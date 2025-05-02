Гороскоп на сьогодні, 2 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 травня, на нас чекає особлива п'ятниця, яка поєднала у собі енергію шостої місячної доби та Місяця, що росте у знаку Рака. Це буде час натхнення, глибокої інтуїції, романтики та емоційності. День змусить знаки Зодіаку зосередитися на внутрішньому світі, але водночас принесе важливі підказки від Всесвіту та допоможе знайти відповіді на питання, що турбують. Астрологи попереджають, настрій може бути мінливий. Прислухайтесь до себе, уникайте стресу й створіть собі атмосферу гармонії та комфорту.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 2 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

П'ятниця вимагатиме від Овнів концентрації. Особливо уважно ставтеся до дрібниць. Додаткова робота звалиться на вас як сніг на голову, але ви з усім впораєтесь. Увечері добре відволіктись від метушні й поринути у світ фільмів, музики або теплих обіймів.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Всесвіт шле вам знак: настав час рухатися далі. Чекайте новин або повідомлення, яке розкриє важливу правду. Робочі справи можуть відходити на другий план, зате з'явиться нагода розв'язати особисте питання або внутрішній конфлікт. Увечері дозвольте собі спокій і душевне тепло — це найкраща терапія.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні енергія вирує всередині вас. Ви надзвичайно натхненні та сповнені ентузіазму. Особливо сприятливий день для тих, хто має творчу професію. Якщо є змога працювати з дому або зосередитись на хобі — скористайтеся цим. Увечері неочікувано прийде ідея, яку варто записати.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні будуть особливо чутливими, тому варто уникати суперечок та конфліктів. Навіть невинна фраза може образити. Займіться домашнім затишком або спілкуванням з найближчими. Увечері можливе емоційне очищення — сльози будуть на користь.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цю п'ятницю, 2 травня, робочі справи вимагатимуть дисципліни від Левів. Хтось із керівництва може похвалити вашу працю, астрологи радять не зупинятися на досягнутому. Вечір пройде у приємному оточенні або романтичному настрої.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Шоста місячна доба відкриває у вас здібності до глибокого аналізу. Це хороший час для планування й досліджень. Уникайте метушні та галасу. Увечері відчуєте натхнення, захочеться дізнатися щось нове або зайнятися чимось творчим та цікавим.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам не вистачатиме бадьорості. Втома дасть про себе знати, але це тимчасово. Прогулянка на свіжому повітрі, ароматний чай або кава, жвава розмова дозволять повернутися до життя. Вечір ідеально підходить для відновлення енергії через спокійне спілкування або медитацію.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Інтуїція Скорпіонів буде сьогодні настільки гостра, що ви буквально відчуватимете настрій інших людей та чутимете їх думки. Можливі прозріння щодо важливих справ чи стосунків. Сьогодні можна відкрити правду, яка довго ховалась. Увечері — час для глибоких розмов.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День буде доволі активним, доведеться побігати. Але саме в русі ви знайдете баланс. Можливі цікаві зустрічі або повідомлення. Увечері на Стрільців чекає несподіваний романтичний момент.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Професійні задачі знову на першому плані. Але не перевантажуйте себе, інакше ризикуєте емоційно вигоріти. У цю п'ятницю краще вчитися делегувати. Увечері дайте собі дозвіл на розкішний відпочинок.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні ви — антенна для сигналів із Всесвіту. Прислухайтесь до символів, натяків, відчуттів. День сприятливий для мрій і фантазій, але й про справи забувати не варто. Завершите найважливіше, щоб мати змогу розслабитися на вихідних. Увечері на вас чекає спокій, чай і тиша.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Емоції сьогодні будуть вашими союзниками. Заняття мистецтвом, духовними практиками або просте споглядання природи дадуть душевну рівновагу. Хтось із минулого може нагадати про себе — і це буде не випадково. Ввечері можливе романтичне побачення або спалахи пристрасті.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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