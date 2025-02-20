Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 февраля, убывающая Луна в знаке Стрельца обещает удачный день для саморазвития, обучения, расширения горизонтов и духовных поисков, но при этом стоит избегать импульсивных решений. Некоторые знаки Зодиака получат неожиданные возможности, а другие — могут столкнуться с испытаниями, которые помогут укрепить характер.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 20 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Это отличное время для решительных шагов и новых начинаний. Запал и решительность Овнов помогут достичь важных целей сегодня. Вы сможете успешно решить проблему, которая беспокоила вас в последнее время. Ожидайте приятную новость, которая поднимет настроение. Общение будет продуктивным, если научитесь слушать, а не только говорить.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам в этот день стоит сосредоточиться на личных потребностях и найти время для отдыха. Удачное время для домашних дел, приготовления любимых блюд или творчества. Уделите внимание своим желаниям и не бойтесь их реализовывать. Возможно интересное знакомство, которое повлияет на ваше видение будущего.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы получат идеальный день для обучения и саморазвития. Вам может выпасть шанс получить важную информацию, которая поможет в профессиональной сфере. Однако астрологи советуют избегать распыления на мелочи и сосредоточиться на главном. Вечер обещает неожиданные приятные встречи.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам четверг, 20 февраля, принесет спокойствие и гармонию. Благоприятное время для обсуждения важных вопросов и принятия долгожданных решений. Ожидайте неожиданную поддержку от близкого человека. Также это хороший день для решения финансовых вопросов и заботы о здоровье.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Ваша энергия и уверенность помогут вам преодолеть любые трудности сегодня. Возможны интересные события, которые откроют новые перспективы. В личных отношениях стоит проявлять больше внимания и заботы, ведь небольшие жесты могут укрепить связь с любимым человеком. Не бойтесь проявить инициативу в личной жизни.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев настало время пересмотреть свои приоритеты и сделать выбор, который положительно повлияет на будущее. Этот день обещает неожиданные финансовые возможности. Но астрологи советуют избегать спешки, чтобы все сложилось наилучшим образом. В сфере любви стоит проявить откровенность в общении, это поможет избежать недоразумений.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весам стоит уделить время творчеству, общению с друзьями и налаживанию отношений. Возможны приятные сюрпризы от близких людей. А вот в финансовых вопросах стоит быть осмотрительными — не все предложения настолько выгодны, как кажется.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам представится возможность проявить свои лидерские качества. Важно не бояться брать ответственность на себя. Также день благоприятен для самоанализа, пересмотра целей и завершения старых дел. В личных отношениях честность и открытость помогут избежать напряжения. Ожидайте приятный момент, который вдохновит вас на новые свершения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Четверг, 20 февраля, обещает много ярких моментов и интересных событий. День прекрасно подходит для обучения, путешествий и общения с интересными людьми. Откроются новые возможности для карьерного роста. Не бойтесь рисковать, ведь удача на вашей стороне. В личной жизни важно делиться своими чувствами со второй половинкой.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам стоит ожидать хороших новостей, которые придадут уверенности в ваших действиях. Ваши усилия дадут результат, если правильно распределите силы. А вот в финансах лучше действовать рассудительно, чем рисковать. Для эмоционального баланса проведите время с близкими, это зарядит вас положительной энергией.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям пора довериться интуиции и принять нестандартное решение. Этот день может принести неожиданные открытия или новые знакомства, которые повлияют на ваше будущее. Вечер подарит приятные эмоции.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы могут получить важный знак или подсказку относительно будущих событий. Будьте открыты к новым возможностям и не бойтесь экспериментировать. Время подходит для самовыражения, медитации и работы над собой. На работе внимательность к деталям принесет пользу.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака удастся достичь поставленных целей до конца февраля.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака повезет найти новую работу до конца февраля.

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