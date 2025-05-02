Гороскоп на сегодня, 2 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 2 мая, нас ждет особая пятница, которая соединила в себе энергию шестых лунных суток и Луны, растущей в знаке Рака. Это будет время вдохновения, глубокой интуиции, романтики и эмоциональности. День заставит знаки Зодиака сосредоточиться на внутреннем мире, но в то же время принесет важные подсказки от Вселенной и поможет найти ответы на беспокоящие вопросы. Астрологи предупреждают, настроение может быть переменчивым. Прислушивайтесь к себе, избегайте стресса и создайте себе атмосферу гармонии и комфорта.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 2 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Пятница потребует от Овнов концентрации. Особенно внимательно относитесь к мелочам. Дополнительная работа свалится на вас как снег на голову, но вы со всем справитесь. Вечером хорошо отвлечься от суеты и окунуться в мир фильмов, музыки или теплых объятий.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Вселенная шлет вам знак: пришло время двигаться дальше. Ждите новостей или сообщения, которое раскроет важную правду. Рабочие дела могут отходить на второй план, зато появится возможность решить личный вопрос или внутренний конфликт. Вечером позвольте себе покой и душевное тепло — это лучшая терапия.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня энергия бурлит внутри вас. Вы чрезвычайно вдохновлены и полны энтузиазма. Особенно благоприятный день для тех, кто имеет творческую профессию. Если есть возможность работать из дома или сосредоточиться на хобби — воспользуйтесь этим. Вечером неожиданно придет идея, которую стоит записать.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня будут особенно чувствительными, поэтому стоит избегать споров и конфликтов. Даже невинная фраза может обидеть. Займитесь домашним уютом или общением с самыми близкими. Вечером возможно эмоциональное очищение — слезы будут на пользу.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В эту пятницу, 2 мая, рабочие дела потребуют дисциплины от Львов. Кто-то из руководства может похвалить ваш труд, астрологи советуют не останавливаться на достигнутом. Вечер пройдет в приятном окружении или романтическом настроении.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Шестые лунные сутки открывают у вас способности к глубокому анализу. Это хорошее время для планирования и исследований. Избегайте суеты и шума. Вечером почувствуете вдохновение, захочется узнать что-то новое или заняться чем-то творческим и интересным.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам не будет хватать бодрости. Усталость даст о себе знать, но это временно. Прогулка на свежем воздухе, ароматный чай или кофе, оживленный разговор позволят вернуться к жизни. Вечер идеально подходит для восстановления энергии через спокойное общение или медитацию.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Интуиция Скорпионов будет сегодня настолько острая, что вы буквально будете чувствовать настроение других людей и слышать их мысли. Возможны прозрения относительно важных дел или отношений. Сегодня можно открыть правду, которая долго скрывалась. Вечером — время для глубоких разговоров.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День будет довольно активным, придется побегать. Но именно в движении вы найдете баланс. Возможны интересные встречи или сообщения. Вечером Стрельцов ждет неожиданный романтический момент.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Профессиональные задачи снова на первом плане. Но не перегружайте себя, иначе рискуете эмоционально выгореть. В эту пятницу лучше учиться делегировать. Вечером дайте себе разрешение на роскошный отдых.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы — антенна для сигналов из Вселенной. Прислушивайтесь к символам, намекам, ощущениям. День благоприятен для мечтаний и фантазий, но и о делах забывать не стоит. Завершите самое важное, чтобы иметь возможность расслабиться на выходных. Вечером вас ждет спокойствие, чай и тишина.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эмоции сегодня будут вашими союзниками. Занятия искусством, духовными практиками или простое созерцание природы дадут душевное равновесие. Кто-то из прошлого может напомнить о себе — и это будет неслучайно. Вечером возможно романтическое свидание или вспышки страсти.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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