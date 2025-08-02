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Головна Свята Гороскоп на 2 серпня: Стрілець — день романтики, Рибам — сюрприз

Гороскоп на 2 серпня: Стрілець — день романтики, Рибам — сюрприз

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 01:27
Гороскоп на 2 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 серпня, день із потужною енергією. Десята місячна доба — час родинних цінностей, нових традицій і підтримки. А Місяць, що росте у знаку Скорпіона, додає пристрасті та чутливості. Астрологи кажуть, що саме сьогодні можна закладати фундамент — як у справах, так і в особистих стосунках. Багато знаків Зодіаку можуть відчути друге дихання, бажання щось змінити або з кимось помиритися. День не про поспіх, а про зміцнення — родини, дому, довіри й себе. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 2 серпня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 2 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Субота почнеться для вас із клопотів: можливо, з самого ранку треба буде допомогти комусь або вирішити побутове питання. Але ви з усім впораєтесь і навіть отримаєте задоволення — бо день заряджає енергією тих, хто діє на благо близьких. Також можлива несподівана звістка.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні прокинуться у чудовому настрої — ви відчуєте гармонію з собою та світом. Це ідеальний час для домашніх справ, затишку, створення особливої атмосфери вдома. Можна почати нову традицію — наприклад, сімейний обід або спільний перегляд фільму. Можливий приємний сюрприз від близької людини.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день — ваш шанс відпочити по-справжньому. Не перевантажуйте себе справами: дозвольте собі трохи лінощів, прогулянку, або зустріч із друзями. Розмови сьогодні будуть глибокими, навіть якщо почнуться з жартів. Астрологи радять звернути увагу на сигнали тіла. Відпочинок піде на користь.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків день наповнений емоціями, але цього разу — теплими. Сьогодні варто поговорити з близькими, навіть якщо не знаєте, з чого почати. Гарний час для примирення. Можливо, ви згадаєте про сімейну традицію, яку давно не підтримували, і захочете її відновити.

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цю суботу, 2 серпня, вам не сидітиметься на місці. Хочеться змін, руху, вражень. Але астрологи радять не діяти імпульсивно: поспішні рішення можуть виявитися невдалими. Краще вирушити на невелику прогулянку або поїздку, особливо в компанії рідних.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви будете налаштовані на порядок і це дуже до речі. День сприятливий для прибирання, оновлення простору. Можна навіть переглянути старі речі й з подякою попрощатися з тим, що більше не потрібно. Під час таких занять з'явиться натхнення на щось нове. Гарний час для запуску довгострокових ідей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ця субота ідеальна для спілкування з друзями. Заплануйте зустріч, навіть якщо вона буде неочікуваною — сьогодні вона принесе радість і теплі спогади. Якщо є питання, які давно хотіли обговорити — не відкладайте. Можна вирішити старі непорозуміння і знову знайти точки дотику.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у вашому знаку активізує і внутрішній вогонь, і бажання змінити все навколо. Але сьогодні варто стримати ці пориви. Краще направити енергію на зміцнення: родинних зв'язків, дому, особистих справ. Можливо, ви отримаєте новину, яка змусить задуматись про майбутнє.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви ловите хвилю легкості. Чудовий день для романтики: навіть невелика прогулянка чи побачення залишать після себе теплий післясмак. Астрологи зазначають, що цей день підходить для нових знайомств або відновлення стосунків, які вас надихали.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

2 серпня вас може потягнути на покупки. Це не погано — головне, тримати баланс і не витрачати зайвого. Можна знайти щось дійсно потрібне, особливо для дому. Після обіду з'явиться бажання побути наодинці або з найближчими. Не змушуйте себе бути "активними", якщо хочеться тиші.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У суботу у вас буде можливість поговорити по-справжньому відверто з рідними. Можливо, виникне ситуація, яка "випливе" несподівано, але дасть шанс на емоційне очищення. Не бійтеся сказати про свої потреби — вас почують.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вас потішить увага — хтось пригадає про вас саме тоді, коли ви цього потребуватимете. Можливий приємний сюрприз, повідомлення або спонтанна зустріч. День пройде тепло, якщо не будете занурюватись у чужі емоційні драми. Натомість зосередьтесь на собі, на своєму комфорті й мріях.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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