Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2024 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 21 ноября, — 20 лунный день. Луна под знаком Лев, поэтому лучше отложить дела, связанные с большими деньгами. В этот период лучше не подписывать сделки, связанные с недвижимостью. Астрологи советуют всем знакам Зодиака отказаться от подписания серьезных договоров.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 21 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Благодаря своему энтузиазму Овнам удастся сегодня решить серьезные вопросы, но избегайте конфликтов, чтобы они не мешали вам. Сегодняшний день считается благоприятным для физической активности и знакомства с новыми людьми.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня решительность Тельцов будет на высоком уровне. В плане денег вам в этот день может повезти. Вечером проведите время вместе со своими родными.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это благоприятный день для того, чтобы Близнецы занялись творчеством и нашли новые идеи для реализации. Вероятно, вас пригласят на какое-нибудь интересное мероприятие.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня эмоции Раков могут возобладать, поэтому лучше держать свое состояние под контролем. Сосредоточьтесь на домашних делах и собственном здоровье. К тому же, астрологи обещают приятные моменты с семьей.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот день лидерство Львов будет повсюду заметно, а еще возможны новые деловые контакты, которые сделают вас успешными. Сегодня лучше заняться саморазвитием или начать читать какую-нибудь интересную книгу.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодняшний день будет достаточно насыщенным в карьерном плане, но благодаря организованности Девы могут со всем справиться. Вечером звезды советуют немного отдохнуть.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня отличный день для того, чтобы решить вопрос с деньгами. К тому же, Весы могут встретиться с человеком, с которым они давно хотели поговорить.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшний день будет для Скорпионов эмоционально насыщенным, поэтому лучше избегать трудностей при решении каких-либо вопросов. Вечером вы можете получить ответы на давно волнующие вас вопросы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня оптимистичный настрой Стрельцов поразит всех людей вокруг. Звезды говорят, что это отличный день для каких-то путешествий или планирования проектов на будущее.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день Козероги будут настроены на производительность, но в их жизни могут произойти неожиданные изменения. Сегодня к вам могут обратиться за помощью родные или сотрудники — не отказывайтесь.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи почувствуют, что к ним неожиданно "пожаловала" творческая энергия, поэтому самое время поделиться идеями с окружающими людьми. К тому же, это благоприятный момент для того, чтобы решить старые конфликты.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день будет спокойным у Рыб, поэтому можно заняться духовными практиками или просто отдохнуть. Вечером вы можете встретиться с теми, с кем давно хотели, или получить приятную новость.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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