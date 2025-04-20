Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 апреля — это больше, чем просто выходной. Это день, когда мудрость убывающей Луны в Козероге сочетается с теплой энергией большого праздника Пасхи. По прогнозам астрологов, это воскресенье будет настраивать все знаки Зодиака на порядок и ответственность и одновременно побуждать к душевному общению и заботе о близких. 22-й лунный день — период мудрости, добрых советов и обмена знаниями. Появится шанс по-новому взглянуть на привычную жизнь — сквозь призму благодарности, спокойствия и внутренней дисциплины.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 20 апреля.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на воскресенье, 20 апреля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут чувствовать себя неожиданно спокойными. День побуждает к семейным встречам, и именно они могут принести вам приятные новости. Благоприятное время для разговоров — вы получите не только поддержку, но и ценный совет. Вечером звезды советуют избегать шумных компаний, лучше провести время в кругу самых близких.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов этот день пройдет под знаком заботы о доме. Вас потянет навести идеальный порядок, подправить детали интерьера, сделать что-то приятное для семьи. Астрологи советуют не спешить — размеренный ритм и благодарность за простые вещи принесут удовольствие. Вечером возможны неожиданные кулинарные эксперименты или даже семейная дегустация вкусностей.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов сегодня день общения. Разговоры, сообщения, видеозвонки — все это наполнит ваше воскресенье особой позитивной энергией. Вселенная подарит вам шанс восстановить отношения с теми, кого давно не слышали. Вечером ждите приятный сюрприз — это может быть как материальный подарок, так и новость или сообщение, которое наполнит сердце теплом.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков воскресенье станет настоящим праздником души. Сегодня вы расцветаете в атмосфере домашнего тепла и искренности. Во второй половине дня найдите время для себя — погрузитесь в воспоминания, фотоальбом или любимую книгу. Вечером полезно отдохнуть и душой, и телом, настроившись на новые свершения и рабочую неделю.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам астрологи обещают насыщенный день — гости, звонки, поздравления. Настроение будет вдохновенное и позитивное. Но Луна в Козероге напоминает об умеренности: не тратьте всю энергию сразу. Вечером вы можете почувствовать потребность в тишине и покое — не отказывайте себе в этом.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня окажутся в эпицентре бытовых дел — и это будет им в радость. Вы умеете создать комфорт там, где другие видят рутину. День идеален для наведения порядка, кулинарных экспериментов, а также для искренней заботы о близких. Вечер подойдет для просмотра семейных фильмов или неспешной беседы за чаем.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов это будет день гармонии. Сегодня вы с легкостью сглаживаете споры, умеете объединить разных людей. Возможна интересная встреча или возобновление старой дружбы. Астрологи советуют не планировать ничего слишком сложного — позвольте себе наслаждаться моментом. Вечером звезды шепчут о романтике.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут сегодня внутренне сосредоточены. Вам захочется тишины и более глубоких размышлений. Возможно, вы захотите посетить храм или просто побыть наедине с природой. Астрологи прогнозируют большую вероятность интуитивного прозрения. Вечер идеален для душевного разговора с кем-то очень важным.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы энергия дня будет наполнена вдохновением. Вы можете инициировать семейную прогулку, фотосессию на природе или даже маленькое праздничное путешествие. Не перегружайте себя, просто наслаждайтесь совместными моментами. А вечером будет время для просмотра снимков, искреннего смеха и чашки ароматного чая.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Луна в вашем знаке, и это дает вам преимущество — сегодня вы словно в эпицентре событий, хотя внешне спокойны. День подходит для обмена знаниями, традициями. Полезно делиться советами и мудрыми историями. Вечером позвольте себе немного вкусненького, что вы любите больше всего.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня могут удивить даже себя. День благоприятен для наведения порядка. Астрологи советуют не пренебрегать учебой: прочитайте что-то новое, посмотрите интересный фильм. Вечер может принести приятную неожиданность от близкого человека.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня погрузятся в романтику. Вы будете нежны, вдохновлены и готовы делиться добром. Возможно, вам захочется нарисовать что-то, спеть или просто обнять близкого человека. Это хороший день для душевных разговоров и воспоминаний. Вечер будет волшебным — свечи, уют и ощущение, что мир стал немного лучше.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака выходные, 19-20 апреля, принесут романтику.

Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака получит в апреле неисчерпаемое вдохновение.

Также мы делились, какие знаки Зодиака исправят все свои ошибки до начала мая.