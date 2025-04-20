Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 квітня — це більше, ніж просто вихідний. Це день, коли мудрість спадного Місяця в Козерозі поєднується з теплою енергією великого свята Великодня. За прогнозами астрологів, ця неділя налаштовуватиме усі знаки Зодіаку на порядок і відповідальність й водночас спонукатиме до душевного спілкування й турботи про близьких. 22-й місячний день — період мудрості, добрих порад і обміну знаннями. З’явиться шанс по-новому поглянути на звичне життя — крізь призму вдячності, спокою і внутрішньої дисципліни.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 20 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни почуватимуться несподівано спокійними. День спонукає до родинних зустрічей, і саме вони можуть принести вам приємні новини. Сприятливий час для розмов — ви отримаєте не лише підтримку, а й цінну пораду. Ввечері зірки радять уникати гамірних компаній, краще провести час у колі найближчих.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців цей день пройде під знаком турботи про дім. Вас потягне навести ідеальний порядок, підправити деталі інтер'єру, зробити щось приємне для родини. Астрологи радять не поспішати — розмірений ритм і вдячність за прості речі принесуть задоволення. Увечері можливі несподівані кулінарні експерименти або навіть сімейна дегустація смаколиків.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків сьогодні день спілкування. Розмови, повідомлення, відеодзвінки — все це наповнить вашу неділю особливою позитивною енергією. Всесвіт подарує вам шанс відновити стосунки з тими, кого давно не чули. Увечері чекайте приємний сюрприз — це може бути як матеріальний подарунок, так і новина або повідомлення, яке наповнить серце теплом.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків неділя стане справжнім святом душі. Сьогодні ви розцвітаєте в атмосфері домашнього тепла й щирості. У другій половині дня знайдіть час для себе — зануртесь у спогади, фотоальбом або улюблену книгу. Ввечері корисно відпочити і душею, і тілом, налаштувавшись на нові звершення та робочий тиждень.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам астрологи обіцяють насичений день — гості, дзвінки, привітання. Настрій буде натхненний та позитивний. Але Місяць у Козерозі нагадує про помірність: не витрачайте всю енергію одразу. Увечері ви можете відчути потребу в тиші та спокої — не відмовляйте собі в цьому.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні опиняться в епіцентрі побутових справ — і це буде їм в радість. Ви вмієте створити комфорт там, де інші бачать рутину. День ідеальний для наведення порядку, кулінарних експериментів, а також для щирої турботи про близьких. Вечір підійде для перегляду сімейних фільмів або неспішної бесіди за чаєм.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів це буде день гармонії. Сьогодні ви з легкістю згладжуєте суперечки, вмієте об'єднати різних людей. Можлива цікава зустріч або відновлення старої дружби. Астрологи радять не планувати нічого надто складного — дозвольте собі насолоджуватися моментом. Увечері зірки шепочуть про романтику.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони будуть сьогодні внутрішньо зосереджені. Вам захочеться тиші й глибших роздумів. Можливо, ви захочете відвідати храм або просто побути наодинці з природою. Астрологи прогнозують велику ймовірність інтуїтивного прозріння. Вечір ідеальний для душевної розмови з кимось дуже важливим.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці енергія дня буде наповнена натхненням. Ви можете ініціювати родинну прогулянку, фотосесію на природі або навіть маленьку святкову мандрівку. Не перевантажуйте себе, просто насолоджуйтесь спільними моментами. А ввечері буде час для перегляду знімків, щирого сміху й чашки ароматного чаю.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Місяць у вашому знаку, і це дає вам перевагу — сьогодні ви мов в епіцентрі подій, хоча зовні спокійні. День підходить для обміну знаннями, традиціями. Корисно ділитися порадами та мудрими історіями. Увечері дозвольте собі трохи смачненького, що ви любите найбільше.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні можуть здивувати навіть себе. День сприятливий для наведення ладу. Астрологи радять не нехтувати навчанням: прочитайте щось нове, подивіться цікавий фільм. Вечір може принести приємну несподіванку від близької людини.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні поринуть у романтику. Ви будете ніжні, натхненні й готові ділитися добром. Можливо, вам захочеться намалювати щось, заспівати або просто обійняти близьку людину. Це гарний день для душевних розмов і спогадів. Вечір буде чарівним — свічки, затишок і відчуття, що світ став трохи кращим.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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