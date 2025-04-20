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Гороскоп на 20 квітня: Овнам — хороші новини, Близнюкам — сюрприз

20 квітня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 20 квітня — це більше, ніж просто вихідний. Це день, коли мудрість спадного Місяця в Козерозі поєднується з теплою енергією великого свята Великодня. За прогнозами астрологів, ця неділя налаштовуватиме усі знаки Зодіаку на порядок і відповідальність й водночас спонукатиме до душевного спілкування й турботи про близьких. 22-й місячний день — період мудрості, добрих порад і обміну знаннями. З’явиться шанс по-новому поглянути на звичне життя — крізь призму вдячності, спокою і внутрішньої дисципліни.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 20 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овни почуватимуться несподівано спокійними. День спонукає до родинних зустрічей, і саме вони можуть принести вам приємні новини. Сприятливий час для розмов — ви отримаєте не лише підтримку, а й цінну пораду. Ввечері зірки радять уникати гамірних компаній, краще провести час у колі найближчих.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців цей день пройде під знаком турботи про дім. Вас потягне навести ідеальний порядок, підправити деталі інтер'єру, зробити щось приємне для родини. Астрологи радять не поспішати — розмірений ритм і вдячність за прості речі принесуть задоволення. Увечері можливі несподівані кулінарні експерименти або навіть сімейна дегустація смаколиків.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків сьогодні день спілкування. Розмови, повідомлення, відеодзвінки — все це наповнить вашу неділю особливою позитивною енергією. Всесвіт подарує вам шанс відновити стосунки з тими, кого давно не чули. Увечері чекайте приємний сюрприз — це може бути як матеріальний подарунок, так і новина або повідомлення, яке наповнить серце теплом.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків неділя стане справжнім святом душі. Сьогодні ви розцвітаєте в атмосфері домашнього тепла й щирості. У другій половині дня знайдіть час для себе — зануртесь у спогади, фотоальбом або улюблену книгу. Ввечері корисно відпочити і душею, і тілом, налаштувавшись на нові звершення та робочий тиждень.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам астрологи обіцяють насичений день — гості, дзвінки, привітання. Настрій буде натхненний та позитивний. Але Місяць у Козерозі нагадує про помірність: не витрачайте всю енергію одразу. Увечері ви можете відчути потребу в тиші та спокої — не відмовляйте собі в цьому.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні опиняться в епіцентрі побутових справ — і це буде їм в радість. Ви вмієте створити комфорт там, де інші бачать рутину. День ідеальний для наведення порядку, кулінарних експериментів, а також для щирої турботи про близьких. Вечір підійде для перегляду сімейних фільмів або неспішної бесіди за чаєм.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів це буде день гармонії. Сьогодні ви з легкістю згладжуєте суперечки, вмієте об'єднати різних людей. Можлива цікава зустріч або відновлення старої дружби. Астрологи радять не планувати нічого надто складного — дозвольте собі насолоджуватися моментом. Увечері зірки шепочуть про романтику.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони будуть сьогодні внутрішньо зосереджені. Вам захочеться тиші й глибших роздумів. Можливо, ви захочете відвідати храм або просто побути наодинці з природою. Астрологи прогнозують велику ймовірність інтуїтивного прозріння. Вечір ідеальний для душевної розмови з кимось дуже важливим.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці енергія дня буде наповнена натхненням. Ви можете ініціювати родинну прогулянку, фотосесію на природі або навіть маленьку святкову мандрівку. Не перевантажуйте себе, просто насолоджуйтесь спільними моментами. А ввечері буде час для перегляду знімків, щирого сміху й чашки ароматного чаю.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Місяць у вашому знаку, і це дає вам перевагу — сьогодні ви мов в епіцентрі подій, хоча зовні спокійні. День підходить для обміну знаннями, традиціями. Корисно ділитися порадами та мудрими історіями. Увечері дозвольте собі трохи смачненького, що ви любите найбільше.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні можуть здивувати навіть себе. День сприятливий для наведення ладу. Астрологи радять не нехтувати навчанням: прочитайте щось нове, подивіться цікавий фільм. Вечір може принести приємну несподіванку від близької людини.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні поринуть у романтику. Ви будете ніжні, натхненні й готові ділитися добром. Можливо, вам захочеться намалювати щось, заспівати або просто обійняти близьку людину. Це гарний день для душевних розмов і спогадів. Вечір буде чарівним — свічки, затишок і відчуття, що світ став трохи кращим.

 

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, якому знаку Зодіаку вихідні, 19-20 квітня, принесуть романтику.

Нагадаємо, ми писали, хто зі знаків Зодіаку отримає у квітні невичерпне натхнення.

Також ми ділилися, які знаки Зодіаку виправлять усі свої помилки до початку травня.

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