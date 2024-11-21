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Гороскоп на 21 листопада: Козерогам — зміни, Тельцям — гроші

21 листопада 2024 00:05
Світлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сьогодні, 21 листопада 2024, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 21 листопада, — 20 місячний день. Місяць під знаком Лев, тому краще відкласти справи, пов'язані з великими грошима. У цей період краще не підписувати угоди, пов'язані з нерухомістю. Астрологи радять всім знакам Зодіаку відмовитися від підписання серйозних договорів. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку в цей четвер, 21 листопада.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Завдяки своєму ентузіазму Овнам вдасться сьогодні вирішити серйозні питання, але уникайте конфліктів, щоб вони не заважали вам. Сьогоднішній день вважається сприятливим для фізичної активності та знайомства з новими людьми.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні рішучість Тельців буде на високому рівні. В плані грошей вам цього дня може пощастити. Ввечері проведіть час разом зі своїми рідними людьми.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це сприятливий день для того, щоб Близнюки зайнялися творчістю і знайшли нові ідеї для реалізації. Ймовірно, вас запросять на якийсь цікавий захід. 

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні емоції Раків можуть взяти гору, тому краще тримати свій стан під контролем. Зосередьтеся на домашніх справах і власному здоров’ї. До того ж, астрологи обіцяють приємні моменти із сім’єю.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цього дня лідерство Левів буде всюди помітне, а ще можливі нові ділові контакти, які зроблять вас успішними. Сьогодні краще зайнятися саморозвитком або почати читати якусь цікаву книгу.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогоднішній день буде доволі насиченим у кар’єрному плані, але завдяки організованості Діви можуть з усім впоратися. Ввечері зірки радять трохи відпочити.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні чудовий день для того, щоб вирішити питання з грошима. До того ж, Терези можуть зустрітися з людиною, з якою вони давно хотіли поговорити.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогоднішній день буде для Скорпіонів емоційно насиченим, тому краще уникати труднощів під час вирішення якихось питань. Ввечері ви можете отримати відповіді на питання, які давно вас хвилюють. 

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні оптимістичний настрій Стрільців вразить всіх людей навколо. Зірки кажуть, що це чудовий день для якихось подорожей або планування проєктів на майбутнє.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня Козероги будуть налаштовані на продуктивність, але в їхньому житті можуть відбутися неочікувані зміни. Сьогодні до вас можуть звернутися по допомогу рідні або співробітники — не відмовляйтеся. 

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії відчують, що до них несподівано "завітала" творча енергія, тому саме час поділитися ідеями з людьми навколо. До того ж, це сприятливий момент для того, щоб вирішити старі конфлікти.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогоднішній день буде доволі спокійним у Риб, тому можна зайнятися духовними практиками або просто відпочити. Ввечері ви можете зустрітися з тими, з ким давно хотіли, або отримати приємну новину.

Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть піднятися кар'єрними сходами в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, в сім'ї яких знаків Зодіаку буде поповнення наступного року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть одружитися наступного року. 

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