Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 лютого, — перший день нового робочого тижня. Місяць, що спадає, опинився під впливом працьовитого та врівноваженого знаку Терези. День обіцяє гармонію в стосунках, але потребує зважених рішень у фінансах та кар'єрі. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати імпульсивних дій, прислухатися до інтуїції та зважено підходити до будь-яких важливих питань.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 17 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день сприятиме налагодженню ділових контактів. Тому Овнам варто бути відкритими до спілкування. Можуть надійти цікаві пропозиції, проте не поспішайте приймати пропозиції — ретельно аналізуйте всі варіанти. У фінансах варто бути обережними, а в особистому житті — проявляти більше чуйності до коханої людини.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні можуть отримати несподівані новини від колег. Цілеспрямованість та наполегливість допоможуть вам досягти нових висот у кар'єрі. Але не варто забувати й про особисте життя. День сприятливий для нових знайомств, зустрічей та теплих розмов. Приділіть час найдорожчим людям.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вранці ви можете отримати важливий дзвінок або електронний лист. Сьогодні в усіх сферах вас підтримуватиме загострена інтуїція. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу особливо якщо прийматимете фінансові рішення. В особистому житті астрологи прогнозують Близнюкам можливі несподівані приємні сюрпризи.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Використовуйте цей день для глибокого аналізу своїх планів і не поспішайте з важливими рішеннями. Друга половина дня може принести несподівані фінансові питання. На роботі Ракам слід залишатися дипломатичними, щоб не спровокувати конфлікти або залагодити суперечки. А у любовних справах намагайтеся бути відвертими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви отримають насичений та продуктивний день. Якщо ви давно планували розширити свої горизонти — навчання або подорожі будуть вдалими. Перша половина дня — ідеальний час для ініціатив у кар'єрі. Проте, фінансові питання вимагатимуть обережності. В особистому житті варто приділити більше уваги партнеру або родині.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ранок може розпочатися з приємної несподіванки або зустрічі. Спокій та гармонія — ваші головні козирі у цей понеділок, 17 лютого. Вдалий час для роботи в команді, переговорів та укладення угод. Не бійтеся проявляти ініціативу. Вечір сприятливий для теплих посиденьок з близькими, читання або занять, що приносять душевний спокій.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи радять Терезам використати цей день для вирішення конфліктів або налагодження стосунків. В особистому житті варто зробити перший крок до примирення або нового етапу. Можливий несподіваний комплімент або приємний жест від небайдужої вам людини.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День принесе багато натхнення для нових проєктів. Реалізувати давні ідеї Скорпіонам сьогодні допоможуть креативність і внутрішня енергія. Будьте уважними до знаків долі — вони можуть вказати на важливі можливості. В любовних питаннях уникайте маніпуляцій, адже щирість стане запорукою успіху у стосунках.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День закликає до турботи про дім та близьких людей. Не виключено, що доведеться розв'язувати сімейні питання. Можливо, настав час для змін у вашому житті або середовищі. В любовних справах зірки радять бути щирими та відкритими. Ввечері можлива зустріч із другом або старим знайомим.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День Козерогів сьогодні почнеться з важливих новин. Це буде час для навчання, нових знайомств та активної роботи над собою. Ваші зусилля принесуть плоди, якщо ви будете наполегливими. Фінансові питання краще вирішувати з холодним розумом. А у стосунках не бійтеся говорити про свої почуття.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вранці може надійти несподівана, але цікава пропозиція. День підходить для аналізу витрат та фінансового планування. Ви можете зробити важливий крок у кар'єрі, якщо будете діяти виважено. В любовному житті уникайте імпульсивних рішень — краще добре все обміркувати.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Внутрішня гармонія стане вашою головною зброєю. Вдалий день для творчості, спілкування та духовного розвитку. У роботі варто довіряти своїй інтуїції, а у фінансах — бути стриманими. В особистому житті можливі приємні сюрпризи та доленосні знайомства.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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