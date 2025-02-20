Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 лютого, спадний Місяць у знаку Стрільця обіцяє вдалий день для саморозвитку, навчання, розширення горизонтів та духовних пошуків, але водночас варто уникати імпульсивних рішень. Деякі знаки Зодіаку отримають несподівані можливості, а інші — можуть зіткнутися з випробуваннями, що допоможуть зміцнити характер.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 20 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Це чудовий час для рішучих кроків і нових починань. Запал і рішучість Овнів допоможуть досягти важливих цілей сьогодні. Ви зможете успішно розв'язати проблему, яка турбувала вас останнім часом. Очікуйте приємну новину, яка підніме настрій. Спілкування буде продуктивним, якщо навчитеся слухати, а не лише говорити.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям цього дня варто зосередитися на особистих потребах і знайти час для відпочинку. Вдалий час для домашніх справ, приготування улюблених страв або творчості. Приділіть увагу своїм бажанням та не бійтеся їх реалізовувати. Можливе цікаве знайомство, яке вплине на ваше бачення майбутнього.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки отримають ідеальний день для навчання та саморозвитку. Вам може випасти шанс отримати важливу інформацію, яка допоможе у професійній сфері. Проте астрологи радять уникати розпорошення на дрібниці та зосередитися на головному. Вечір обіцяє несподівані приємні зустрічі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам четвер, 20 лютого, принесе спокій та гармонію. Сприятливий час для обговорення важливих питань та ухвалення довгоочікуваних рішень. Очікуйте несподівану підтримку від близької людини. Також це хороший день для розв'язання фінансових питань і турботи про здоров'я.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ваша енергія та впевненість допоможуть вам подолати будь-які труднощі сьогодні. Можливі цікаві події, які відкриють нові перспективи. В особистих стосунках варто виявляти більше уваги та турботи, адже невеликі жести можуть зміцнити зв'язок із коханою людиною. Не бійтеся проявити ініціативу в особистому житті.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів настав час переглянути свої пріоритети та зробити вибір, який позитивно вплине на майбутнє. Цей день обіцяє несподівані фінансові можливості. Але астрологи радять уникати поспіху, щоб все склалося якнайкраще. У сфері кохання варто проявити відвертість у спілкуванні, це допоможе уникнути непорозумінь.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терезам варто приділити час творчості, спілкуванню з друзями та налагодженню стосунків. Можливі приємні сюрпризи від близьких людей. А от у фінансових питаннях варто бути обачними – не всі пропозиції настільки вигідні, як здається.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні вам випаде нагода проявити свої лідерські якості. Важливо не боятися брати відповідальність на себе. Також день сприятливий для самоаналізу, перегляду цілей і завершення старих справ. В особистих стосунках чесність і відкритість допоможуть уникнути напруги. Очікуйте приємний момент, який надихне вас на нові звершення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Четвер, 20 лютого, обіцяє багато яскравих моментів та цікавих подій. День чудово підходить для навчання, подорожей і спілкування з цікавими людьми. Відкриються нові можливості для кар'єрного зростання. Не бійтеся ризикувати, адже удача на вашому боці. В особистому житті важливо ділитися своїми почуттями з другою половинкою.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерогам варто очікувати гарних новин, які додадуть впевненості у ваших діях. Ваші зусилля дадуть результат, якщо правильно розподілите сили. А от у фінансах краще діяти розважливо, ніж ризикувати. Для емоційного балансу проведіть час із близькими, це зарядить вас позитивною енергією.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям час довіритися інтуїції та прийняти нестандартне рішення. Цей день може принести несподівані відкриття або нові знайомства, які вплинуть на ваше майбутнє. Вечір подарує приємні емоції.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби можуть отримати важливий знак або підказку щодо майбутніх подій. Будьте відкриті до нових можливостей і не бійтеся експериментувати. Час підходить для самовираження, медитації та роботи над собою. На роботі уважність до деталей принесе користь.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку вдасться досягнути поставлених цілей до кінця лютого.

Нагадаємо, ми писали, кому зі знаків Зодіаку пощастить знайти нову роботу до кінця лютого.

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