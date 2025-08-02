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Главная Праздники Гороскоп на 2 августа: Стрелец — день романтики, Рыбам — сюрприз

Гороскоп на 2 августа: Стрелец — день романтики, Рыбам — сюрприз

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 01:27
Гороскоп на 2 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 2 августа, день с мощной энергией. Десятые лунные сутки — время семейных ценностей, новых традиций и поддержки. А Луна, растущая в знаке Скорпиона, добавляет страсти и чувствительности. Астрологи говорят, что именно сегодня можно закладывать фундамент — как в делах, так и в личных отношениях. Многие знаки Зодиака могут почувствовать второе дыхание, желание что-то изменить или с кем-то помириться. День не о спешке, а об укреплении — семьи, дома, доверия и себя.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 2 августа.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 2 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота начнется для вас с хлопот: возможно, с самого утра нужно будет помочь кому-то или решить бытовой вопрос. Но вы со всем справитесь и даже получите удовольствие — потому что день заряжает энергией тех, кто действует на благо близких. Также возможно неожиданное известие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня проснутся в отличном настроении — вы почувствуете гармонию с собой и миром. Это идеальное время для домашних дел, уюта, создания особой атмосферы дома. Можно начать новую традицию — например, семейный обед или совместный просмотр фильма. Возможен приятный сюрприз от близкого человека.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день — ваш шанс отдохнуть по-настоящему. Не перегружайте себя делами: позвольте себе немного лени, прогулку, или встречу с друзьями. Разговоры сегодня будут глубокими, даже если начнутся с шуток. Астрологи советуют обратить внимание на сигналы тела. Отдых пойдет на пользу.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков день наполнен эмоциями, но на этот раз — теплыми. Сегодня стоит поговорить с близкими, даже если не знаете, с чего начать. Хорошее время для примирения. Возможно, вы вспомните о семейной традиции, которую давно не поддерживали, и захотите ее возобновить.

Лев (23 июля — 21 августа)

В эту субботу, 2 августа, вам не будет сидеть на месте. Хочется перемен, движения, впечатлений. Но астрологи советуют не действовать импульсивно: поспешные решения могут оказаться неудачными. Лучше отправиться на небольшую прогулку или поездку, особенно в компании родных.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вы будете настроены на порядок и это очень кстати. День благоприятен для уборки, обновления пространства. Можно даже пересмотреть старые вещи и с благодарностью попрощаться с тем, что больше не нужно. Во время таких занятий появится вдохновение на что-то новое. Хорошее время для запуска долгосрочных идей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эта суббота идеальна для общения с друзьями. Запланируйте встречу, даже если она будет неожиданной — сегодня она принесет радость и теплые воспоминания. Если есть вопросы, которые давно хотели обсудить — не откладывайте. Можно решить старые недоразумения и снова найти точки соприкосновения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в вашем знаке активизирует и внутренний огонь, и желание изменить все вокруг. Но сегодня стоит сдержать эти порывы. Лучше направить энергию на укрепление: родственных связей, дома, личных дел. Возможно, вы получите новость, которая заставит задуматься о будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы ловите волну легкости. Отличный день для романтики: даже небольшая прогулка или свидание оставят после себя теплое послевкусие. Астрологи отмечают, что этот день подходит для новых знакомств или восстановления отношений, которые вас вдохновляли.

Козерог (22 декабря — 19 января)

2 августа вас может потянуть на покупки. Это не плохо — главное, держать баланс и не тратить лишнего. Можно найти что-то действительно нужное, особенно для дома. После обеда появится желание побыть наедине или с самыми близкими. Не заставляйте себя быть "активными", если хочется тишины.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В субботу у вас будет возможность поговорить по-настоящему откровенно с родными. Возможно, возникнет ситуация, которая "выплывет" неожиданно, но даст шанс на эмоциональное очищение. Не бойтесь сказать о своих потребностях — вас услышат.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас порадует внимание — кто-то вспомнит о вас именно тогда, когда вы в этом будете нуждаться. Возможен приятный сюрприз, сообщение или спонтанная встреча. День пройдет тепло, если не будете погружаться в чужие эмоциональные драмы. Вместо этого сосредоточьтесь на себе, на своем комфорте и мечтах.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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