024 00:05
Світлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2024, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 22 листопада, — 21 місячний день. Місяць під знаком Лев, тому в цей період багато людей хочуть спілкуватися. Астрологи радять всім знакам Зодіаку відкласти всі фінансові справи, пов'язані з великими грошима.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку в цю п'ятницю, 22 листопада.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на п'ятницю, 22 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овнам краще звернути увагу на власні цілі, а також спланувати і обговорити ідеї зі своїми співробітниками або друзями. Робіть сміливі кроки, щоб змінити своє життя на краще.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня Тельці можуть відчувати творче натхнення. Це сприятливий день для вирішення проблем з грошима, але варто бути обережними з витратами.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні зірки радять Близнюкам побільше спілкуватися, особливо, з рідними, щоб вирішити старі питання. Покажіть, на що ви здатні, на роботі, адже там у вас можуть виникнути нові перспективи.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогоднішній день може бути емоційно насиченим у Раків, але варто бути спокійними і зосередитися на роботі. Ввечері ви можете отримати приємні сюрпризи від рідних людей.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Енергія Левів сьогодні буде на високому рівні, що допоможе їм впоратися з будь-якими задачами. Беріть на себе відповідальність і досягайте важливих цілей, щоб покращити своє життя.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дівам краще сконцентрувати свою увагу на деталях і не поспішати з прийняттям важливих рішень. Це сприятливий день для навчання і розвитку, але ввечері обов’язково відпочиньте, щоб відновити свою енергію.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цього дня Терези можуть знайти нові шляхи для того, щоб розвинути стосунки з коханими або кар’єру. Довіртеся власній інтуїції і сміливо приймайте будь-які зміни в житті.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Це сприятливий день для Скорпіонів, щоб вони могли попрацювати над собою і вдосконалити власні навички. Сьогодні ви можете отримати підтримку або корисну пораду з несподіваного боку. Стежте за тим, які сигнали вам подає Всесвіт. 

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцям неабияк пощастить, адже вони можуть почати новий проєкт і активно відпочити. Використайте власну енергію для досягнення успіху в роботі або творчості та проведіть час з людьми, які вас надихають.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це сприятливий день для того, щоб Козероги могли щось спланувати на довгий строк і вирішити питання з грошима. Сьогодні ви будете дуже продуктивними, але не забувайте відпочивати.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Водолії можуть зустрітися з цікавими і познайомитися з новими людьми. Також це сприятливий день для того, щоб взяти участь в соцпроєктах або роботі в команді.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Астрологи радять Рибам дослухатися до своєї інтуїції, щоб не наробити помилок. Сконцентруйте свою увагу на цілях і не дозволяйте дрібницям збивати вас.

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку зроблять пропозицію в 2025 році.

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23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

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