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Гороскоп на 22 ноября: Ракам — сюрпризы, Львам — энергия

22 ноября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2024, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 22 ноября, — 21 лунный день. Луна под знаком Лев, поэтому в этот период многие люди хотят общаться. Астрологи советуют всем знакам Зодиака отложить все финансовые дела, связанные с большими деньгами.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 22 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам лучше обратить внимание на свои цели, а также спланировать и обсудить идеи со своими сотрудниками или друзьями. Делайте смелые шаги, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцы могут ощущать творческое вдохновение. Это благоприятный день для решения проблем с деньгами, но следует соблюдать осторожность с расходами.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня звезды советуют Близнецам побольше общаться, особенно с родными, чтобы решить старые вопросы. Покажите, на что вы способны на работе, ведь там у вас могут возникнуть новые перспективы.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний день может быть эмоционально насыщенным у Раков, но следует быть спокойными и сосредоточиться на работе. Вечером можно получить приятные сюрпризы от родных людей.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Энергия Львов сегодня будет на высоком уровне, что поможет им справиться с любыми задачами. Берите на себя ответственность и добивайтесь важных целей, чтобы улучшить свою жизнь.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам лучше сконцентрировать свое внимание на деталях и не спешить с принятием важных решений. Это благоприятный день для обучения и развития, но вечером обязательно отдохните, чтобы восстановить свою энергию.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день Весы могут найти новые пути для того, чтобы развить отношения с любимыми или карьеру. Доверьтесь собственной интуиции и смело принимайте любые перемены в жизни.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это благоприятный день для Скорпионов, чтобы они могли поработать над собой и усовершенствовать свои навыки. Сегодня вы можете получить поддержку или полезный совет с неожиданной стороны. Следите за тем, какие сигналы вам подает Вселенная.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцам очень повезет, ведь они могут начать новый проект и активно отдохнуть. Используйте собственную энергию для достижения успеха в работе или творчестве и проведите время с вдохновляющими вас людьми.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятный день для того, чтобы Козероги могли что-нибудь спланировать на долгий срок и решить вопрос с деньгами. Сегодня вы будете очень продуктивными, но не забывайте отдыхать.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеи могут встретиться с интересными и познакомиться с новыми людьми. Также это благоприятный день для того, чтобы поучаствовать в соцпроектах или работе в команде.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют Рыбам прислушаться к своей интуиции, чтобы не совершить ошибок. Сконцентрируйте свое внимание на целях и не позволяйте мелочам сбивать вас.

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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